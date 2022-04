Na Spotify přichází videopodcasty pro všechny tvůrce. Nahrát je může kdokoli z určených zemí

Autor: Spotify

Nově mohou autoři podcastů na Spotify nahrávat videopodcasty. Funkci mohou využívat všichni tvůrci v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Pomocí nástroje Anchor, který Spotify používá pro tvorbu podcastů, je nově publikování videopodcastů stejně snadné jako publikování zvukových podcastů.

V tiskové zprávě Spotify se také zmiňuje o novém partnerství s platformou Riverside. Díky integraci s Riverside mohou tvůrci podcastů tvořit a publikovat kvalitní audio a video obsah zdarma. Ten lze následně na Spotify nahrát skrze Anchor do Spotify. Spotify též umožní vložení konkrétního videopodcastu prostřednictvím tzv. embeed i na jiné weby. Obsah bude možné přehrát okamžitě, aniž by uživatel musel v prohlížeči či v telefonu přejít do Spotify. Autoři podcastů si mohou zobrazit analýzy specifické pro video a získat tak přehled o jejich výkonnosti. K dispozici jsou také interaktivní funkce podcastů, jako jsou ankety a otázky a odpovědi.

Konkurence k YouTube a monetizace obsahu

Společnost Spotify postupně testuje videopodcasty již téměř dva roky. Zatímco mnozí tvůrci nahrávají videopodobu svého pořadu na YouTube, novinka jim usnadní práci při vizualizaci jejich obsahu na další platformě. Jestli tím Spotify sebere posluchače videopodcastů YouTube, je zatím těžké určit. Pro tamní videopodcasty to nemusí znamenat výraznou změnu, ale na nějaké znatelné výsledky si budeme muset počkat. Očekává se, že videopodcasty budou v budoucnu rozšířeny i do dalších zemí.

Spotify v brzké budoucnosti chystá pro tvůrce i možnost monetizace jejich obsahu skrze Spotify Podcast Subscriptions, kdy se posluchači budou moci přihlásit skrze měsíční platby k odběru bonusového obsahu od tvůrce.

