OnePlus 9 RT dorazí už v říjnu [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 4. 10.

OnePlus již uvedlo, že letos nemáme očekávat T verze top modelů, ale evidentně to nebude platit na nižší modely, jelikož se chystá novinka OnePlus 9 RT. Ta by měla nabídnout Snapdragon 888, což je vylepšení oproti současné verzi. Samotná operační paměť bude minimálně u jedné verzi o velikosti 12 GB. Tento model se již objevil v benchmarku Geekbench, takže se dá očekávat, že se novinka objeví co nevidět.

Původní článek 20. 8.

Zvykli jsme si, že OnePlus uvádí každý rok na trh dva vlajkové modely telefonů. V první polovině roku společnost uvede hlavní řadu a poté v druhé polovině navazuje na variantu T. Koncem minulého roku však zprávy naznačovaly, že OnePlus letos nepředstaví variantu s přídavkem T nebo T Pro. Místo toho se máme dočkat cenově dostupného OnePlus 9 RT.

OnePlus 9 RT

Android Central, zahraniční server, uvádí, že model 9 RT bude představen v říjnu tohoto roku a nabídne oproti OnePlus 9R drobné aktualizace. Po hardwarové stránce můžeme očekávat procesor Snapdragon 870 s vyšším výkonem, baterii s kapacitou 4 500 mAh a podporu rychlého 65W nabíjení. Zařízení bude vybaveno hlavním 50MPx fotoaparátem Sony IMX 766 a 120Hz AMOLED displejem. Stejně jako u OnePlus 9R bude i OnePlus 9 RT omezen na indický a čínský trh.

Pokud jde o software, 9 RT bude prvním telefonem společnosti, který nabídne OxygenOS 12 s Android 12.

Zdroje: xda-developers.com, gsmarena.com



