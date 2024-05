Pixel 8a – král střední třídy pod jednou podmínkou [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Naposledy bylo možné zakoupit mobil od Googlu přímo v oficiální distribuci před lety. Konkrétně se jednalo o Nexus 5, ale o dostupnost se postaral výrobce LG. Od té doby nebylo možné zakoupit Pixely v Česku z oficiální distribuce. Buď jste si mohli připlatit u přeprodejců nebo si objednat mobil z německého Google Store. To se naštěstí změnilo a nyní zde máme Google Store a Pixely jsou k dispozici u několika prodejců oficiálně. Dokonce i nejnovější model Pixel 8a, která jsme otestovali.

Google Store oficiálně v Česku, nabízí nové Pixely i sluchátka

Padne do ruky

Pixel 8a je ve své podstatě základní model aktuální série, ale nejde ho brát jako nižší zařízení, ne tedy doslova. Sdílí totiž stejný procesor jako plnohodnotné modely. Rozdíly jsou zde někde jinde, byť nejsou patrné na první pohled a řekl bych, že člověk musí mít zkušenost s Pixel 8a a Pixel 8 současně, aby pochopil, proč je vlastně 8a o něco levnější. Ano, na specifikacích jde vidět například u displeje nebo rychlosti nabíjení nižší specifikace, ale to nemá až takový vliv na používání.

Pixel 8a je dobře postavený mobil, co se týče konstrukce. Kovový rám a matná záda působí prémiovým dojmem. Mobil je takový více zaoblený, což přispívá k pohodlnějšímu držení. Nikde neřeže, ani do dlaně při delším používání. U displeje ale jde vidět, že se trochu šetřilo. Nejde ani tak o jeho kvalitu, jako spíše o rámečky, které jsou zřetelnější a samotná brada nejde přehlédnout, tedy spodní rám displeje.

Zobrazovací panel dokáže dosáhnout na jas až 2000 nitů, což je dobrá hodnota, zejména na mobil střední třídy. Automatické řízení jasu reaguje poměrně dobře, jen tedy na přímém slunci by mohl panel častěji dát maximální hodnotu. Mobil ne moc často nastaví plný jas, což trochu zhoršuje čtení, ale můžete si manuálně nastavit vyšší hodnotu. Stojí zde za upozornění, že hned po rozbalení má Pixel 8a nastavenou frekvenci na 60 Hz, takže je nutné aktivovat vyšší v nastavení, pokud si chcete užít plynulejší obraz.

Pěkný displej není vše. Vždy oceňuji i stereo reproduktory, které zde naštěstí jsou. Nemohu říci, že by mobil produkoval nějak nadstandardní audio výstup, ale výsledek je poměrně dobrý. Ocenil bych výraznější basy. Celkově jsou reproduktory vyvážené a poskytují dobrý výstup. Hlasitost je optimální, byť v některých momentech bych ocenil vyšší, než zvládají vyprodukovat.

Mobil je vybaven vypínacím tlačítkem a také kolébkou hlasitosti. Vše kliká velmi přesně a nic se neviklá. Tlačítka najdete prstem velmi dobře a jsou na správném místě.

Pověstný vizor, tedy foto modul na zadní straně není tak výrazný jako na Pixelu 8, respektive tak moc nevystupuje ze zad. Navíc nepokračuje nepřerušovaně do rámu mobilu. To není mínus, jen spíše takové zjištění. Tím, že je o něco nižší, nezasekne se o něj tak moc samotný ukazováček při držení. Je to prostě designový prvek a má jednu nespornou výhodu. Když mobil položíte na rovnou plochu, neviklá se a mobil je stabilní.

Pixel 8 – mobil pro fajnšmekry [recenze]

Celkově je konstrukčně Pixel 8a dobrým mobilem, ale jde vidět, kde se šetřilo. Rozhodně bych ale ocenil aspoň vyrovnané rámečky kolem displeje, tedy brada nevypadá moc dobře. Jinak se mobil používá velmi dobře a i s obalem padne do ruky.

Recenze Google Pixel 8 Pro- konečně jsme se dočkali [recenze]

Baterie dobrá

V útrobách mobilu je baterie o kapacitě 4500 mAh, což není na dnešní dobu nějak závratná hodnota, ale postačuje na dva dny používání. Pokud patříte mezi o něco náročnější uživatele, můžete se spolehnout, že vydrží jeden den bez větších komplikací, přičemž si užijete i zábavy v podobě her nebo sledování videí.

Nabíjení je zde nejslabší z celé série. Přes USB C lze maximálně využít 18W technologii, což je dnes již bráno jako pomalé nabíjení, ale dá se na to zvyknout. Bezdrátová technologie je omezena na 7,5 W. To vystačí během nočního nabíjení nebo pokud si jej položíte v práci na nabíječku. Vyzkoušel jsem i bezdrátové nabíjení v autě, přičemž jsem používal Android Auto. 7,5 W stačilo jen na zpomalení vybíjení, ale po chvíli se mobil zahřál na vyšší teplotu a nabíjení bylo ukončeno. Pokud tedy více cestujete na delší trasy, doporučují používat USB C.

Stejný procesor ale…

Google si potrpí na své vlastní procesory Tensor, které nikdy asi nebudou kralovat běžným benchmarkům, ale na druhou stranu jsou více optimalizované na AI operace. To jde na mobilech poznat, například při používání audio zmizíku. Je trochu zvláštní, že i Pixel 8a má procesor Tensor G3 stejně jako Pixel 8 a Pixel 8 Pro, ale na druhou stranu je to pro Google jednodušší.

Sice se jedná o stejný procesor, ale v testu Geekbench je vidět rozdíl mezi Pixelem 8 a 8a, ostatně posuďte sami. Sice pracovní frekvence všech jader jsou dle aplikace stejné, tak ve výsledku je nižší výkon u Pixelu 8a. Rozdíly jsou výraznější a nejsem si zcela jist, kde se šetřilo nebo kde došlo na snížení výkonu. Ale zde jde vidět, že není G3 jako G3.

Má to ale vliv na používání mobilu? Některé velmi náročné aplikace jsou při své činnosti lehce pomalejší, ale nemohu si stěžovat. I hry jsou dostatečně svižné, vše funguje dobře a celkově je procesor dobrý i v Pixelu 8a. Pokud ale porovnám model 8 a 8a, tak právě dnes testovaný model se umí více zahřát, respektive častěji u náročnějších aplikací.

Pixel 8a podporuje nejrůznější moderní standardy v oblasti konektivity. Sice nejde o nejvyšší verze, ale to jsem v praxi moc nepocítil. Zaměření polohy je velmi rychlé a přesné. Přenos souborů stabilní a rychlý. Bonusem navíc je eSIM, ale i tato technologie si nachází cestu do nižších tříd.

Čtečka dobrá, ale

Samotná čtečka otisků prstů v displeji není moc rychlá, ale nestěžoval jsem si. Na trhu najdete rychlejší. Celkově je ale dostatečně přesná a nesetkal jsem se se situací, kdy by nepoznala můj prst. Co ale více oceňuji a co mě i překvapilo, je rozpoznávání obličeje. Nečekal bych, že Google integruje svou technologii i do tohoto modelu.

K rozpoznání obličeje se používá přední foťák, přičemž zde nejsou nějaké pokročilé technologie jako u jiných top modelů. I tak jeho řešení dokáže využít maximum z hardwaru a identifikovat uživatele. Nabízí se stejné typ zabezpečení jako u ostatních modelů Pixel, takže identifikace postačuje i pro bankovní aplikace. Samozřejmě je nutné mít dostatečné množství světla. Za šera nebo v noci tento způsob nefunguje a musíte se spolehnout na čtečku otisků prstů. Celkově jde ale během dne o rychlejší rozpoznání uživatele než samotné použití otisku prstu.

Specifikace Pixel 8a

displej: 6,1 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, až 2000 nitů, Corning Gorilla Glass 3, HDR

procesor: Tensor G3 + Titan M2

RAM: 8 GB LPDDR5x

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

eSIM

Android 14

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 13 MPx

IP67

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC

rozměry: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm; 188 gramů

baterie: 4500 mAh + bezdrátové nabíjení

Čistý Android?

Pixely jsou známé i díky svému systému Android. Už se nedá úplně tvrdit, že se jedná o čistou podobu systému, jelikož Google integruje některé funkce typické pro Pixely. Například vlastní VPN. Ve své podstatě je to ale to nejlepší od Googlu.

Co je ale podstatnější, je samotná délka podpory. Stejně jako u hlavní top modelů, i zde Google uvedl, že bude mobil držet aktuální pod dobu 7 let, a to se nebavíme jen o bezpečnostních aktualizacích. Nasazený Android 14 je jinak odladěný, nikde se nic neseká, nic nepadá a vše běhá poměrně slušně. Trochu je agresivnější správa operační paměti, ale pokud nepřeskakujete mezi komplikovanými a náročnými aplikacemi a hrami, asi si ničeho nevšimnete.

Focení na jedničku

Google si potrpí na vyladěné fotografie, což jde vidět i u této novinky. V porovnání s Pixelem 7a nepřináší nic nového, co se týče hardwaru. Nabízí se stejná výbava. Co potěší, je rozhodně noční režim, který je srovnatelný s vyšší řadou. Nabízí se i astro focení, ale k tomu je potřeba stativ nebo nechat mobil v klidu pracovat.

Mobil si umí poradit poměrně dobře se zhoršenými světelnými podmínkami. Celkově jsou výsledné fotografie velmi konzistentní, ostré a mají vyvážené barvy. Ve své třídě se tedy právoplatně může stát králem fotografií a těžko mu bude konkurovat kdejaký levnější model.

Pokud jste milovníci focení vzdálených objektů, budete asi mírně zklamáni, ale dvojnásobné přiblížení mobil zvládá dobře i s využitím základního senzoru. Maximální 8násobné přiblížení je již neostré.

Hodně oceníte noční režim, který si umí poradit velmi dobře s nedostatkem světla. Zde jde vidět hlavní přednosti softwaru od Googlu. Mobilu ale ani nevadí přímé slunce a umí nabídnout dostatečný dynamický rozsah.

Závěrečné hodnocení

Pixel 8a není jako každý jiný ve střední třídě. Nabízí slušnou výbavu, dlouhou podporu, zajímavý design a hlavně dlouhou softwarovou podporu, přičemž každý měsíc dostane bezpečnostní aktualizaci. Hodně oceňuji, že Google nesnižuje klíčové specifikace nebo schopnosti. Pokud tedy hledáte mobil na focení v nižší cenové hladině, mohu vřele doporučit.

Trochu asi zklame displej, ale jen v případě silnějších rámečků, zejména toho spodního. Překvapila mě bezpečná funkce rozpoznání obličeje, byť čtečka otisků prstů poslouží dostatečně. Oproti konkurenci má nevýhodu v rychlosti nabíjení, ale aspoň je zde bezdrátová technologie. Je zde toho poměrně hodně, co stojí za zvážení, ale mám zde jednu výtku, nebo spíše zamyšlení.

Pokud budu brát Pixel 8a s cenou za 14 500 Kč, tak je to hodně o zvažování a přemýšlení, jestli se jedná o dobrou koupi. Jsou zde přednosti jako v případě systému, ale současně za tuto částku jde najít starší top modely. Pokud ale cena bude za 10 500 Kč, jako se nyní nabízí v akci, tak není o čem přemýšlet a rovnou mohu tento kousek pasovat jako krále střední třídy, který nemá konkurenci.

Plusy

fotografické schopnosti

bezdrátové nabíjení

čistý Android a 7 let aktualizací

dobrý displej

Mínusy

doporučená cena je vysoká

pomalejší nabíjení, i bezdrátové

silnější rámečky kolem displeje



Domů Články Pixel 8a – král střední třídy pod jednou podmínkou [recenze]

Předchozí článek Huawei přináší do Česka sérii mobilů Pura 70, cena začíná na 23 399 Kč Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama