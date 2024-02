Recenze Galaxy S24 Ultra – decentní evoluce [recenze]

Galaxy S24 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung letos v lednu uvedl novou generaci Galaxy S24 včetně nového top modelu Galaxy S24 Ultra. Ten přináší plochý bezodleskový displej s vyšším jasem, titanové tělo, rychlejší procesor, Galaxy AI nebo vylepšený teleobjektiv. Budou ale tyto vylepšení letos stačit? Pojďme se na to podrobněji podívat.

Hned na úvod pak zmíním, že se zde již nebudeme věnovat AI funkcím, jelikož jsme je již podrobně otestovali v recenzi na menší Galaxy S24 v tomto článku a co všechno vlastně Galaxy AI jsme popsali zde.

Konstrukce

Nový top model Samsungu vypadá na první pohled stejně jako jeho předchůdce a také jako Galaxy S22 Ultra. Vídáme to poslední roky čím dál častěji, výrobci již design svých telefonů tak často nemění. Za mě osobně bych příští rok už rád viděl nějakou větší změnu, jakkoliv se mi aktuální design Galaxy S24 Ultra stále líbí.

Jedná se o jeden z mála hranatých telefonů s nezaobleným rohy. Je to celkově taková “cihlička”, čemuž letos napomáhá i fakt, že displej už je zcela plochý. Já měl tedy zaoblený čelní panel rád, nicméně uživatelé si na to spíše stěžovali. Paradoxně v přímém srovnání s S23 Ultra má novince kvůli absenci zaoblení mírně tlustší boční rám.

Rám zařízení je nově vyrobený z titanu, čehož si prakticky vůbec nevšimnete. Zatímco iPhone s přechodem na titan výrazně zhubnul a je výrazně lehčí než dříve, u Galaxy S24 Ultra k tomu nedošlo, je jen o 1 gram lehčí než předchůdce. Rám je nově matný, takže se alespoň tolik neupatlá. Dobré je pak zmínit také fakt, že Samsung použil lacinější titan než Apple, jak vyplynulo nedávno z testu Zacka Nelsona (video zde).

Nové jsou samozřejmě barevné varianty. Máme tu žlutý jantar (oficiálně pod názvem žlutý titan), který působí poměrně pěkně a trochu připomíná zlatou. Dále je v nabídce šedá alias přírodní šedý titan, fialový titan a nakonec černý titan. Mimo to jsou ale v eshopu Samsung k dispozici další tři barvy – oranžová, modrá a zelená, přičemž všechny mají černý rám krom oranžové. Právě poslední zmíněnou jsme dostali na test a jedná se o velice zajímavou barvu.

Záda jsou pak zcela matná a jejich povrchová úprava prakticky zabraňuje ulpívání otisků prstů, což je dobrá zpráva. Nesmím zapomenou zmínit, že Galaxy S24 Ultra je stále velký telefon a právě kvůli nezaobleným rohům za mě není jeho úchop tak pohodlný. Telefon je pak také mírně kluzký a párkrát se mi při ovládání jednou rukou (které je velmi komplikované) stalo, že mi málem vypadnul z ruky.

Potěšující maličkou změnou jsou větší tlačítka na boku zařízení a líbivější je také mřížka reproduktoru. Zvukový výstup je však stejný jako u předchůdce. Stále tu máme integrovaný stylus S Pen přímo v těle zařízení. Ten nicméně žádné vylepšení nedostal a myslím si, že to ani není potřeba. Jeho odezva je totiž vskutku vynikající.

Čtečka otisků prstů je stále stejně velká. Přitom o větší ultrazvukové čtečce otisků, která je schopna snímat třeba i dva prsty najednou pro větší zabezpeční se mluví roky a zatím ji mělo pramálo telefonů (například vivo X80 Pro z roku 2022). Pokud však zhodnotím rychlost a spolehlivost čtečky v S24 Ultra, tak zde není co vytknout, je opravdu bleskurychlá.

Bezodleskový displej

Za mě jednou z nejzajímavějších novinek Galaxy S24 Ultra je bezpochyby vylepšený displej. Vyšší jas je samozřejmě skvělý, tím se však předhání výrobci každý rok. Co mě zaujalo mnohem více je jeho nižší odrazivost díky novému sklu Gorilla Glass Armor. Krycí sklo je tak mnohem tmavší a mnohem méně odráží světlo. Je na něj tak lépe vidět a při porovnání s jinými telefony je rozdíl opravdu výrazný. Snažil jsem se to zachytit na snímcích ve srovnání s Galaxy S23 Ultra níže.

Pochválit musím také užší rámečky kolem displeje a to především bradu. Ta je totiž konečně stejně velká jako horní rámeček, což vypadá hned mnohem lépe.

Displej už nemá tak živé barvy jako dříve, což osobně kvituji. Mnohým uživatelům se to však nelíbí a proto Samsung v chystané aktualizaci umožní udělat barvy živější. Novinkou je také podpora focení a zobrazení HDR obsahu, například snímků.

Výchozí rozlišení displeje je nastaveno na FHD+ (2340 x 1080), přičemž pokud chcete nejostřejší text, doporučuji přepnout na nativní nejvyšší možnost QHD+ (3120 x 1440).

Stejně jako u menší Galaxy S24 i zde je možnost nastavit trvale zapnutý displej (always on displej) s neustále zobrazenou tapetou. Funguje to pěkně, stejně jako na iPhone 15 Pro. Jen to vcelku logicky více vybíjí baterii a pokud vám bude telefon přes den hodně ležet na stole, ubere vám tato funkce 7-10 procent kapacity baterie. Osobně jsem tak po týdnu přepnul always on do režimu zobrazení bez tapety. Jelikož je zde skvělý bezodleskový displej, tak to ve finále působí skvěle.

Hardware

Uvnitř tepe nejnovější Snapdragon 8 Gen 3, což je skvělá zpráva. Jsem rád, že alespoň v úplném top modelu ponechal Samsung i pro náš trh tento čip od Qualcommu. Jak se nyní ukazuje v testech, přeci jen je stále Snapdragon lepší než Exynos 2400.

Výsledky benchamarků můžete vidět na snímcích níže. Poměrně překvapivě dost klesá skóre při testu Wild Life Extreme Stress Test, kdy se benchmark pouští dvacekrát za sebou (což trvá asi 20 minut). Telefon se zahřál z 30 na 44 stupňů.

Galaxy S24 Ultra je pak jedním z prvních telefonů (ne-li první) s podporou nového standardu WiFi 7. To se při délce podpory rozhodně může hodit. My to zatím neotestovali, jelikož router s WiFi 7 jsme po ruce neměli, je to opravdu novinka.

Specifikace Galaxy S24 Ultra

displej: 6,8 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 14 + OneUI 6.1

Foťáky: zadní – 200 MPx 12 MPx, 120° 50 MPx, 5x zoom 10 MPx, 3x zoom přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3

rozměry: 162,3 x 79 x 8,6 mm; 232 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie

Akumulátor nabízí stále kapacitu 5000 mAh, což je dostatečné. V realitě mi telefon plné dva pracovní dny nasazení s aktivním always-on displejem s tapetou nedal. Druhý den večer kolem osmé hodiny se už vybil. Vždy však bude záležet na vašem použití a lehčí dva dny jsou reálné, zvlášť pokud vypnete always-on.

Nabíjení je stále stejně rychlé, nebo možná spíš pomalé. Zatímco čínští výrobci se neustále předhání a třeba Xiaomi vám u telefonu za 12 tisíc dá 120W nabíjení včetně adaptéru v balení, Samsung nabízí maximální výkon 45 W.

Trochu zamrzí, že zde není podpora nového standardu Qi2 pro bezdrátové nabíjení. Ta však zatím není skoro u žádného telefonu.

Fotoaparát

V oblasti fotoaparátu došlo jen k jedné změně u jednoho snímače. Teleobjektiv s 10násobným optickým přiblížením byl vyměněný za 5násobný optický zoom s pětkrát vyšším rozlišením a větším senzorem. Ostatní snímače jsou beze změny, což je škoda.

Bohužel v době testování a uzávěrky recenze Samsung stále nevydal slíbenou aktualizaci vylepšující fotoaparát a to jsme test úmyslně pozdrželi do poloviny února. Výsledné snímky je tak nutné brát trochu s rezervou ačkoliv nevěřím, že se po aktualizaci něco výrazně změní na základě zkušeností z testování telefonů za posledních deset let. Aktualizace má nicméně vyjít ještě tento měsíc a po jejím vydání chystáme alespoň fototest.

Nicméně hned na úvod musím zmínit, že výsledné snímky vůbec nevypadají jako ze Samsung telefonu. Přiblížily se více realitě a to mě osobně velmi těší. Kolikrát jsem si však říkal, že možná je snímek až moc takový šedý a trochu více barev by mu jen prospělo – například čtyři fotky níže. Líbí se mi také velmi věrné vyvážení bílé. Jen v noci mají fotky pořád takový Samsung styl.

Sázka na teleobjektiv jen s pětinásobný přiblížením je za mě skvělý krok. Nově máte totiž oproti předchůdci k dispozici právě tento 5x zoom, který se dříve dělal z druhého teleobjektivu s 3násobným přiblížením s 10 MPx.

V oblasti videa zvládne nově Galaxy S24 Ultra nahrávat až ve 4K při 120 snímcích za sekundu v režimu PRO. Tam však nefunguje úplně dobře stabilizace a video se hodně vlní. Je zde pak také stále 8K při 30 fps, pokud je to pro vás atraktivní.

Software

Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou OneUI 6.1. Velice potěšující novinkou je prodloužení softwarové podpora na 7 let. Galaxy S24 Ultra má tak dostat celkem 7 hlavních verzích Androidu včetně 7 let bezpečnostních aktualizací. Zatím tedy Samsung není moc čiperný, ještě v polovině února nevyšla žádná aktualizace vylepšující výkon fotoaparátu, do konce měsíce má ale dorazit. Bezpečnostní záplata je v době vydání stále z ledna 2024.

Zhodnocení

Samsung jakoby dospěl. Konec přeostřeným barevným snímkům, konec příliš barevného živého displeje, nově je kladen důraz více na realitu. A to se někomu nemusí líbit, ale osobně to vidím jako krok správným směrem. Jakkoliv novinek u letošního top modelu není tolik, jedná se o užitečná vylepšení.

Je však otázka zda vůbec některé funkce Galaxy S24 Ultra potřebujete. AI jsem vlastně tolik nevyužíval, když už jsem se na to nesoustředil, jako u testu menší S24. Titanový rám zapomenete, rozdíl v hmotnosti zde není. Stylus S Pen se mi líbí, ale úplně v pohodě dokážu žít bez něj. Bezodleskový displej bude do pár měsíců či maximálně let všude. Galaxy S24 Ultra je tak zkrátka telefon v plné výbavě s funkcemi navíc.

Pochválit musím skvělý fotoaparát, který doufám ještě výrobce softwarově doladí, volba pětinásobného teleobjektivu je nicméně správný směr. Jen škoda, že ostatní snímače jsou letos beze změny. Velkým benefitem je příslib 7 let aktualizací software. Pokud bych měl něco kritizovat, bude to pravděpodobně čistě osobní věc a to je velikost a tvar telefonu, na můj vkus je jednoduše moc velký a hranatý. Ocenil bych pak také razantnější změnu designu, tak snad příští rok.

Doporučená cenovka Galaxy S24 Ultra začíná na 35 490 Kč za verzi s 256GB úložištěm. To je v podstatě stejně jako třeba za iPhone 15 Pro Max. Pokud však chcete nejlepší Samsung současnosti, nebál bych se sáhnout právě po této novince a nebo můžete ušetřit volnou loňské S23 Ultra, která však v prodeji už končí.

Klady

7 letá softwarová podpora

Vynikající displej

Skvělý přepracovaný teleobjektiv

Drobnosti jako WiFi 7 nebo záznam v 4K 120fps

Stále má Snapdragon i v ČR

Zápory

Celkově málo inovací v oblasti hardware, třeba čtečka otisků mohla být větší, fotoaparát mohl dostat více vylepšení

Vyšší cenovka

