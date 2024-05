Google Store oficiálně v Česku, nabízí nové Pixely i sluchátka

Google vždy uměl nabídnout poměrně zajímavé smartphony a právem se dají považovat za nejlepší konkurenci pro iPhony. V České republice byl jen jednou oficiálně dostupný mobil od Googlu, a to konkrétně Nexus 5, za kterým stála společnost LG. S příchodem Pixelů ale došlo k omezení dostupnosti a Google je nabízel hlavně prostřednictvím svého internetového obchodu Google Store. Sice jste se na něj mohli dostat, respektive třeba na německou verzi, ale objednat do Česka nešlo, museli jste využít nějakou alternativní službu. To se ale mění a Google Store oficiálně vstupuje na český trh.

Skoro se nám nechtělo věřit, že jsme se konečně dočkali momentu, kdy Google bude oficiálně působit na našem trhu i se svým obchodem. Už nebude potřeba komplikovaně objednávat přes prostředníky ze zahraničí, případně čekat na přeprodejce v Česku. Jednoduše od dnešního dne budete moci vstoupit na stránku store.google.com a objednat.

Jedná se o odstartování dostupnosti, takže nečekejte kompletní nabídku všech produktů, které Google má ve své nabídce. V této první fázi Google Store nabídne smartphony Pixel 8, Pixel 8 Pro a Pixel 8a. Také budou dostupná sluchátka Pixel Buds A-Series. Další produkty budou přibývat časem, ale kdy dojde k rozšíření, zatím není jasné.

Pixel 8a oficiálně, a to i v Česku nejen přes Google Store

Doporučené ceny

Pixel 8a 128 GB – 14 490 Kč 256GB – 15 990 Kč

Pixel 8 128 GB – 20 990 Kč 256 GB – 22 490 Kč

Pixel 8 Pro 128 GB – 28 490 Kč 256 GB – 29 990 Kč 512 GB – 33 490 Kč

Pixel 8a Case – 990 Kč

Pixel Buds A-Series – 2 690 Kč

Možná si ale všimnete, že některé modely jde najít u některých prodejců levněji, ale nejedná se o oficiální českou distribuci. Google Store ale nebude jediným místem, kde si budete moci zakoupit tyto mobily. Oficiálními partnery jsou O2, Alza a Datart. Současně nám Google uvedl, že ceny jsou čistě doporučení a předpokládá se, že nejen partneři nabídnou nejrůznější akce. Ostatně i Google startuje promo nabídku.

Pokud si jeden z mobilů zakoupíte mezi 7. květnem a 3. červnem 2024, dostane kredit 3800 Kč, 4000 Kč, respektive 7000 Kč v Google Store pro další nákup. U partnerů bude obdobná nabídka, respektive sleva na nákup. Pixel 8a ale nebude možné hned zakoupit. U této novinky bude možnost předobjednáni, přičemž dodání bude od 14. května.

Kde reklamovat Pixel?

Možná se mezi vámi najdou tací nadšenci, že nečekali na zpřístupnění Google Store v Česku a koupili si svůj mobil například v německém Google Store. Zajímalo nás, jak bude v takovém případě řešena reklamace. Jestli budete muset zasílat do Německa nebo budete moci využít českou verzi.

Máme pro vás dobrou zprávu. Google nám potvrdil, že ačkoliv máte mobil z cizího Google Store v rámci EU, Švýcarska nebo Velké Británie, tak budete moci reklamovat v Česku.



