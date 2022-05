GUG květen – Google I/O a DigiDay

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Květy práce našich nových profesionálních posil rozkvétají a díky tomu se víc ví, co naši skvělí dobrovolníci dělají a přidává se spousta nových posil: Michaela, Lenka, Václav, Matěj, David, Tereza, Kristýna a Mili, vítejte a vězte, že máme radost! // V dubnu jsme se viděli v Brně na jarní komunitní akci, ve Zlíně, kde vznikl GUG Zlín, který vede náš Ondra a taky v Chomutově, kde už 10 let neúnavně komunitu buduje a opečovává náš Danny. Ten si taky založil podnik White Whale Media a my mu fandíme. // Sdílíme záznam akce „Enabling the vulnerable through Digital Inclusion“, kde náš Filip rozumně mluví v panelu expertek a expertů na digitální inkluzi. // Projekt „Digitální směna“ se dere na svět a bude spuštěn v půlce května. Zrovna dotahujeme vše najednou, novinky můžete sledovat na našich sociálních sítích. Web bude na www.digitalnismena.cz (ještě není, ale doménu, tu už máme:). // Náš Pavel je finalistou soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2022 a my se dmeme pýchou a držíme pěsti! // Děrný štítek v záhlaví našla naše Adéla v knihovně. Chceš ho? Přidej se k nám a řekni si o něj!

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Google I/O 2022 Extended Chomutov / Online

Ve středu 11. 5. 2022 od 18:00 je možné přijít sledovat stream Google I/O osobně v Chomutově, možná tě nechají se vyjádřit k prezentovaným novinkám do streamu, který budeme vysílat z Chomutovského studia. Tak či onak, bude to sranda a přijď. Registrace na talkbase nutná.

Google I/O 2022 Extended Ostrava

Ten stejný den, ale v Ostravě a OSOBNĚ, offline. Offline sledování online streamu. Nová doba! Přijď, potkej místní geeky a geekyně a užij si středeční podvečer v naší společnosti. Registuj se zde.

DigiDay #EDU | Digitální kompetence

Ach ty digitální kompetence! 17. 5., v úterý, se uskuteční další učitelský DigiDay. Tentokrát na téma, které nyní řešíme všichni. Jakým způsobem rozvíjet naše dovednosti při práci s technikou, jak se zbavit strachu z technologií, jak je využívat kreativně?

Těšte se na smršť zajímavých nápadů a projektů, ve které ani jednou nezazní slova „informatika“ a „roboti“. My se na to totiž podíváme úplně naopak. Protože robota vám dneska nabídne úplně každý. My řešíme výtvarku, zeměpis, vlastivědu, fyziku. A v nich ten vlastní smysl digitálních kompetencí. Sleduj a registruj.

RANDOM

Máš naše GUG ponožky a zdají se ti moc velké, zkus je vyprat a vysušit v sušičce. // Nahradíme StreamYard nástrojem Wave.video? Zkoumáme, uvidíme. // DuckDuckGo spouští prohlížeč pro desktopy. Zatím jen pro Mac a jen v betě na pozvánku. Cesta k ní: stáhni si prohlížeč do mobilu, zaktualizuj a v menu hledej položku menu „More from DuckDuckGo“ a „Join the Private Waitlist“. Možná pruda, ale nemusíš zadávat žádné své údaje. A vvvvo tom to v případě DuckDuckGo je. // Google Meet příšerně lagguje na poměrně novém Macu v Chromu? Některým z nás jo. Zkusili jsme MeetInOne a problém nám dočasně pomohl vyřešit. Děje se ti to taky? Máš ještě lepší tip? Sem s ním!

Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

