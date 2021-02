BlackBerry se vrátí s 5G a klávesnicí

Zdroj: Dotekomanie.cz

Trh se smartphony se postupně mění. Můžeme pozorovat vzestup mladých značek a na druhou stranu lze pozorovat, jak jiné firmy mají problémy se udržet. Například BlackBerry patřilo mezi významné hráče, ale dnes se jedná pouze o značku mobilů. Ty nějakou dobu vyráběla společnost TCL, která již vystupuje spíše pod svým vlastním názvem. Pro příznivce BlackBerry máme další informace ohledně návratu.

Posledním světově dostupným smartphonem byl BlackBerry Key2 LE z roku 2018. Od té doby došlo na uvedení několika modelů, ale jen s omezenou dostupností pro vybrané trhy, přičemž o výrobu se postaral nový výrobce. O návratu BlackBerry na trh víme již nějakou dobu a zatím bylo konstatováno, že se tak stane v tomto roce.

Licenci na značku BlackBerry dostala společnost OnwardMobility, ale neměli jsme představu, co vlastně očekávat. Konečně máme o něco bližší informace. OnwardMobility v tuto chvíli spolupracuje s firmou Foxconn, přičemž se vytváří první zařízení. To by mělo mít podporu sítí páté generace. Vzhledem k restartování značky a návratu na trh můžeme odhadovat, že zde bude snaha snížit náklady, což by mohlo vyústit v použití dostupnějších procesorů Dimensity od Mediateku.

Co se týče hardwarové klávesnice, měla by být součástí. Není známo, jestli bude klávesnice pod displejem, nebo se nabídne rovnou výsuvný mechanismus. První mobil pod značkou BlackBerry by se mohl objevit kolem léta, přičemž další modely mají následovat.

