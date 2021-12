Google restartuje své snahy o vytvoření chytrých brýlí

Zdroj: Google

Možná si ještě pamatujete chytré brýle Google Glass. Svého času se jednalo o poněkud kontroverzní zařízení a spíše jen takový pokus, který Googlu nevyšel, byť projekt jako takový zcela neumřel. Na nějakou dobu si Google dal pauzu, ale vypadá to, že se v dohledné době dočkáme nového produktu, nebo dokonce několika.

Použili jsme Google Glass pro natočení rozhovoru

Druhý pokus?

Větší společnosti se nyní snaží vytvořit chytré brýle s rozšířenou realitou, přičemž by se měl zapojit i Apple. Zatím není jasné, kdy se dočkáme produktů těchto značek, ale poslední informace naznačují, že by se měl zapojit i samotný Google, který má v tomto segmentu již nějaké zkušenosti.

Nedávno jsme vás informovali, že Google buduje tým, který má vyvíjet operační systém právě pro chytré brýle. Menší náznakem byl také odkud společnosti North v minulém roce a nyní přichází New York Times s informací, že Google aktuálně vyvíjí několik zařízení, která zapadnou právě do kategorie chytrých brýlí. Bohužel nemáme k dispozici jakékoliv detaily, ani co se týče hardwaru.

Můžeme jen předpokládat, že se tentokrát Google pokusí o něco decentnějšího a subtilnějšího. Možná Google půjde spíše cestou příslušenství k mobilnímu telefonu, které bude zobrazovat jen nejdůležitější informace, notifikace atd., než aby se jednalo o zcela samostatné zařízení vyžadující velký výkon, kompletní operační systém, obchod s aplikacemi a podobně. Ostatně chytré brýle, které nebudou vynikat a budou obsahovat malý monochromatický displej by mohly stačit.

