YouTube Rewind už nebude, nikdy

Konec roku mnohdy vybízí k přehodnocení toho, co se stalo, co se pokazilo, co bylo dobré a co bylo špatné. Od roku 2011 začal Youtube produkovat a vytvářet YouTube Rewind. Každý rok jsme se tak dočkali rychlé rekapitulace trendů a úspěšných videí z celé platformy, přičemž následně došlo k vytváření komplexnějších videí, kde účinkovali youtubeři a dokonce slavné osobnosti. Došlo k rozhodnutí, že další YouTube Rewind už nebude.

YouTube Rewind

První díly YouTube Rewind se těšily oblibě a diváci si užívali tohoto sestřihu. Postupně ale klesala obliba a v roce 2018 dostal YouTube Rewind velmi negativní reakce. Tento díl měl 19 milionů palců dolů a jen 3 milionů palců nahoru. Kritika se valila ze všech stran a dokonce si někteří youtubeři udělali raději vlastní verze, které se vracely k úspěchům prvních dílů.

Rok 2019 dopadl více méně podobně a ani tento díl neuspěl u diváků, ani u komunity. Navíc počet zhlédnutí značně klesl.

Rok 2020 se nedočkal nového dílu. Youtube to vysvětlil aktuální pandemií, která vrcholila. Místo toho se do tvorby pustila samotná komunita a vzniklo více verzí.

Youtube dnes potvrdil, že ani letos nevznikne YouTube Rewind, ale není to kvůli trvající pandemii. Ve svém prohlášení uvedl, že se soustředí na komunitu a také nechá na nich, jestli si budou tvořit YouTube Rewind. Plánuje jen vydání trendů. Sice ve vysvětlení není nic o tom, že poslední roky byly reakce negativní, ale je to více méně jasné. Zrušení YouTube Rewind neplatí jen pro tento rok. Už nikdy nevznikne pokračování v režii Youtube.

