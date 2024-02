Google začíná rozšiřovat Quick Share na mobily s Androidem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Před měsícem Google oficiálně oznámil, že se funkce Nearby Share (Sdílení nablízko) přejmenuje na Quick Share. Očekávali jsme, že se český název dozvíme v den spuštění, ale nakonec se nějaký překlad konat nebude.

I na mobilu s češtinou se zobrazuje anglické pojmenování Quick Share, tedy pokud nedojde ještě na nějakou změnu. Česky bychom to mohli přeložit jako Rychlé sdílení, což mohl klidně Google použít, jelikož to znamená přesně to, co funkce umí.

Google začíná novou podobu rozesílat do zařízení, ale dostupnost bude ve vlnách, tedy nemusíte mít novinku již nyní k dispozici. Ani nehledejte aktualizaci nějaké aplikace, jelikož k aktivaci může docházet skrze servery Googlu.

Jak je vidět, na první obrazovce je již nové logo a název. Druhá pak ukazuje přepracovaný vzhled pro výběr ke sdílení. Zvlášť jsou uvedena vaše zařízení, zvlášť pak jakákoliv jiná. Zatím ale nevíme, kdy dojde na aktualizaci aplikace pro Windows. Za má zatím stále původní označení, což může být matoucí, než dojde na kompletní aktualizaci.

