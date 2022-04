OnePlus Nord N20 5G; Zdroj: OnePlus

To nej z uplynulého týdne #16 – podcast, Realme novinky, chytré příslušenství a další

Podcast #40 – Motorola Edge 30 Pro jako alternativa ke Galaxy Note

Smartphonů s přímou podporou aktivního stylusu je poměrně málo a dá se říci, že v tomto segmentu kraluje Samsung se svou sérií Galaxy Note, dnes tedy spíše verzí mobilů Galaxy S22 Ultra (recenze). Motorola ale představila levnější řešení v podobě modelu Edge 30 Pro (recenze), ke kterému potřebujete obal se stylusem. Má ale smysl takové řešení? Více v našem novém dílu podcastu. [pokračování článku]

Realme Q5i v předstihu představeno, míří do střední třídy a láká na 5G

Během několika dnů se dočkáme představení nové série Realme Q5, ale společnost nečeká a dnes představuje nižší model Realme Q5i. Ten zapadá mezi mobily s přímou podporou sítí páté generace. [pokračování článku]

T-Mobile má nejrychlejší síť, Vodafone vyhrává v konzistenci a O2 u zpoždění

Mobilní operátoři se neustále chlubí svými moderními mobilními sítěmi a zejména pak rychlostí. Samozřejmě si můžete změřit rychlost připojení skrze různé aplikace a služby, ale celková nasbíraná data dávají lepší přehled, který operátor je na tom nejlépe. Společnost Ookla stojící za službou Speedtest zveřejnila analýzu za první kvartál tohoto roku. Můžeme říci, že není jednoznačný vítěz. [pokračování článku]

Seznam.cz nabízí ověření účtu pomocí BankID

Internet je plný uživatelů a také podvodníků. Mnozí ani nevystupují pod svými skutečnými identitami, což je mnohdy problém. Z tohoto pohledu se nabízí ověřené uživatelské profily, které můžete znát ze sociálních sítí. Bohužel získat u svého účtu ověření není nic jednoduchého. Buď musíte být veřejně známá osobnost nebo být například novinářem. Běžný řadový uživatel nedostane ověření u svého digitálního profilu. Do tohoto pole vstupuje Seznam.cz a nabízí ověření všem pomocí bankovní identity, tzv. BankID. [pokračování článku]

OnePlus Nord N20 5G je novinka ve střední třídě

OnePlus láká na představení novinek, které proběhne ve dvou termínech. První akce se odehraje již tento týden, druhá ten příští. I tak výrobce dnes představuje novinku OnePlus Nord N20 5G, která navazuje na model OnePlus Nord N10 5G. [pokračování článku]

Do Česka přichází TECNO smartphony

Ve světě existuje poměrně hodně značek smartphonů, ale ne všechny působí na globálním trhu. Některé se zaměřují jen na specifické trhy. Nyní zde ale máme nováčka na českém trhu. Je jím značka TECNO společnosti TRANSSION Holdings. Jde o čínského výrobce, který se soustřeďoval na Afriku a asijské trhy. Nově ale vstupuje do České republiky. [pokračování článku]

Realme představilo novinky Q5 a Q5 Pro

Právě na dnešek společnost Realme připravovala představení novinek v rámci série Q5, ale například modelu Q5i jsme se dočkali trochu s předstihem. Dnešní novinky Realme Q5 a Realme Q5 Pro zapadají do střední třídy, byť na rozdílené konce. [pokračování článku]

Polar Pacer a Pacer Pro potěší všechny běžce

Značka Polar do oficiálního prodeje posílá dvojici nositelných zařízení pro všechny milovníky běhání. Zatímco základní přírůstek Pacer získal jenom to nejnutnější, tak u druhého zástupce s přívlastkem Pro si finský výrobce dovolil přidat trochu více vylepšení. V každém případně ani jedna novinka nebude mít ambice na to, aby se stala výraznou konkurencí pro hodinky od největších producentů. [pokračování článku]

Garmin představil Vívosmart 5, cena je 3 690 Kč

Společnost Garmin patří mezi matadory v rámci chytré nositelné elektroniky, zejména pro sportovně naladěné uživatele. V rámci svého portfolia nabízí poměrně hodně chytrých hodinek, ale také se najdou i chytré náramky. Nově jsme se dočkali modelu Garmin Vívosmart 5. [pokračování článku]

Google znemožní nahrávání hovorů v Androidu u aplikací třetích stran

Dříve Android nabízel možnost nahrávání hovorů, což byla poměrně oblíbená funkce zejména při telefonování. Bohužel došlo ke zrušení API, které to umožňovalo, což zásadně omezilo některé aplikace. Vývojáři si ale našli cestu, jak toto obejít a vrátit uživatelům oblíbenou funkci. Google mění zásady pro vývojáře, což bude mít za následek znemožnění nahrávání hovorů aplikacemi. [pokračování článku]

Honor představil Magic4 Lite, cena je 7 490 Kč

České zastoupení společnosti Honor nás informovalo o dostupnosti modelu Magic4 Lite na českém trhu. Základní cena byla stanovena na 7 490 Kč, přičemž v rámci předobjednávek ho lze získat se slevou za 6 990 Kč, konkrétně do 1. května. K dispozici bude v barvách Titanium Silver, Ocean Blue a Midnight Black. Co se týče výbavy, tak dostupnost je ohlášena jen pro verzi s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. [pokračování článku]

OnePlus Ace oficiálně, láká na 150W nabíjení

OnePlus se dlouho drželo jedné strategie, co se týče představování mobilních telefonů. Dnes zde máme ale novinku OnePlus Ace, která se svým názvem liší od všech ostatních v rámci portfolia, ale ve skutečnosti nejde ani tak o nový mobil. [pokračování článku]

Dropbox Shop je nová služba pro prodej digitálních produktů

Služba Dropbox začala jako běžné cloudové úložiště, přičemž lákalo například na automatickou zálohu nejen ze smartphonů. Postupem času se služba vyvinula v nástroj, který se dá pohodlně používat pro kolaborativní činnost. Nyní ale míří do nového sektoru, který se zabývá prodejem digitálního obsahu. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Twitter – objevila se ukázka editace příspěvku

Zatím si musíme počkat na první začlenění funkce pro editování příspěvků. Twitter na této novince pracuje a zatím není jasné, kdy se jí dočkáme. Díky Jane Manchun Wong se ale dozvídáme, jak sociální síť naloží s původním znění. I po editaci příspěvku budou k dispozici původní verze. Chystá se totiž speciální obrazovka pro historii úprav. Zřejmě se také dočkáme nějakého upozornění u příspěvku, že byl upraven. Součástí bude asi i odkaz na chystanou obrazovku. [pokračování článku]

OnePlus představilo sluchátka Buds N

OnePlus v tomto týdnu představil nový smartphone Ace, který se chlubí 150W nabíjením. Současně došlo na představení bezdrátových sluchátek OnePlus Buds N, u kterých jsme spíše předpokládali použití názvu Nord, ale toho se možná nakonec dočkáme, ale později. [pokračování článku]

Podle Avastu je v Česku je ohroženo 32 % domácích a 19 % firemních počítačů

Avast, který je globální lídrem v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí, vydal zprávu Global PC Risk Report za rok 2021, která ukazuje pravděpodobnost, s jakou se uživatelé mohou setkat s online hrozbami. Zatímco celosvětově byla šance, že uživatele potká kyberútok, 29,25 %, v Česku šlo již o 31,92 %. V případě firemních počítačů pak globálně hrozí napadení 15,1 % z nich, zatímco v Česku je to 19,16 %. [pokračování článku]

Google Pixel Watch na prvních fotkách

Očekávali jsme, že se dříve nebo později objeví nějaké fotografie chystaných hodinek Pixel Watch od Googlu. Nyní jsou na světě, přičemž zdroj uvádí, že „někdo“ zapomněl prototyp v restauraci. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #15 – nové mobily a retro režim v aplikaci Waze



Domů » Články » Android » To nej z uplynulého týdne #16 – podcast, Realme novinky, chytré příslušenství a další

reklama reklama