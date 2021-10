Oppo slibuje lepší softwarovou podporu a láká na Android 12

Zdroj: Oppo

Po uvolnění Androidu 12 do AOSP se roztrhl pytel s informacemi o aktualizacích od výrobců. Již se vyjádřilo několik firem a nyní zde máme nějaké informace od Oppo, jednoho z největších výrobců mobilů na světě.

OnePlus přechází pod křídla společnosti Oppo

Oppo a Android 12

Společnost neuvedla, kdy budou dostupné aktualizace. Místo toho láká na 11. října, kdy se odehraje představení nové verze nadstavby ColorOS založené na Androidu 12. Současně bychom se měli dozvědět časový plán aktualizací jednotlivých smartphonů. Jednalo by se o poměrně suchou informaci, ale naštěstí již nyní Oppo uvedlo nějaké zajímavé novinky kolem podpory zařízení.

Top modelová řada Find X bude dostávat tři hlavní verze systému, takže aktuální top modely dostanou Android 12, 13 a dokonce 14. Současně bude prodloužena doba, po kterou budou vydávány bezpečnostní aktualizace. Ty budou mobily dostávat po dobu 4 let, a to se týká i sérií Reno a F. Právě série Reno a F dostanou jen dvě hlavní aktualizace Androidu, takže současné mobily ještě čeká Android 13. To se bude týkat i několika modelů série A.

Oppo se již nyní chlubí, že ColorOS 12 s Androidem 12 zamíří na více než 110 zařízení, což se dotýká přibližně 150 milionů uživatelů. Zřejmě jsme svědky nového trendu, kdy si společnosti nechají více záležet na době softwarové podpory.

