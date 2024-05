Samsung už není králem mobilů s ohebným displejem

Zdroj: Samsung

Mobilní telefony s ohebnou konstrukcí a zejména s ohebnými displeji pomalinku roste a stává se čím dál zajímavější. Dokonce do tohoto segmentu přichází výrobci, od kterých byste to nečekali, ne tak brzy. I tak ještě nedávno platilo, že je tahounem Samsung. To ale nyní neplatí, aspoň v rámci jednoho období.

Skokanem je Motorola

Analytický společnost Counterpoint Research přichází s analýzou ukazující dodávky smartphonů s ohebnými displeji za první čtvrtletí tohoto roku. Jde také vidět posun v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Právě v roce 2023 dominoval trhu Samsung, který si uzmul 58 %, ale v tomto roce to již neplatí.

Dle Counterpoint Research Samsung obsadil druhé místo s 23 %. První pozici obsadila společnost Huawei s 35 %. Firmě se takto dařilo zejména díky domácímu čínskému trhu. Druhé místo patří firmě Honor a v těsném závěsu je Motorola. Zbylé společnosti jsou seskupeny pod 19 %, ale i tak jde u nic vidět postupné vylepšení.

Jak jde vidět, Samsung si meziročně pohoršil o 42 %, ale skutečným skokanem je Motorola, která si polepšila o 1473 %. Zde je nutné brát v potaz, že Motorola má jen ohebná véčka, tedy flip mobily.

Analýza platí pro celý svět, ale asi se Samsung nemusí obávat Huawei, když tento čínský gigant na globálním trhu nemá takovou sílu jako kdysi. I tak asi lze očekávat silnější konkurenční boj.

