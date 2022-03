Galaxy S22 Ultra – Note v utajení [recenze]

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung letos představil v rámci top série model Galaxy S22 Ultra, který přináší klíčovou novinku řady Galaxy Note a to integrovaný S Pen do těla zařízení. Mimo to se jedná o telefon se špičkovými specifikacemi. Jak se letos nejlepší neohebný Samsung povedl? Na to se dnes v recenzi podrobně zaměříme.

Konstrukce

Pokud jste někdy v minulosti drželi Galaxy Note 20 Ultra, přesně taková je dnes recenzovaná novinka. Některé detaily jsou samozřejmě jiné, ale základní konstrukce vychází právě z původního Note, a nikoliv z loňské S21 Ultra. Jakkoliv se mi více zamlouvají ostřejší linie, loňská S21 Ultra měla také skvělý unikátní design, který pěkně ladil do celé série Galaxy S roku 2021.

Pokud budu přímo srovnávat právě s Note 20 Ultra, tak je S22 Ultra o něco tlustší, což má minimálně dva za mě velmi pozitivní důsledky. Prvním je 5000mAh baterie (o 500 mAh větší) a druhým je mnohem méně vystouplé fotoaparáty na zádech. Telefon se tak na stole tolik neviklá. Menším negativním faktorem je vyšší hmotnost, v ruce to ale není tak cítit a zvyknete si.

Řešení v podobě jednotlivých fotoaparátů na zádech se mi esteticky zamlouvá, bohužel se však kolem všech pěti vystouplých kroužků dost usazuje prach a další nečistoty. A nedá se to tak snadno vyčistit jako jeden velký modul fotoaparátu.

Mnoho let byly telefony každým rokem užší a zároveň vyšší s displejem, který měl poměr třeba vloni 20:9. Letos je novinka širší než obvykle a hned po prvním uchopení jsem to ucítil. Osobně se mi však tento krok líbí, jelikož na sledování videí s poměrem 16:9 je to vhodnější.

Zároveň má Galaxy S22 Ultra dnes už skoro jako jeden z mála zaoblený zobrazovací panel po bocích. To se mi zdá meziročně ve srovnání s předchůdcem dokonce o něco větší, mně se to však líbí a funkčně to ničemu nevadí. Náhodného stisknutí se bát nemusíte.

Samozřejmostí jsou stereo reproduktory nebo voděodolnost s certifikací IP68. Tu jsem jen krátce otestoval ve sněhu a telefon to zvládl jak jinak než bez úhony. Čtečka otisků je ultra sonická a má stejně velkou plochu snímání jako vloni. Funguje na jedničku a rychlost je dle mé zkušenosti dostatečná.

Nové jsou barevné kombinace. Klasikou je černá a bílá. Novinkou je vínová a námi testovaná zelená. Ta vypadá ve skutečnosti opravdu skvěle. Trochu mě mrzí, že S Pen je u všech barevných variant černý. Je to trochu nudné, vzpomínám na hravé časy žlutého S Penu u modrého Note 9.

Návrat S Pen

Velký návrat zažívá stylus S Pen. Ten samozřejmě nabízí všechny stejné funkce jako u původní řady Note včetně třeba možnosti ovládání na dálku. Díky tomu tak stále můžete dát telefon třeba na stativ, otevřít fotoaparát, vzít si stylus a tlačítkem na něm na dálku pořídit snímek. Přítomna jsou i gesta ve vzduchu (Air action). V různých aplikacích tak můžete třeba mávnutím tužkou směrem vlevo přepnout na další skladbu nebo se posunout na další obrázek v galerii. Při mávnutí pak vždy musíte držet tlačítko.

Novinkou je nižší odezva, která už u posledního Note byla vynikajících 9 ms. Nyní s využitím umělé inteligence se snížila na 2 ms. Při čmárání po displeji tak máte pocit, jak kdy píšete tužkou v realitě po papíře. Nicméně je však nutné zmínit, že stejně jako u Note 20 Ultra je v některých aplikacích třetích stran odezva o něco horší.

Velmi se mi také líbí funkce obdobná scribble u Applu na iPadech. Jedná se o možnost psát stylusem přímo do polí, přičemž telefon automaticky rozpozná váš rukopis. Funguje to opravdu spolehlivě a s plnou podporou češtiny.

Perfektní displej

Zobrazovací panel na top modelech Samsungu jsou vždy výkladní skříní toho nejlepšího na trhu. Letos tomu není jinak a maximální jas s hodnotou 1750 nitů je vskutku impozantní. Na přímém slunci tak opravdu není sebemenší problém telefon používat, uvidíte na displej jako ve stínu.

Obnovovací frekvence 120 Hz je už dnes samozřejmostí, co už tak běžné není je její adaptivní nastavení od 1 do 120 Hz. To šetří baterii a třeba při pouhém zobrazení domovské obrazovky bez pohybu se sníží na 24 Hz. Jakmile však provedete pohyb, je zde okamžitě 120 Hz, přičemž přepnutí si opravdu nikdy nevšimnete.

Mimo to stejně jako už vloni je možné mít aktivní nativní rozlišení QHD+ a 120 Hz najednou, nicméně spotřeba baterie je o něco málo vyšší. Ve výchozím stavu je zde tak nastaveno rozlišení FullHD+, které je dostačující i na tuto úhlopříčku 6,8 palce.

Krycím sklem je nejnovější Corning Gorilla Glass Victus+, samotnou odolnost jsme ale radši nezkoušeli. Co mě osobně překvapilo a vlastně i potěšilo je absence aplikované plastové fólie na displej již z výroby. Ta se ještě u S21 Ultra nacházela. Někomu jistě může chybět, nicméně ona stejně nebyla moc odolná vůči škrábancům.

Integrovaná je samozřejmě stále také funkce Always-on, která se ve výchozím nastavení vždy zobrazí až po jednom kliknutí. Po dvou kliknutí se pak displej úplně rozsvítí.

Hardware

Uvnitř tepe procesor Exynos 2100, který se složením jádry neliší od Snapdragonu 8 Gen 1, je nicméně mírně podtaktovaný. Oba tyto čipy jsou vyrobeny nejmodernějším 4nm procesem. Grafický čip má Exynos od AMD a podporuje ray-tracing.

Operační paměť je v základu kupodivu menší než vloni. Zatímco u Galaxy S21 Ultra byl základ 12 GB RAM a nejvyšší možnost byla 16 GB, letos u Galaxy S22 Ultra začíná paměť na 8 GB. To si myslím, že není úplně dobrý krok. My jsme testovali verzi s 12 GB RAM, takže bohužel zkušenosti s nejnižší pamětí nemáme. Dnes to asi bude ještě stačit, ale tahle nová Ultra bude mít softwarovou podporu ještě 5 let a na konci života po několika aktualizacích bych se bál, že to bude málo.

Specifikace Galaxy S22 Ultra

displej: 6,8 palců, Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz

procesor: Exynos 2200

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256/512/1024 GB

Android 12 + One UI 4.1

Foťáky: zadní – 108 MPx, Dual Pixel, f/1.8, OIS 12 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom, OIS 10 MPx, 10x zoom přední – 40 MPx

ultrasonická čtečka otisků prstů

IP68, stereo, S Pen

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, UWB

rozměry: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm; 228 gramů

baterie: 5000 mAh 45W přes USB C 15W bezdrátově reverzní nabíjení



Úložiště základního modelu nabízí 128 GB a nelze jej dále rozšířit paměťovými karty microSD. Samsung Galaxy S22 Ultra nabízí také konektivitu 5G sítí, což oceníte v budoucnosti.

Baterie

Baterie nabízí kapacitu 5000 mAh, za což jsem velmi rád, jelikož právě baterie bývala u modelů s S Pen vždy o něco menší než u top modelů Galaxy S. Ve výsledku je to v pohodě stačí na jeden den plného provozu. Většinou jsem den končil s 20-25 procenty, což je na můj způsob využití solidní. Dva dny bych s telefonem ale neriskoval.

Nabíjení probíhá maximálně výkonem 45 W. To jsme také otestovali s originálním 45W adaptérem od výrobce, který si však musíte dokoupit. V praxi zhruba za půl hodiny jsem dobil 60 procent kapacity, což není příliš. Plné nabití trvá hodinu. Bezdrátově pak nabíjíte maximálně 15 W. Konkurence nabízí již rychlejší nabíjení a na tomto by mohl výrobce ještě zapracovat.

Fotoaparát

Fotografická sestava je v podstatě stejná jako vloni u modelu Galaxy S21 Ultra. Máme tu ultra širokoúhlý snímač, hlavní snímač, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením a nakonec teleobjektiv s 10násobným optickým přiblížením. To je kombinace, kterou žádný jiný telefon na trhu minimálně v ČR nenabízí. Proto si Samsung mohl dovolit trochu méně v této sekci inovovat.

Hlavní fotoaparát dostal do vínku opět 108 MPx, má se dle výrobce jednat ale o nový senzor. Oba teleobjektivy mají paradoxně o něco menší ohnisko a o něco menší senzory. Rozdíly jsou to však zanedbatelné. Ultra širokoúhlý snímač je dle parametrů pravděpodobně zcela identický jako vloni. Software je však zase o kousek dále a novinka má fotit v noci zase o něco lépe.

Výsledné snímky jsou jednoduše skvělé. Níže můžete vidět vždy postupně scénu nasnímanou ultra širokoúhlým snímačem, hlavním, 3x teleobjektivem a nakonec právě 10x teleobjektiv.

Hlavní snímač

Vzhledem k velkému hlavnímu senzoru je při focení velmi blízkých objektů hloubka ostrosti menší. To může být žádané a třeba na fotce níže vpravo má tak květina přirozeně celkem solidně rozmazané pozadí. Telefon vám však nabízí i přepnutí na focení ultra širokoúhlým snímačem, který má větší hloubku ostrosti a nemá tak tolik rozmazané pozadí. To se vám může hodit třeba při focení dokumentů zblízka, tam je větší hloubka ostrosti žádoucí, jinak se vám můžou rozmazat okraje.

Ultra širokoúhlý snímač

Jak jsem již zmínil, na tomto snímači se toho od loňska moc nezměnilo a je to možná škoda. Má sice ohnisko 13 mm a dává tedy 0,6x přiblížení, což je super, ale zvlášť v okrajích snímku se už ztrácí detaily. Potěšujícím faktem je, že nabízí autofokus.

Teleobjektiv 3x

Teleobjektiv 10x

Teleobjektiv s 10násobným optickým přiblížením funguje skvěle, samozřejmostí je optická stabilizace i tohoto snímače a výsledné fotky jsou na mobil výborné. Takové přiblížení v kapse jsem si užíval, dokážete vyfotit i velmi vzdálené objekty, jako by byly u vás.

Noc

V noci si už moc dobrý zoom neužijete a je to logické. Světelnost teleobjektivů je zkrátka nízká. Telefon tak většinou při 3násobným přiblížení provede výřez z hlavního snímače a u 10násobného přiblížení pak naopak udělá výřez z teleobjektivu s 3x zoomem. Na všech fotkách byl použit noční režim, který se aktivuje automaticky v těchto podmínkách.

Výsledné snímky z hlavního snímače patří mezi to nejlepší na trhu. Co mě ale trochu překvapilo, je rozdílné podání barev u ultra širokoúhlého a hlavního snímače, jak můžete vidět třeba na snímku auta níže. A stalo se to vícekrát.

Software

Operačním systémem je Android ve verzi 12 s nadstavbou OneUI 4.1. Systém při testování v době vydání této recenze nabízel bezpečnostní záplatu z 1. března. Samsung nově slibuje 5 let bezpečnostní aktualizace a zároveň pak Galaxy S22 Ultra dostane čtyři velké aktualizace Androidu. Za tohle si zaslouží výrobce velkou pochvalu.

Menší vadou na kráse může být občasná trhaná animace, a to i na aktuální verzi systému k datu vydání recenze. To se děje jednou za čas při zavírání aplikace, jinde se mi to nikdy nestalo. To snad opraví budoucí aktualizace. Jinak krom tohoto problému je vše plynulé a solidně optimalizované. Systém je jinak stejný jako na Galaxy S22+, kde jsem v recenzi popisoval dalších několik novinek.

Zhodnocení

Tohle je nejlepší Samsung. A rozhodně jeden z nejlepších telefonů na trhu, který svým způsobem ani nemá konkurenci. Žádný jiný top model se stylusem integrovaný v těle se dnes neprodává. Stejně tak u nás neseženete žádný telefon s tak dobrým zoom teleobjektivem s 10násobným optickým přiblížením. Celkově je fotoaparát opravdu vynikající a je radost s ním fotit.

Zápory se hledají složitě. Při pohledu na starší recenze, co jsem vytýkal například poslednímu Note 20 Ultra, tak to vše již bylo v podstatě napraveno. Jedině ten Exynos stále může někdo vidět jako menší mínus. Loňské S21 Ultra jsem zase vytýkal absenci adaptéru v balení, který tam není ani letos. Stále více lidí to nicméně může považovat za ekologický plus. Cenovka u Galaxy S22 Ultra je též příjemnější, začíná již na 32 tisících Kč. Poslední Note začínal na 36, loňská Ultra pak na 34 tisících.

Pokud máte loňský top model od Samsungu, zřejmě pro vás dnes recenzovaná novinka nebude dávat smysl, změn není tolik a jedná se pouze o mírnou evoluci doplněnou o S Pen. Naopak pokud máte poslední Note, S22 Ultra si myslím, že už dává smysl ke koupi. Získáte především výrazně lepší foťák, lepší baterii a o dvě generace novější procesor.

Klady

vynikající displej s výbornou viditelností na slunci

velice rychlá odezva S Pen

výborný fotoaparát v čele s bezkonkurenčním zoomem

luxusní zpracování

rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů

Zápory

nabíjení by mohlo být rychlejší (jak drátové, tak bezdrátové)

8 GB RAM v nejnižší verzi je málo u top modelu



