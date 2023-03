Nothing Ear (2) v přípravě, představí se 22. března [aktualizováno]

Nothing Ear (stick); zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 7. března

Nothing zaslal pozvánku k představení svých jich třetích sluchátek. Novinka se jmenuje Ear (2) a přináší pokračování v podobě další transparentní konstrukce. Veškeré podrobnosti budou představeny 22. března v 16:00 skrze online událost.

Původní článek 31. ledna

Prvním produktem společnosti Nothing byla bezdrátová sluchátka Nothing Ear (1), přičemž jsme se následně dočkali první mobilního telefonu Nothing Phone 1 (recenze). Ne dlouho na to došlo na uvedení nových sluchátek a nyní se již mluví o druhém mobilu, který by měl zapadnout do vyšší příček. Nyní se objevují informace o třetích sluchátkách Nothing Ear (2).

Nothing Ear (stick) – rtěnka, nebo sluchátka? [recenze]

Nothing Ear (2)

K dispozici máme uniklé produktové fotografie Nothing Ear (2), na kterých jde vidět, že se společnost drží nastaveného designového stylu. Samotná sluchátka na první pohled vypadají identicky, ale je zde několik drobných rozdílů, které asi souvisí s lepším vyladěním některých vlastností.

Asi tou největší změnou je umístění samotného mikrofonu pro zaznamenávání okolních ruchů. Ten se původně nacházel na horní straně, tedy blíže k uchu. Nově bude umístěn u tečky u názvu sluchátek. Měl by tak z logiky věci lépe zaznamenávat okolní ruchy, což by mohlo vylepšit samotnou technologii ANC. Je zde ještě několik designových změn, ale jsou drobného charakteru.

Nothing Ear (2) mají nabídnout duální konektivitu, personalizované ANC, Advanced EQ a dokonce má být podpora pro funkci Find Earbuds Feature, tedy možnost nalezení sluchátek. Kdy dojde na představení, to zatím není jasné.

