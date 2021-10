Galaxy A13 bude asi nejlevnější 5G model od Samsungu

Zdroj: @onleaks

Samsung se snaží přinést podporu mobilních sítí páté generace do nižších cenových kategorií. Důkazem je nedávná novinka Galaxy A22 5G. Nejnovější informace ale ukazují, že se chystá ještě levnější model. Konkrétně by se mělo jednat o Galaxy A13 5G. Dokonce jsou k dispozici rendery založené na uniklých schématech.

Samsung představil Galaxy A22 5G a Galaxy A22 4G

Galaxy A13 5G

Samotné rednery ukazují přibližnou podobu, jak bude novinka vypadat. Není zcela jasné, jestli bude výřez v displeji takto velký, nebo bude mít jiný tvar. Můžeme odhadovat, že například čtečka otisků prstů bude na boku zařízení. Zadní modul s foťáky bude minimalistický. Mobil bude také disponovat konektorem pro sluchátka.

Kromě podoby se spekuluje i o specifikacích. O výkon by se měl starat procesor Dimensity 700 od Mediateku, který by mohl mít k dispozici až 8 GB operační paměti. Zadní strana by měla nabídnout 50MPx senzor. Samotný displej by měl nabídnout Full HD+ rozlišení, ale spíše očekáváme HD+. Úhlopříčka by měla být 6,48 palců. O energii se má starat baterie s kapacitou 5000 mAh.

Tak trochu se může zdát, že Galaxy A13 5G bude dle specifikací podobným mobilem, jako je Galaxy A22 5G. Cena by ale mohla být nižší. Můžeme jen připomenout, že právě model A22 5G se začal na našem trhu prodávat za cenu 5 799 Kč.

