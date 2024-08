Motorola Moto G55 je v přípravě

Zdroj: @evleaks

Nedávno Motorola uvedla novinku Moto G45 5G, přičemž se co nevidět dočkáme i modelu Moto G55, jak naznačuje čerstvý únik renderů.

Moto G55

Tentokrát za zveřejněním stojí Evan Blass známý jako @evleaks. Ten získal přístup k tiskovým obrázkům, takže se nám nabízí finální pohled na tuto novinku.

Nebude se jednat o nějak výtečně vybavený mobil. Spíše zapadne do střední třídy, tedy spíše nižší. Zatím nevíme, jaký typ displeje bude použit, ale odhadujeme, že se bude jednat o LCD panel. O výkon by se měl postarat Dimensity 7020 a všemu by měla dodávat energii baterie o kapacitě 5000 mAh.

Na zadní straně má hrát hlavní roli 50MPx snímač, ale bude zde i sekundární. Mobil by měl mít odolnost vůči vodě a kromě toho nabídne i konektor pro sluchátka. Zatím ale nevíme, kdy bude novinka představen.

Zdroje: 91mobiles.com, x.com

Předchozí článek 4 znaky, které dělají iPhonu problémy Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama