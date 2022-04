Motorola Edge 30 Pro zaujme se stylusem [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Skoro bych řekl, že už je to příliš dlouho, co měla značka Motorola nějaký pořádný top model, který by vyvolal emoce. Několik pokusů jsme zde měli za posledních pár let, ale firma se více soustřeďovala na modely střední třídy, případně té nižší. Dnes zde máme model Motorola Edge 30 Pro, který sám o sobě skoro zapadne mezi ostatní, ale díky obalu se stylusem může vybočit z řady.

Co ta tlačítka?

Hned první moment, kdy jsem uchopil mobil Motorola Edge 30 Pro, jsem si pomyslel, že je až moc velký. Displej má 6,7 palců a ještě dříve bychom takový kousek řadili do kategorie phabletů nebo malých tabletů. Je to ale něco, s čím musíte počítat. Jen si asi dejte pozor, jak moc máte hluboké kapsy. Řekl bych, že do těch mých se toho vleze hodně, ale Motorola Edge 30 Pro je vskutku velký model, a když jsem si sedl, pocítil jsem ho až v pánvi.

Velikost ale není něco, co by mi na tomto mobilu vadilo. Spíše nechápu, kdo tento kousek designoval, jelikož samotná tlačítka na pravé straně jsem úplně navrchu. Když mobil držíte jednou rukou a nemáte obzvláště dlouhý palec, nevyhnete se přeuchopení. Ani tlačítko pro vypínání a zapínání displeje není dosažitelné palcem. Když k tomu připočítáte i fakt, že má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů, tak se nejedná o nejlepší umístění.

Kolébka na ovládání hlasitosti je ještě výš, což není moc pohodlné, jelikož u probíhajícího hovoru na ně jen tak nedosáhnete. Rozhodně bych se o to nepokoušel při chůzi, aby náhodou nevypadl při snaze si upravit hlasitost. Jejich umístění je rozhodně mínusem Motoroly. Co se týče jejich kvalit, nemám k tomu jakoukoliv výtku. Jsou precizní a dobře se cvakají.

Umístění čtečky otisků prstů na boku zařízení, zejména v samotném tlačítku, není zrovna to nejlepší řešení. Samotná plocha pro rozpoznání prstu je malá, což má vliv na přesnost. V tomto případě jsem sice zaznamenal menší množství nerozpoznání, ale stále se nemůže rovnat čtečkám na zádech nebo u top modelů v displejích.

Co se týče samotného displeje, tak 144Hz AMOLED panel s Full HD+ rozlišením je vskutku dobrá volba. Motorola jej vyladila velmi příjemně. Barvy nejsou extrémně ostré a celkově je příjemný pohled na panel. Navíc asi potěší milovníky plochých displej, jen tak velikost může být hlavním mínusem pro nejednoho zájemce.

K displeji mají být také výborné reproduktory, což se zde naplnilo. Motorola Edge 30 Pro mě oslovila stereem, a to přes fakt, že se firma nechlubí nějakou spoluprací s jinou firmou. Využívá se hlasitého sluchátka jako sekundárního reproduktoru. Jde poznat, že je zvuk mírně nevyvážený, ale hlasitost může dosáhnout dobrých úrovní a navíc jde u reproduktorů pociťovat náznaky basů. Dokonce ze spodního reproduktoru jdou cítit i na prstu. Pakliže máte dobrý zdroj zvuku, rozhodně oceníte sílu sterea. Tímto si mě mobil získal, i samotným displejem.

Motorola se nevyhnula trendu fotomodulů, ale zde si designéři pohráli. Není masivní, a dokonce se ho snažili co nejvíc zmenšit, respektive ho udělat co nejméně výrazným, aspoň po hmatu. Přechod po stranách je příjemným detailem, byť se nevyhnuli hranám.

Pokud si odmyslím velikost, tak je Motorola Edge 30 Pro velmi podařeným kouskem, co se týče designu. Jediným mínusem bych považoval samotné umístění tlačítek. Kdyby je firma dala doprostřed zařízení, rozhodně by udělala méně a uživatelům by ušetřila mnoho přehmatávání.

Android s jedním plusem

Motorola je známá především minimálními úpravami systému Android, ale zde se nehnula modifikacím, které naštěstí nejsou v oblasti designu. Všechny změny se ale týkají případů, kdy začnete používat Edge 30 Pro jinak než jen pro pro volání a běžnou práci se smartphonem. V první řadě je zde výbava nazvaná Ready For, což je možnost využít smartphone jako webkameru, případně jako miniaturní přenosný počítač s možností napojení na televizi či monitor a podobně. Jde o obdobu Samsung Dex.

Druhá úprava se týká možnosti používání obalu se stylusem. Ten sám o sobě není jen obyčejným pasivním párátkem. Je propojen s mobilem přes Bluetooth, má v sobě jedno funkční tlačítko a nabíjí se skrze bezdrátovou technologii na zádech mobilu, když je zasunutý v obalu. Při vytažení se aktivuje menší widget, skrze který se nabízí několik funkcí, ale ve skutečnosti je vytvořena jen jedna aplikace Motorolou pro samotné kreslení nebo psaní poznámek. Tato aplikace se sama aktivuje, když první vytáhnete stylus a pak odemknete mobil, případně jen otevřete obal. Nejsem zastánce stylusů, nebo spíše jsem jim nepřišel na chuť, ale ti, kdo hledají náhradu za Galaxy Note, asi potěší.

Samotný systém Android je dobře vyladěn a nedostal jsem se do situace, kdy by mě nějak zklamal. Firma si dobře pohrála s optimalizací, ale asi bych očekával, že si v některých ohledech trochu více pohraje. Třeba položení na bezdrátovou nabíječku by si zasloužilo trochu lepší animaci a rozhodně zvuk. A také připojení na 68W nabíječku by mohlo být doplněno o nějakou pěknou animaci. Ale to jsou jen drobnosti a celkově jsem byl s Androidem spokojen.

Výkonu dostatek

Specifikace mobilu mluví za vše. Motorola Edge 30 Pro je top model, o čemž není pochyb. Signál chytá velmi dobře, a to myslím mobilní, lokalizační, WiFi i Bluetooth. Asi bych spíše uvítal umístění NFC trochu výš, ale nebyl to nějaký problém. Mobil se dobře chová i při zátěži, kde navíc oceníte chlazení, respektive odvod tepla od velmi výkonného procesoru. Motorola nešla jen po nejvyšším výkonu a vyladila ho pro práci i zábavu.

Asi největší nedostatek bych u tohoto modelu viděl u samotné odolnosti vůči vodě a prachu. Certifikace IP52 jednoznačně říká, že byste ho neměli potápět pod hladinu. Déšť nebo vlhké prostředí vydrží, ale více bych ho nezatěžoval.

Specifikace Motorola Edge 30 Pro

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 144 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB LPDD5

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 12 + MYUI 3.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF, OIS 50 MPx, 114° 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 60 MPx

IP52

čtečka otisků prstů

USB C (DisplayPort 1.4), Dolby Atmos, stereo

5G, LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

rozměry: 163,56 x 75,95 x 8,79 mm, 196 gramů

baterie: 4800 mAh + 68W nabíjení přes USB C, 15W bezdrátově

Baterie na dva dny

Kapacita baterie 4800 mAh se dá považovat za velmi dobrou, ale na dnešní poměry není neobvyklá. Když k tomu připočítám, že procesor může dosáhnout na větší spotřebu a displej má až 144 Hz, neočekával jsem mnoho. Naštěstí mobil nezklamal a pohodlně vydržel dva dny používání. V rámci mých nároků, kdy s mobilem v rámci odpočinku hraji i hry a relaxuji u Youtube, tak musím Edge 30 Pro hodnotit kladně.

Co se týče nabíjení, 68 W je dostatečně rychlá technologie. V rámci ranní hygieny můžete doplnit dostatek energie na další den nebo dva dny používání. Plusem je i bezdrátová technologie, ale zde Motorola nešla do závratných hodnot. 15 W je i tak dostatečná rychlost pro většinu nabíječek.

Foťáky neurazí, spíš naopak

Na zadní straně se nachází celkem tři foťáky, ale právě ten třetí je spíše do poštu a slouží jen pro určení hloubky ostrosti. Ultra širokoúhlý snímač má 50MPx senzor a jde vidět, že si s ním společnost trochu pohrála. Nabízí vyšší dynamický rozsah, rozhodně oproti konkurenci. Navíc se dá využít i pro makro focení, pokud potřebujete.

Hlavní foťák má také 50 MPx a plusem je použití optické stabilizace obrazu. Pokud nejste profesionální fotografové a nehodláte si snímky tisknout, budete nadmíru spokojení s výslednou kvalitou. Já jsem minimálně byl a nezklamal mě ani při zhoršených světelných podmínkách, nebo v noci, hlavně s nočním režimem. Ten je navíc celkem rychlý a nemusíte čekat na pořízení snímku. I zpracování je rychlé.

Zhodnocení Motorola Edge 30 Pro

Jsme tak trochu na rozpacích u smartphonu Motorola Edge 30 Pro. Na jednu straně mě neskutečně bavil, ale první pocit byl zcela jiný. Řekl bych, že po prvním uchopení působil na mě spíše negativně, zejména s umístěním tlačítek pro vypínání/zapínání displeje a kolébkou hlasitosti. Nechápu, proč je Motorola umístila tak vysoko, že na ně nedosáhne běžný uživatel bez nutnosti uchopit mobil jinak.

Na druhou stranu mě nakonec oslovil samotný displej a hlavně reproduktory, které hodnotím mezi ty lepší. Stereo sice není vyvážené, ale basy jdou znát. Při dobrém zdroji umí vyprodukovat skutečně dobrý výsledek. Motorola Edge 30 Pro mě také oslovila z pohledu fotografických možností. Jde vidět posun a Motorola si dala více záležet.

Funkce jako Ready For je sice zajímavá, ale ještě patřím do staré školy, která dává přednost jiným zařízením pro nějakou práci. Motorola Edge 30 Pro se bude prodávat ve dvou možnostech. Levnější nebude mít obal se stylusem, druhá pak ano. Právě ta má o tisíc korun vyšší cenu. Pokud jste zvyklí na sérii Galaxy Note, asi nebudete ohromeni, ale jestliže hledáte mobil se stylusem navíc a nechcete Samsung, Motorola Edge 30 Pro může být vhodným řešením.

Motorola by se měl u další generace soustředit na umístění tlačítek a možná zmenšení samotné velikosti. Pokud přidá vyšší odolnost a sníží trochu základní cenu, bude se těžce hledat konkurence. Nyní ale s cenou kolem dvaceti tisíc korun to nebude mít jednoduché. Pakliže cena klesne na sedmnáct tisíc, tak se jedná o velmi horkého kandidáta.

Plusy

rychlý a vyladěný displej

stylus

výdrž baterie

Mínusy

špatně umístěná tlačítka

velikost

jen IP52



