Huawei představil tablet MatePad SE (2022)

MatePad SE (2022); Zdroj: Huawei

Není to tak dávno, co společnost Huawei představila další přírůstek v rámci kategorie tabletů. Dnes zde máme další novinku, která se jmenuje MatePad SE (2022). Soudě dle specifikací, jedná se spíše o základní tablet s poměrně dobrými specifikacemi, které by mohly dostačovat pro běžné používání.

Huawei doplňuje portfolio o MatePad 2022

Huawei MatePad SE (2022)

I u tohoto modelu jde vidět, že se Huawei musí stále potýkat se sankcemi. MatePad SE (2022) totiž nepodporuje sítě páté generace, a proto byla použita upravená verze procesoru s podporou 4G. Displej má 10,1 palců a nabízí Full HD rozlišení. Jde ale o běžný 60Hz LCD panel. Novinka je určena spíše pro zábavu a konzumaci obsahu, o čemž svědčí stereo reproduktory. Nic navíc zde není.

Baterie má kapacitu 5100 mAh a je podporováno jen 10W nabíjení přes USB C. Fotografická výbava je velmi slabá. Zadní strana je vybavena 5MPx snímačem, přední poskytuje jen 2MPx rozlišení, což skoro nebude stačit ani pro kvalitní video hovory. Co se týče zabezpečení, není zde ani čtečka otisků prstů. Proto bychom MatePad SE (2022) doporučili jen pro domácí použití.

MatePad SE (2022) je vybaven systémem HarmonyOS 2. Základní model má nastavenou cenu v přepočtu na 5 300 Kč, ale jde jen o WiFi verzi. S LTE připojením pak přijde na cca 6 000 Kč. Pakliže se novinka dostane na náš trh, bude cena začínat přibližně na 6 900 Kč.

Specifikace

displej: 10,1 palců, 1920 × 1200 pixelů, LCD

procesor: HUAWEI Kirin 710A

4GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

HarmonyOS 2

Foťáky: zadní – 5 MPx, f/2.2 přední – 2 MPx, f/2.4

USB C

4G, 3G, 2G, Dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.1, GPS, GLONASS, CNSS

stereo, Harman Kardon tuning

rozměry: 240,2 x 159 x 7,85 mm; 450 gramů

baterie: 5100 mAh + 10W

reklama reklama