Designový Cyrcle Phone 2.0 – málo muziky za hodně peněz?

Trh s mobilními telefony se obvykle drží zavedených standardů. Především těch designových. Čas od času se ale objeví pokus zaujmout a přinést na trh něco neobvyklého. Cyrcle Phone 2.0 je jeden z takových experimentů, který se objevil na Kikstarteru.

Cyrcle Phone 2.0 by měl mít eliptický design a kulatý displej. Pokud se podíváme na fotografie, tak telefon svým tvarem spíš připomíná komunikační zařízení určené například pro telekonferenci. Tento designový telefon má rozměry 130 mm na výšku, 103 mm na šířku a jeho tloušťka bude zhruba 22 mm. Displej by měl mít průměr 3,45 palců a rozlišení 800 x 800 pixelů. Nelze tedy říci, že by by měl být telefon, co se ergonomie týče, tak úplně pohodlný do ruky.

Telefon by měl pohánět operační systém Android 10, který rozhodně není optimalizován pro takto nezvyklý kruhový displej, takže zobrazení nebude zcela bez problémů. Co se technických specifikací týče, telefon nabídne 3 GB RAM a 32 GB interního úložiště pro data a blíže nespecifikovaný procesor Qualcomm od Snapdragonu. Pro pořizování fotografií bude určen zadní fotoaparát s rozlišení 13 MPx a přední selfie kamerka rovněž s rozlišením 13 MPx. Baterie by měla disponovat kapacitou 2 000 mAh.

Telefon by měl být dále osazen dvěma USB porty, jedním microUSB a jedním USB portem typu C. Neměl by chybět ani jack port pro připojení sluchátek. Takovou zajímavostí je materiál, který byl použití na výrobu obalu telefonu. Ten je vyroben z kompostovaného PLA na kukuřičné bázi a tlačítka telefonu jsou vyrobena z recyklovatelného TPU materiálu. Telefon je tedy prezentován jako zařízení vyrobené z udržitelných materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Jedná se tedy rozhodně o zajímavý počin, který není pouze o elektronice, ale také o ukázce toho, jak přinést telefon, při jehož výrobě se myslelo i na vliv na životní prostředí. Cena telefonu je stanovena na 999 dolarů, což v přepočtu představuje zhruba 21 795 Kč, a tady přichází zásadní kámen úrazu. Bude mít takto neobvyklý telefon úspěch?

