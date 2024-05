Jeden vládne všem? Platební prsten přichází do Česka se službou Niceboy Pay

Chytré prsteny jsou na trhu již nějakou dobu, ale nejde o nic rozšířeného. Do hry ale vstupuje například Samsung a možná se časem přidá i třeba Apple. Pak začne pravý konkurenční boj. Mnohé z nich se snaží nalákat na nejrůznější možnosti měření fyzických aktivit a monitorování zdravotního stavu, ale dnes zde máme něco docela odlišného, a nejde jen o prsten.

Česká firma Niceboy přichází s vlastním prstenem, který se ale nebude snažit změřit cokoliv na vašem těle. Navíc ani není nutné ho nabíjet nebo se o něj nějak moc starat. Novinka se jmenuje Niceboy ONE a má v sobě jen NFC čip a anténu. Nabízet se bude ve třech barvách a také v několika velikostech.

Niceboy ONE má hlavně sloužit pro bezkontaktní placení, přičemž není nutné se dotknout platebního terminálu. Dle informací bude fungovat do vzdálenosti dvou centimetrů. Vzhledem k tomu, že nemá senzory ani nic podobného, nemusíte se starat o nabíjení, takže jej nemusíte nikdy sundat z ruky. Prsten jako takový ale nestačí k používání. Je nutné mít i aplikaci k němu na svém mobilu a mít účet ve službě Niceboy Pay.

„Niceboy je českým výrobcem elektroniky, který se dostal do povědomí většiny spotřebitelů hlavně díky bezdrátovým sluchátkům a reproduktorům. Naši produktovou nabídku dále rozšiřujeme o nové kategorie a kromě segmentu elektroniky do domácnosti se nyní intenzivně zaměřujeme i na segment chytrých hodinek a prstenů. Jsem proto nesmírně hrdý na to, že jsme prvním hráčem, který na náš trh přináší inovaci v podobě platebního prstenu Niceboy ONE. Jedná se o úplně první produkt podporující nové platební řešení Niceboy Pay a další produkty budou brzy následovat,“ vysvětluje Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy. „Naše motto je ‚It’s your your day!‘. Nejenom proto produkty od Niceboye kladou důraz na kombinaci skvělého designu a jednoduchého používání každý den. Platební prsten nebude výjimkou. Není potřeba jej nabíjet, je odolný proti vodě a platba s ním probíhá stejně jednoduše a hlavně bezpečně jako s běžnou platební kartou,“ dodává.