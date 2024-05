Recenze Google Pixel 8 Pro – konečně jsme se dočkali [recenze]

Google Pixel 8 Pro; zdroj: Dotekománie

Google představil řadu Pixel 8 již vloni na podzim a my jsme již tehdy otestovali menší model Pixel 8. Nyní se telefony Pixel začínají oficiálně prodávat v České republice, a proto jsme otestovali i vyšší model Pixel 8 Pro. Jaký je tento top model od Googlu? Jak obstojí v silné letošní konkurenci?

Konstrukce

Hned na úvod musím zmínit, že Pixel 8 Pro je jednoduše velký telefon. Pocitově jeden z největších, co jsem za poslední dobu testoval. Naštěstí se třeba oproti Galaxy S24 Ultra dobře drží a dobře padne do ruky, protože má zaoblenou konstrukci včetně zaoblených boků. Ty mi pak i svoji úpravou připomínají starší top iPhony jako třeba iPhone X, který měl v podstatě stejný lesklý oblý rám. Trend je poslední dobou dělat spíše hranaté boky, ale mně se to stále líbí a do ruky je to jednoduše lepší.

Rámečky kolem displeje na čelní straně jsou v podstatě symetrické, což chválím. Jejich velikost je v pořádku, stále patří mezi ty tenčí. Samotný přední panel je velice jemně po hranách zaoblený, displej je však plochý.

Na zádech se nachází typický vystouplý fotomodul, který Google pojemoval “vizor”. Z těla vystupuje poměrně výrazně, nicméně to tolik nevadí. Jelikož je přes celou šířku, tak se telefon při položení na stůl neviklá.

Uvnitř fotomodulu se kromě tří fotoaparátů ukrývá ještě blesk a teploměr. To je poněkud netradiční senzor, který do vzdálenosti 5 cm dokáže změřit povrchovou teplotu materiálu. V tuto chvíli výrobce upozorňuje, že s ním nemáte měřit teplotu kůže. V praxi se senzor může občas hodit, já s ním třeba pravidelně měřil teplotu svých nápojů či polévky.

Záda jsou oproti menšímu Pixelu 8 matná, díky čemuž nechytají otisky prstů. Na druhou stranu jsou trochu kluzká. Potěšující zprávou je fakt, že ukrývají bezdrátové nabíjení.

Na pravém boku se nachází tlačítko pro odemčení a pod ním je umístěno dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Pro Pixel je tato pozice již poněkud typická, nemá to ale příliš mnoho smartphonů, a tak mi chvíli trvalo zvyknout si, že je odemykací tlačítko nad hlasitostí. Osobně se mi příliš nelíbí stisk, který je tužší a především celkem hlasitý.

Mřížka reproduktoru na spodní straně vlastně není mřížka, ale jen velký podélný otvor, což může do budoucna lépe schovávat nečistoty. Zvukový výstup je samozřejmě stereo a kvalitní.

Čtečka otisků prstů je umístěna velice dobře, není ani moc nízko, ani moc vysoko. Používá optickou technologii, a je rychlá. Není však nejrychlejší na trhu, prst musíte maličkou chviličku přeci jen podržet.

Pro odemčení můžete využít také rozpoznání obličeje, kde Google dokázal s jednou kamerkou na čele dosáhnout stejné bezpečnosti, jako má třeba ta čtečka otisků či obdobné FaceID systémy. V praxi je rozpoznání obličeje rychlé, avšak není stoprocentní. Především za tmy tuto metodu nejde použít, vyžaduje osvětlení.

Jednoznačně pochválit musím vibrační/haptickou odezvu. Ta patří mezi to nejlepší na Androidu a chválím, jak s ní Google v systému pracuje. Kolikrát jsou to maličkosti, kdy pocítíte jemnou odezvu. Ale přesně to vylepšuje celý “zážitek” z telefonu.

Displej

Zobrazovací panel s úhlopříčkou 6,7 palce a jedná se o vynikající LTPO AMOLED s adaptivní frekvencí 1-120 Hz. Při zapnutí zobrazení obnovovací frekvence na displeji mě překvapilo, že při statickém obraze klesá frekvence hned na 1 Hz, což nebývá zvykem. U konkurence v tento moment většinou klesne frekvence třeba jen na 24-30 Hz a na 1 Hz klesá třeba po delší době či při zobrazení always-on.

Viditelnost na slunci je skvělá. HDR špičková hodnota jasu je 2400 nitů (u konkurence jsme opět viděli více). Barevné naladění displeje je za mě už ve výchozím režimu pod názvem “adaptivní” skvělé. Můžete si ještě zvolit režim přirozených barev, ale podle mě to není třeba, adaptivní režim nemá nijak přehnaně saturované podání. Přitom většinou přepínám na telefonech do přirozených barev, zde jsem ale tuto potřebu necítil.

Hardware

Uvnitř tepe vlastní čip Google Tensor G3. Jedná se o 4nm čip vyráběný opět u Samsungu. Jader má netradičně devět a výrobce se u něj chlubí hlavně zaměřením na generativní AI a zpracování obrazu. Nežene se tak za nejvyššími čísly v benchmarku, což můžu potvrdit.

Geekbench 6 a 3D Mark; zdroj: Dotekománie

Podle Geekbench 6 se jeho výkon pohybuje někde mezi Snapdragonem 8 Gen 1 a Gen 2. V benchmarku 3DMark Wild Life Extreme se skóre Tensoru G3 pohybuje kolem 2500 tisíce, což je zhruba polovina ve srovnání s dnešním top Snapdragonem 8 Gen 3.

Dneska už pak naštěstí se nabízí plná podpora 5G i u našich českých operátorů.

Specifikace Pixel 8 Pro

displej: 6,7 palců, Quad HD+, 1 až 120 Hz, OLED, až 2400 nitů, Gorilla Glass Victus 2

procesor: Tensor G3 + Titan M2

RAM: 12 GB LPDDR5X

úložiště: až 512 GB UFS 3.1

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 48 MPx, ultra širokoúhlý 48 MPx, 5x zoom, OIS přední – 10,5 MPx

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (3.2), GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

rozměry: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm; 213 gramů

baterie: 5050 mAh + 30W USB C, 23W Qi

Výdrž baterie

Akumulátor baterie nabízí kapacitu 5050 mAh. V praxi mi telefon s výchozím nastavením bez always-on zobrazení vydržel v pohodě dva méně náročné dny. Pokud jsem však aktivoval neustále aktivní displej, pak je to spíše jeden den s větší rezervou (kolem 35 procent).

Nabíjení není nijak bleskurychlé, ale dostačující. Máme tu maximálně 30W drátové dobíjení, přičemž na 50 procent se dostanete za půl hodiny. Potěší 23W bezdrátové nabíjení.

Fotoaparát

Na Pixelu 8 Pro najdeme celkem tři fotoaparáty – ultra širokoúhlý, hlavní a pak teleobjektiv s 5násobným přiblížením.

V praxi musím pochválit především spolehlivost a barevné podání snímků. Někteří uživatelé můžou být zklamání, že fotky nejsou tak saturované. Mně to ale vůbec nevadí, naopak si fotky při editování pak můžete jakkoliv upravit. A HDR je stále skvělé. Porovnával jsem kvalitu a barvy s iPhonem 15 Pro a jsem překvapen, jak podobně Pixel 8 Pro fotí. Fotky jsou kolikrát téměř stejné, jen Pixel má při protisvětle maličko více vytažené stíny.

Pochválit musím také výkon fotoaparátu v noci – především barevné sladění všech snímačů.

Není to ale jen o tom, jak fotí fotoaparát. Google hodně dbá na následnou úpravu, kde můžete využít také generativní AI podobně jako u Samsungu. Dá se s tím opravdu vyhrát a můžete tak odstranit nežádoucí objekty. Není to vždy stoprocentní, občas se mi třeba auto na snímku odstranit nepodařilo, ale ve většině případů to dělá skvělou práci.

Bohužel mě zde nemile překvapil fakt, že pro využití kouzelného editoru (s generativní AI), je nutné fotku nejprve nahrát do cloudu Googlu. To znamená, že vám výrobce nepřímo nutí předplatné s jeho úložištěm, jelikož 15 GB zdarma není mnoho.

To samé se týká také AI vylepšení videa. Ve dne ho ale naštěstí používat nemusíte – nedává to moc smysl. Pouze mírně vytáhne saturaci. V noci to za mě také není taková bomba, jak nám Google ukazoval při představování. Tmavé plochy videa jsou stále tmavé. Ukázku čtyř vylepšených videí naleznete zde. Po nahrátí videa do cloudu pak trvá jeho vylepšení zhruba hodinu.

Fotoaparát umí třeba režim dlouhé expozice přímo při focení z ruky. Tento efekt není nic nového, telefony ho uměly už před 10 lety, ale je to pořád pěkné.

Zoom Enhance je funkce využívající generativní AI při velkém přiblížení. Bohužel ji však Google ani více než po půl roce od představení do telefonu nedodal. Přesto i snímky se současnými algoritmy přiblížení vypadají stále poměrně použitelně. Výrobce vám nyní dovolí maximálně 30x zoom a třeba 10x zoom na sociální sítě je opravdu použitelný. Ukázku můžete vidět níže.

Software

Operačním systémem je Android bez nadstavby, ale s mnoha doplňky exkluzivně pro Pixel. Systém jako takový je ale v podstatě čistý – nejsou zde žádné aplikace třetích stran. Při prvním spuštění se vás telefon navíc zeptá, zda chcete nainstalovat vybrané aplikace od Googlu (včetně Fitbitu).

Mnoho Pixel funkcí už asi není třeba tolik představovat, ale přesto zmíním možnost aktivovat si neustále rozpoznávání hudby ve svém okolí. To mě zkrátka vždycky baví a pak si můžete zobrazit i historii v jednoduchém seznamu. Potěší také živé tapety (opět nic nového) a novinkou jsou AI tapety, kdy si můžete generovat různá pozadí dle libosti.

Mrzí mě, že spousta AI funkcí je vázaná na anglický jazyk a v češtině si je nevyzkoušíme. Snad se brzy dočkáme.

Zhodnocení

Google Pixel 8 Pro je bezstarostný telefon, takový iPhone s Androidem. Není to žádné nové zjištění pod sluncem, ale podle mě stále platí. Je to telefon spolehlivý, plynulý, skvěle optimalizovaný se spoustu maličkostmi, které Google do čistého Androidu nedává. Fotoaparát podává konzistentní realisticky barevně naladěné snímky. Ty pak můžete ještě dodatečně upravit a vylepšit díky novým AI funkcím, kde však občas Google vyžaduje upload do jeho cloudu, čímž vás nepřímo nutí k jeho předplatnému. Kde jsou ty časy, kdy s Pixelem bylo zálohování do fotek zdarma v plné kvalitě.

Ale zpátky k telefonu. Na Pixelu 8 Pro oceňuji také originální design zadní strany s dnes již typickým “vizorem”. Naopak mírně nespokojen jsem byl s tlačítky, které na můj vkus cvakají až příliš výrazně. Procesor podle benchmarků nepatří mezi špičku, což je trochu škoda, v praxi to ale ničemu nevadí. Naopak zklame pomalejší čtečka otisků prstů, kterou zase skvěle supluje spolehlivé rozpoznání obličeje (to je mimochodem i s jednou kamerou na stejné úrovni zabezpečení jako čtečka otisků). Velkou pochvalu výrobce zaslouží za 7letou softwarovou podporu.

Nakonec tak bude záležet na vašich preferencích. Google Pixel 8 Pro je skvělý telefon. Je to nejlepší telefon na trhu? Těžko říct, konkurence vám možná v určitých oblastech nabídne více. Oficiální česká cenovka však není tak špatná, telefon začíná na 28,5 tisících, čímž je mírně pod cenou všech těch “ultra” telefonů. Chcete esenci Google vychytávek? Jděte do Pixelu.

Klady

Vynikající displej

Skvělý spolehlivý fotoaparát s reálnými barvami

Originální vizor na zádech

Solidní výdrž baterie

Dlouhá softwarová podpora

Zápory

Některé AI úpravy fotek/videí vyžadují upload do Google Fotek (nepřímo vás nutí platit Google úložiště)

Pomalejší čtečka otisků



