Samsung pracuje na nové technologii snímače otisku prstů

Jihokorejská společnost Samsung údajně pracuje na revoluční technologii pro snímače otisku prstů. Nejen že by technologie měla umět snímat více otisků prstů současně, ale také bude mnohonásobně bezpečnější, než stávající řešení.

Technologie snímání otisku prstů od Samsungu prochází revolucí

Samsung tvrdí, že by jeho technologie měly být až 2,5miliardkrát bezpečnější než stávající technologie. Současné snímače od Samsungu používají ultrazvukové senzory, které pomocí ultrazvuku vytvářejí obraz otisku prstu. To je veliký rozdíl oproti technologiím jiných výrobců, kteří používá optické snímače založené na fotografickém snímači, jenž za pomoci nasvícení pořídí snímek otisku prstu. Ten následně porovnávají s uloženým otiskem v telefonu.

Samsung se chystá v nadcházející řadě telefonů Galaxy S23 uvést vylepšený ultrazvukový snímač, který by měl být největším snímačem otisku prstů vůbec. Jedná se o 3D snímač Sonic Max od Qualcommu a nabídne snímací plochu 20 x 30 mm. Pro představu snímač v současném modelu Galaxy S22 je snímač s velikostí snímací plochy 4 x 9 mm. Větší plocha by měla přinést rychlejší čtení otisku a také menší chybovost čtení.

Aby toho nebylo málo, prezident a generální ředitel společnosti Samsung Display Joo Sun Choi před časem oznámil, že společnost pracuje na takzvaném all-in-one snímači OLED 2.0. Tento senzor by měl umět číst otisk prstu na celém displeji a zároveň by měl umět snímat až tři otisky najednou. To výrazně zvýší bezpečnost této technologie až 2,5miliardkrát. Termín, kdy by měla tato technologie spatřit světlo světa veřejně, zatím není jasný, ale Choi sdělil, že to bude brzy. Podle odhadů by se uvedení mohlo odehrát v roce 2025.

