Vivo oficiálně ukázalo hodinky Watch GT

Aktuální dvojice mobilních novinek S19 a S19 Pro od společnosti Vivo v tomto okamžiku nejsou jedinými přírůstky. Oficiální představení mají ještě za sebou chytré hodinky s názvem Watch GT. Čínský výrobce do nich nasázel všechny zásadní funkce. To nepochybně ocení široké spektrum uživatelů, a to od těch běžných až po zaryté sportovce.

Pro každého

Pouzdro z hliníkové oceli vpředu zabírá 1,85palcový AMOLED displej s rozlišením 480 x 390 pixelů a 2,5D zakřivením. Navíc nebyla vynechána ani technologie Always-on Display. Konstrukci také zabírá otočná korunka z nerezové oceli jakožto jediný ovládací prvek a rychloupínací řemínky z kůže či silikonu. Článek baterie o velikosti 505 mAh zvládnou být 9 dnů (režim eSIM) až 21 dnů v provozu.

Zdravotní funkce hlídá celá řada známých snímačů na sledování srdeční frekvence (doloženou průměrnou přesností 94,58 %), okysličení krve, spánkové aktivity, menstruačních cyklů, úrovně stresu, nebo dokonce nadměrného hluku. Sportovci ocení přes 100 měřitelných fitness aktivit včetně tréninkových módů. O to všechno se postarala vlastní platforma BlueOS.

Ze zbytku seznamu si zaslouží zmínku i přítomnost všech klíčových satelitních navigačních systémů, technologie NFC pro bezkontaktní platby v obchodech, funkce Bluetooth 5.3 Low Energy, hlasový asistent, možnost tvorby vlastních ciferníků a mikrofon s hlasitým reproduktorem na volání pomocí eSIM.

Černou a béžovou variantu pořídíte buď se silikonovým (cca 2 522 Kč) či koženým (cca 2 838 Kč) řemínkem. Prodej na domácí půdě bude zahájen až v pátek 14. června.

