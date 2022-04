Polar Pacer a Pacer Pro potěší všechny běžce

Zdroj: Polar

Značka Polar do oficiálního prodeje posílá dvojici nositelných zařízení pro všechny milovníky běhání. Zatímco základní přírůstek Pacer získal jenom to nejnutnější, tak u druhého zástupce s přívlastkem Pro si finský výrobce dovolil přidat trochu více vylepšení. V každém případně ani jedna novinka nebude mít ambice na to, aby se stala výraznou konkurencí pro hodinky od největších producentů.

Vzhled přebijí funkčnost

Oba modely se mohou pochlubit minimalistickým designem, gumovými řemínky, zvýšenou odolností (WR 50) nebo sklem Gorilla Glass 3.0 nad 1,2palcovým displejem (240 x 240 pixelů). Během sportování lze měřit tepovou frekvenci včetně VO2 Max a zároveň zaznamenávat polohu díky integrovanému GPS modulu. Baterie (265 mAh) by měla vydržet až 7 dnů za běžného provozu.

U verze Pro jsou k dispozici náročnější cvičení a fyzické testy pro běžce. Dále překvapí i možnost nahrání mapových podkladů či elektronický kompas. Navíc konstrukce je postavena na slitině hliníku používaném v letectví. Každou variantu ještě rozlišují různá barevná provedení a hlavně Polar Pacer Pro stojí v předprodeji o 100 dolarů více, což znamená 299,95 dolarů (tj. cca 6 785 Kč). První kusy budou expedovány už v dalším měsíci.

