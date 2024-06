Zdroj: truecaller

To nej z uplynulého týdne #22 – Niceboy Pay, Honor 200, ARM a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Honor 200 a Honor 200 Pro jsou nejnovější přírůstky

Dnes bylo uvedeno poměrně hodně mobilů a ačkoliv Honor plánuje uvedení svých novinek v Evropě na pozdější dobu, tak dnes proběhlo jejich představení v domovské Číně. Konkrétně jde o mobily Honor 200 a Honor 200 Pro. [pokračování článku]

Youtube si nachystal další nepříjemnosti pro uživatele blokátoru reklam

Youtube má hlavní zdroj příjmů v reklamách, z čehož platí provoz serverů a také hlavně samotné tvůrce. Proto na něj více dopadá používání softwaru na blokování reklamy. Sice nabízí předplatné s dobrým poměrem ceny a nabídky, ale i tak je zde stále velké množství uživatelů, co nechce platit ani sledovat reklamy. Nyní si pro ně společnost asi nachystala další nepříjmenost. [pokračování článku]

Jeden vládne všem? Platební prsten přichází do Česka se službou Niceboy Pay

Chytré prsteny jsou na trhu již nějakou dobu, ale nejde o nic rozšířeného. Do hry ale vstupuje například Samsung a možná se časem přidá i třeba Apple. Pak začne pravý konkurenční boj. Mnohé z nich se snaží nalákat na nejrůznější možnosti měření fyzických aktivit a monitorování zdravotního stavu, ale dnes zde máme něco docela odlišného, a nejde jen o prsten. [pokračování článku]

První aplikace umí identifikovat AI hlasu při volání

Android je flexibilní operační systém, kde můžete ve své podstatě používat takřka jakoukoliv aplikaci pro jakoukoliv funkci. Například se nemusíte spoléhat na zabudovanou aplikaci pro telefonování. Nabízí se alternativy, mezi kterými vyniká aplikace Truecaller. Ta nyní navíc přichází s relativně zajímavou funkcí. [pokračování článku]

O2 startuje letní akci na datové balíčky mimo EU

Blíží se doba dovolených, takže předpokládáme, že se všichni operátoři pochlubí s nějakými speciálními akcemi. O2 startuje jako první a rovnou nabízí datové balíčky mimo EU. [pokračování článku]

ARM představil nová výpočetní jádra nejen pro mobily

Sice trhu s mobilními telefony vládnou velké společnosti, tak pomyslným dirigentem v postranní je společnost ARM, která navrhuje nejen výpočetní jádra. Právě ostatní výrobci staví na architektuře této společnosti, která není nějak moc velká a ostatně ani nic nevyrábí, ale navrhuje architektury. Dnes jsme se dočkali uvedení nových výpočetních jader. [pokračování článku]

Vivo S19 a S19 Pro jsou odolné novinky pro střední třídu

Vivo si nachystalo další dva zajímavé kousky do střední třídy, přičemž očekáváme, že nebude dlouho trvat a budou dostupné i v Evropě. Právě takové mobily by měly dobrou šanci při správně nastavené ceně pro naše trhy. [pokračování článku]

Samsung už není králem mobilů s ohebným displejem

Mobilní telefony s ohebnou konstrukcí a zejména s ohebnými displeji pomalinku roste a stává se čím dál zajímavější. Dokonce do tohoto segmentu přichází výrobci, od kterých byste to nečekali, ne tak brzy. I tak ještě nedávno platilo, že je tahounem Samsung. To ale nyní neplatí, aspoň v rámci jednoho období. [pokračování článku]

Honor 200 Lite přichází do Česka

Měsíc po představení novinky Honor 200 Lite nám české zastoupení poskytlo informace o dostupnosti u nás. Oficiální prodej bude zahájen 1. června za doporučenou cenu 7 990 Kč. K tomu navíc dostanou zákazníci dárek v podobě HONOR SuperCharge 66 W v hodnotě 599 Kč. V rámci zavádějící akce bude také možnost získání slevy v hodnotě 1000 Kč. Mobil je k dispozici v zelené barvě Cyan Lake a v černé Midnight Black. [pokračování článku]

Vivo oficiálně ukázalo hodinky Watch GT

Aktuální dvojice mobilních novinek S19 a S19 Pro od společnosti Vivo v tomto okamžiku nejsou jedinými přírůstky. Oficiální představení mají ještě za sebou chytré hodinky s názvem Watch GT. Čínský výrobce do nich nasázel všechny zásadní funkce. To nepochybně ocení široké spektrum uživatelů, a to od těch běžných až po zaryté sportovce. [pokračování článku]

Telegram dostal další várku vylepšení a novinek, hashtagy jsou nově globální

Ne každá služba dostává novinky na pravidelné bázi, ale Telegram je jednou z takových. Nyní zde máme další sérii vylepšení. Některá mohou být užitečná, jiná naopak mohou otravovat. [pokračování článku]

Léto ve vzduchu, GUG potěší na duchu

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

