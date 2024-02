První HMD mobil na obrázku přímo od výrobce [aktualizováno]

Zdroj: HMD Global

Aktualizováno 2. 2.

Nejnovější informace kolem nadcházejících smartphonů pod značkou HMD uvádí, že se první dočkáme tři modelů. Specifikace zatím nejsou známé, ale zdroje uvádí něco zajímavějšího. Mobily HMD budou prodávány výhradně online, zatímco mobily Nokia budou výhradně dostupné přes běžné prodejny. Díky této strategii nabídnout HMD mobily lepší poměr ceny a výkonu, zatímco Nokia smartphony budou spíše o něco dražší.

Nokia se stane subznačkou, HMD přebírá otěže

Je samozřejmě otázkou, jestli HMD Global bude pokračovat v prodeji mobilů Nokia. Licenci má totiž jen do roku 2026 a pokud nedojde k prodloužení, tak asi Nokie zmizí z trhu. Možná se ale najde jiný výrobce, který bude chtít pokračovat, ale to je zatím nepravděpodobné. Zatím to ale vypadá, že HMD má nakročeno k tomu, že se stane možným silným konkurentem pro mobily Redmi, Poco a další podobné.

Aktualizováno 30. 1.

Zatím jsme zde měli jeden nepotvrzený obrázek údajného chystaného modelu od HMD, výrobce mobilů Nokia. Novinka ale bude pod vlastní značkou HMD. Tentokrát zde máme další obrázek, ale pochází přímo ze stránek výrobce, přičemž krátce po zveřejnění byl odstraněn. I tak v podstatě potvrzuje dřívější podobu mobilu. Kromě toho se dozvídáme, že bude mít 108MPx snímač na zadní straně. Kromě toho se dozvídáme, že mobily budou mít kódová označení Pulse, Pulse+, Pulse Pro, Legend, Legend+ a Legend Pro. Celkem bude tedy šest mobil, ale který je na obrázku, nevíme.

Původní článek 19. 1.

V minulém roce jsme se dočkali informace, že HMD Global uvede mobily i pod vlastní značkou. Zatím jsme ale neměli nějaký konkrétní náznak nebo únik, ale to se mění. Informací je stále málo, ale aspoň máme k dispozici první obrázek nadcházejícího mobilu.

HMD mobil

Pokud vám není společnost HMD povědomá, tak stačí dodat, že tato firma v současnosti dodává na trh mobily pod značkou Nokia. Nyní se ale hodlá pustit do zařízení pod vlastní značkou, přičemž máme k dispozici i logo, které uvidíme na mobilech.

Web 91mobiles se dostal k informacím, že první zařízení nese označení N159V, přičemž finální název zatím není znám. Co ale víme, je, jak mobil bude vypadat. Zadní strana ponese dva foťáky, přičemž hlavní bude mít asi 50MPx rozlišení. Přední foťák bude v otvoru v displeji, ale ještě netušíme, jestli se nabídne AMOLED nebo LCD panel.

Nejsou k dispozici informace kolem specifikací. Ví se ale, že již nyní certifikací prochází druhý mobil s kódovým označením TA-1585. O něm ale nevíme už vůbec nic, není k dispozici ani obrázek.

Můžeme jen spekulovat, proč se HMD pouští do vlastních mobilů, ale nabízí se například situace, kdy už nebude moci používat značku Nokia. Tak trochu by se mohlo jednat o záložní plán. První mobil by se měl na trhu objevit již v dubnu tohoto roku.

