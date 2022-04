Vivo představilo modely T1 5G a T1x, opět

Zdroj: Vivo

Společnosti se mnohdy snaží najít názvy mobilů, aby nedošlo k mýlce, případně aby došlo k nějakému rozlišení. Jsou zde ale firmy, které recyklují jména mobilů, přičemž nečekají ani několik let. Dnes jsme se opět dočkali uvedení modelů T1 5G a T1x, přičemž není to tak dávno, co došlo na představení zařízení pod tímto označením. Dnes jde ale o jiná zařízení soudě dle specifikací.

Opět T1

Vivo T1 5G je trochu jinak vybavený model než mobil z února tohoto roku. Zde se nabízí procesor Snapdragon 778G, přičemž došlo i na výměnu displeje. Konkrétně byla použita technologie AMOLED s 90Hz frekvencí. Zadní strana prošla změnou v případě fotografické výbavy. K dispozici je 64MPx hlavní foťák, kterému sekunduje 8MPx snímač pro ultra širokoúhlé snímky. Pak je zde ještě 2MPx snímač pro makro focení.

Samozřejmostí je podpora pro sítě páté generace a mezi bonusovými vlastnostmi se nachází stereo reproduktory. Konektor pro sluchátka zde hledat nemusíte.

Druhá novinka Vivo T1x má podobnou historii. Zde lze vidět podobnost s jiným modelem, přičemž název patří jiné dřívější novince. T1x z dnešního dne spadá mezi mobily s podporou 4G. Zde se šlo se specifikacemi podstatně níže, a dokonce ani nezůstala zachována 120Hz frekvence displeje.

Vivo T1x je spíše řadový mobil střední třídy s větší kapacitou baterie bez podpory nějak rychlého nabíjení. Displeje se může pochlubit 90Hz frekvencí, přičemž byla použita technologie LCD.

Vivo T1 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 6 800 Kč. Model T1x pak začíná na 3 400 Kč. Je otázkou, která verze se dostane do Česka a za jakou cenu.

Specifikace Vivo T1 5G

displej: 6,44 palců, 2404 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 90 Hz

procesor: Snapdragon 778G

8 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 11 + Funtouch OS 12.0

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, 117° 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo

rozměry: 159,7 x 73,6 x 8,49 mm; 180,3 gramů

5G SA/NSA (n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, USB Type-C

baterie: 4700 mAh + 66W

Specifikace Vivo T1x

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), 90Hz, LCD

procesor: Snapdragon 680

4/8 GB RAM

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 11 + Funtouch OS 12.0

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 164,26 × 76,08 × 8,00 mm; 182 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

Zdroje: vivo.com, vivo.com, gsmarena.com



Domů » Články » Vivo představilo modely T1 5G a T1x, opět

reklama reklama