Do Česka přichází TECNO smartphony

Ve světě existuje poměrně hodně značek smartphonů, ale ne všechny působí na globálním trhu. Některé se zaměřují jen na specifické trhy. Nyní zde ale máme nováčka na českém trhu. Je jím značka TECNO společnosti TRANSSION Holdings. Jde o čínského výrobce, který se soustřeďoval na Afriku a asijské trhy. Nově ale vstupuje do České republiky.

TECNO smartphony

Značku TECNO sledujeme nějakou dobu, přičemž by se daly mobily zařadit mezi ty levnější. Ostatně společnost to sama uvádí ve své tiskové zprávě, že se zaměřuje na zpřístupnění technologií z vyšší příček segmentu. Firma si připravila několik modelů pro náš trh, které se co nevidět objeví v obchodech.

Na český trh vstupuje společně s řadou chytrých telefonů TECNO Camon, jejíž vlajkovou lodí je TECNO Camon 18 Premier. Nižší řadu značky TECNO u nás zastoupí série TECNO Spark. Mezi ty patří TECNO Spark 8 společně s vyšší verzí TECNO Spark 8 Pro, dostupný tu bude i model TECNO Spark 8T. Postupně však bude TECNO Mobile na český trh uvádět další telefony ze svého portfolia

Firma se zřejmě snaží o masivní expanzi, čemuž odpovídá i investice do marketingu. TECNO se stalo oficiálním partnerem fotbalového klubu Manchester City a ambasadorem je Chris Evans, který je znám především svou rolí Kapitána Amerika z filmů od Marvelu.

Vstup na náš trh ale není v plné slávě, jelikož se k nám začnou dostávat mobily řad CAMON a SPARK. Vyšší řada PHANTOM se zatím u nás neobjeví, stejně jako POVA.

Řada PHANTOM: Vlajková loď v každém ohledu s nejlepšími technologiemi ve své třídě.

Řada CAMON: Profesionální fotoaparáty s vedoucím postavením v oblasti fotografie a videa

Řada SPARK: První volba pro mladou generaci/generaci Z

Řada POVA: Obří výkon, superrychlá, vždy zapnutá, perfektní herní zážitek

Zatím si budeme muset počkat na oficiální informace o smartphonech, zejména jejich dostupnosti a ceně.

Specifikace TECNO Camon 18 Premier

displej: 6,7 palců, AMOLED, Full HD+, 120 Hz

procesor: Helio G96

RAM: až 8 GB

úložiště: až 256 GB

Android 11 + HiOS

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, periskop 12 MPx, ultra širokoúhlý, OIS (gimball) přední – 12 MPx

LTE, WiFi 5

baterie: 4750 mAh + 33W

cena: cca 9 000 Kč

Specifikace TECNO Spark 8 Pro

displej: 6,8 palců, LCD, Full HD+

procesor: Helio G85

RAM: až 6 GB

úložiště: až 128 GB

Android 11 + HiOS

Foťáky: zadní – 48 MPx 2 MPx VGA přední – 8 MPx

LTE, WiFi 5

baterie: 5000 mAh + 33W

cena: cca 4 000 Kč

Specifikace TECNO Spark 8T

displej: 6,6 palců, LCD, Full HD+

procesor: Helio G35

RAM: až 4 GB

úložiště: až 64 GB

Android 11 + HiOS

Foťáky: zadní – 50 MPx QVGA přední – 8 MPx

LTE, WiFi 5

baterie: 5000 mAh

cena: cca 3 500 Kč

