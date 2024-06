Léto ve vzduchu, GUG potěší na duchu

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

V květnu jsme žili konferencí Google I/O. A ta zase žila AI, mrkněte na Keynote. K naší komunitě se přidal Ondřej, počet sledujících na LinkedInu se nám přehoupl přes tisícovku a ohlíželi jsme se za veleúspěšným dubnovým E-commerce Day v Bratislavě. GUGer Denis nechal na gymnáziu v Příboře maturovat umělou inteligenci. Prospěla s vyznamenáním. Ne tak Gemini Education, kterou Google představil minulý týden. Pochvalu ale udělujeme za možnost koupit si chytré telefony Pixel v České republice skrz oficiální Google Store! Co Čech, to muzikant, co GUGer, to multipotenciál. Tak jsme si sepsali pár rad proti vyhoření, abychom co nejdéle zvládali pořádat vymazlené akce.

CO MÁME V PLÁNU?

Digitální snídaně #13 v Ostravě 7. 6. 2024, 8:30 – 10:00, Ostrava, Impact Hub , Sokolská tř. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz

Chcete ze svého týmu vytěžit maximum? Přijďte se naučit, jak s nástroji Google Workspace zefektivnit spolupráci, komunikaci a sdílení dat. Vstupné pro členy Impact Hub Ostrava je 125 Kč, pro veřejnost 250 Kč. Snídaně a networking v ceně. POZOR, počet míst je omezen, tak radši vyplňte přihlášku co nejdřív! #kdosedrivregistrujetensnida

Google Cloud Summit Czech republic

12. 6. 2024, 8:00 – 19:00, Kongresové centrum Praha, Česká republika Největší akce Google Cloud v České republice a regionu střední a východní Evropy. Můžete se těšit na více než 1 000 účastníků s hlavními řečníky jako Tara Brady (prezidentka EMEA, Google Cloud), Kaustubh Das (Sr. Director Product Management – Compute), a také zákazníci jako FTMO, Keboola, Rohlik, GEN, Jetbrains a další. Registrujte se ještě dnes!

Moonshot Young Leaders Camp 2024

15.–19.7. 2024, Ostrava Znáte mladé lidi ve věku 18 – 30 let, kteří mají projekt / myšlenku / podnikání, které se zaměřuje na udržitelný rozvoj a sociální dopad a tím tak pomáhá naší společnosti přiblížit se k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN? Nominujte je do 7. června na Moonshot Young Leaders Camp 2024, který se uskuteční během festivalu Colours of Ostrava! Cílem projektu je podporovat mladé začínající lídry skrze smysluplný dialog, kreativitu a rozšiřování jejich schopnosti růst. Akci podporuje město Ostrava



TIPY A TRIKY

Chcete lidem sdělit velkou novinku? Naplánujte si její oznámení na podobný termín jako konkurence. Tak to totiž v květnu udělali největší hráči na poli AI. Během zhruba dvou týdnů přišla OpenAI s vytuněným ChatGPT-4o, díky kterému mohou už i uživatelé s bezplatnou verzí (omezeně) nahrávat do chatbota soubory nebo využívat osobní asistenty GPTs. / Konkurenční firma Anthropic jako odpověď uvolnila pro Evropu svůj model Claude. / Možnost vytrénovat si vlastní chatboty, tzv. Gems – obdobu funkce GPTs – oznámil i Google. / A aby novinek nebylo málo, Canva zpřístupnila nové funkce Glow up a otevřela waitlist pro bezplatné zpřístupnění Affinity, softwaru pro úpravu fotek a grafický design. / My na to říkáme velké Uff. Co vy?

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v digitálních dovednostech. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama