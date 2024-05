Napájení za hranicemi možností s novou přenosnou napájecí stanicí BLUETTI AC240 IP65 odolnou proti povětrnostním vlivům [komerční článek]

Zdroj: Bluetti

Společnost BLUETTI, průkopník v oblasti přenosných napájecích řešení, se chystá opět přinést revoluci do outdoorových dobrodružství díky své nejnovější inovaci, přenosné napájecí stanici AC240 IP65 odolné proti vodě a prachu.

Nová přenosná elektrárna Bluetti AC240

V návaznosti na úspěch svého předchůdce AC60, solárního generátoru s výkonem 600 W/403 Wh, který je odolný vůči všem povětrnostním podmínkám, nyní společnost BLUETTI zvyšuje laťku s modelem AC240. Tato elektrárna, jejíž uvedení na trh je naplánováno na 20. května, poskytuje vyšší výkon, rychlejší nabíjení, rozšiřitelnou kapacitu a další funkce. Je navržen tak, aby umožnil dobrodruhům, outdoorovým nadšencům i záchranářům posouvat hranice bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Ochrana proti všem živlům se stupněm krytí IP65

Už se vám někdy stalo, že jste se při průzkumu v přírodě ocitli bez energie v lijáku? S AC240 jsou starosti s počasím minulostí. Tento napájecí zdroj s krytím IP65 je odolný proti prachu a nízkotlakým proudům vody z jakéhokoli úhlu. Díky použití patentovaných technologií a ochranných opatření, včetně nezávislých vzduchových kanálů, utěsněných elektronických oddílů, speciálního odvodnění, ventilátorů s vakuovým povlakem a dvouvrstvých chráněných portů, zajišťuje AC240, že voda zůstane venku a váš výkon zůstane zapnutý.

I kdyby se vodě podařilo dostat se dovnitř, vestavěný výfukový ventilátor ji rychle vyžene, zatímco systém odvodu tepla zajišťuje rychlé odpařování během provozu. Ať už se vydáváte do náročných podmínek na cestách po souši, plujete po otevřeném moři nebo řešíte náročnou stavbu, AC240 je připraven na vše, co vám příroda připraví.

Komplexní řešení pro napájení v přírodě

Ať už se jedná o pohodlí v přírodě, nebo o výzvy k přežití, na výkonu záleží. AC240 je vaše univerzální zásoba energie, která vás udrží ve spojení se světem i při průzkumu daleko od civilizace a dostupné elektrické sítě. Váží pouhých 33 kg a je velká zhruba jako standardní mikrovlnná trouba, takže se perfektně vejde do kufru a v pohodě vás doprovodí na každé cestě.

S působivým výkonem 2 400 W AC240 bez námahy pohání řadu zařízení včetně ledniček, okenních klimatizací, mikrovlnných trub, ohřívačů a kávovarů. Její baterie LFP s kapacitou 1 536 Wh dokáže udržet chladničku o objemu 20 m3 (1,2 kWh/den) nejméně po dobu jednoho dne. Navíc díky režimu Powerlifting může i odporová zátěž, jako je například varná deska, odebírat až 3 600 W, takže žádný úkol není příliš náročný.

AC240 je vybavena množstvím zásuvek, včetně 4 standardních zásuvek střídavého proudu, zásuvky do auta, 2 USB-A, dvou USB-C a portu 12 V/30 A pro vozidla do terénu, a uspokojí tak rozmanité potřeby napájení. Je ideální pro majitele obytných vozů nebo lodí a snadno se integruje do systémů napájení mimo síť, abyste mohli zažívat neomezeně svá dobrodružství.

A díky rychlému 1,1hodinovému nabíjení střídavým proudem o výkonu 2 400 W budete mít vždy náskok před ostatními. Při delších cestách můžete AC240 spárovat se skládacími solárními panely BLUETTI pro solární dobíjení, které zajistí stálý přísun čisté energie, ať už vás vaše dobrodružství zavedou kamkoli.

Rozšiřitelný výkon, nepřerušovaná záloha

Nikdy se nebojte, že vám v divočině dojde energie s flexibilní baterií AC240, která podporuje rozšíření kapacity, abyste kdykoli získali další šťávu pro situace náročné na napájení. Jedna AC240 může přijmout až čtyři sady B210, každou o kapacitě 2 150 Wh, což představuje celkovou kapacitu 10 136 Wh. Tyto záložní zdroje mohou také fungovat samostatně jako voděodolné powerbanky se třemi stejnosměrnými výstupy a možnostmi nabíjení.

Navíc díky funkci citlivého UPS, která rychle detekuje výpadky a automaticky přepne na napájení z baterie během 15 milisekund, což je rychlost, která je špičkou v oboru, poskytuje systém AC240 jednoduché a robustní řešení pro nepřetržité napájení v interiéru i exteriéru.

Odolná konstrukce, chytré napájení

Systém AC240 je dobře zkonstruován tak, aby odolal zkoušce počasím a časem. Využívá nejbezpečnější a nejspolehlivější lithium-železo-fosfátovou baterii, která dokáže dosáhnout až 100% kapacity vybití a zachovat si 80 % původní kapacity i po absolvování 3 500 nabíjecích cyklů, což se rovná přibližně 10 letům používání. Díky pokročilému systému řízení baterie BLUETOPUS AI BMS, který je poháněn umělou inteligencí, zaručuje AC240 bezpečný provoz, optimální výkon a prodlouženou životnost.

Díky podpoře ovládání pomocí aplikace můžete spravovat napájení, upravovat rychlost nabíjení, přepínat režimy UPS a další funkce. AC240 je navíc podpořena šestiletou zárukou, takže vám poskytne dlouholetý spolehlivý provoz a zajistí vám klid na dlouhou dobu.

Dostupnost a ceny

BLUETTI AC240 bude k dispozici ke koupi na oficiálních webových stránkách společnosti BLUETTI a v obchodě Amazon od 20. května, prodej začne v 15:00 hodin středoevropského času, a to za exkluzivní cenu 1 699 EUR (zhruba 42 tisíc korun) v rámci akce Early Bird, která platí od 20. května do 11. června. Další slevu ve výši 100 EUR můžete získat použitím kuponu „AC240ONSALE„. Do té doby bude navíc k dispozici i její prémiový protějšek AC240P, která se může pochlubit větší kapacitou 1 843 Wh a možností rozšíření o baterie B210P.

O společnosti BLUETTI



Společnost BLUETTI se od samého počátku snaží zůstat věrná udržitelné budoucnosti a nabízí cenově dostupná ekologická řešení pro skladování energie pro vnitřní i venkovní použití. Společnost BLUETTI iniciovala program LAAF (Lighting An African Family), jehož cílem je zajistit dobře osvětlené obytné prostory a rovné příležitosti ke vzdělávání pro africké obyvatele ve venkovských oblastech. Od svého zavedení program zajistil napájení více než 12 tisícům afrických rodin v Keni, Nigérii, Kamerunu a dalších zemích.



Díky dlouholetým inovacím a péči o životní prostředí vytvořila společnost BLUETTI rozsáhlé a spolehlivé portfolio výrobků přizpůsobené pro dobrodružství, nouzové záložní napájení a život mimo síť, čímž hmatatelně a pozitivně ovlivňuje minimalizaci uhlíkové stopy pro celý svět, který sdílíme. Proto se společnost BLUETTI stala lídrem ve svém oboru, který působí ve více než 100 zemích a kterému důvěřují miliony zákazníků po celém světě. Více informací naleznete na stránkách společnosti BLUETTI na adrese https://www.bluettipower.eu/pages/about-us.



