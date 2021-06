To nej z uplynulého týdne #25 – P50, falešné reklamy, novinky v Česku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei představilo aktualizované Mate 40 Pro, Mate 40E a Nova 8 Pro

Začátkem tohoto měsíce společnost Huawei zahájila předprodej telefonů Mate 40 Pro 4G, Mate 40E 4G a Nova 8 Pro 4G. Nyní technologický gigant zahájil v Číně volný prodej. Největší zajímavostí je přítomnost systému HarmonyOS 2, a to ve všech modelech. [pokračování článku]

Samsung nabírá bývalé zaměstnance Applu, kteří pracovali na M1 čipu

Jihokorejský technologický gigant Samsung ukončil vlastní konstrukční oddělení pro vývoj CPU, protože Mongoose jádra nedosahovala dobrých výsledků ve srovnání se základními ARM procesory. Teď se ale věci mění. [pokračování článku]

Huawei ukázalo podobu top modelu P50

Dle dostupných informací dojde k představení nové série Huawei P50 již 29. června, přičemž budou zastoupeny modely s 4G konektivitou. Asi bude 5G dostupné jen u pár z nich, případně bude snížena dostupnost. Co se týče dalších informací, tak máme očekávat 1palcový senzor pro hlavní foťák a širokoúhlý by měl mít 1/1.18 palců. Pravděpodobně se bude jednat o budoucí krále ve focení, ale bez Google služeb to nebude mít jednoduché. [pokračování článku]

Falešné reklamy cílí na uživatele aplikací Signal, Telegram a Viber

Dnes si musíte stále dávat pozor, na co klikáte, co spouštíte a co hlavně instalujete do svého zařízení. Bohužel útočníci se snaží využít každé příležitosti, což se projevilo u nedávných změn podmínek služby WhatsApp. Díky tomu se uživatelé začali dívat po alternativách, což se snažili a zřejmě ještě snaží využít hackeři. [pokračování článku]

Do Česka míří Nokia X10 a Nokia G20, cena startuje na 4 599 Kč

Nokia představila hned několik novinek a nyní konečně míří další dva modely do prodeje v česku. Konkrétně se tak nabízí modely Nokia X10 a Nokia G20. Levnější je druhý jmenovaný, který má nastavenou cenu pod 5000 Kč. Druhý pak přesahuje hranici osmi tisíc korun. [pokračování článku]

Honor slaví první úspěchy, vrátí se na původní čísla?

V posledních měsících lze pozorovat, jak se společnost Huawei propadá na evropském trhu. Nějakou dobu ještě potrvá cesta dolů a dá se odhadovat, že se jen tak nevrátí mezi elitu bez Google služeb a aplikací. V podobné situaci byla i společnost Honor, ale ta ohlašuje, že se jí podařilo zvrátit trend. [pokračování článku]

vivo V21 se selfie kamerou s optickou stabilizací přichází na náš trh, cena je příjemná

Společnost vivo není na globálním trhu vůbec žádným nováčkem, nějakou dobu působí již také na našem trhu. Výrobce před nadávnem představil novinku V21, která na první pohled nevybočuje z davu, v průřezu displeje ale ukrývá selfie kamerku, která je unikátní nejen svým vysokým rozlišením, ale zejména pak optickou stabilizací pro co nejlepší selfie snímky. Tato novinka bude nově také dostupná na našem trhu. [pokračování článku]

Neveřejná videa na Youtube už nebudou přístupná, pokud neřeknete jinak

Google v posledních letech udělal několik změn v rámci bezpečnosti svých služeb, což se dotklo i fungování, respektive uživatelské zkušenosti. Příkladem může být sociální síť Google+, kde došlo rovnou ke zrušení veřejné verze, právě kvůli bezpečnostním problémům. Nyní dojde k podstatné změně na Youtube, což se může dotknout některých vašich starších videí. [pokračování článku]

Google Disk zavede bezpečnostní změnu pro sdílení odkazů

Již jsme vás informovali, že služba Youtube provede bezpečnostní změny u neveřejných videí. Pokud neodmítnete u svého kanálu novinku, tak všechna videa nahraná a sdílená přes neveřejný odkaz se stanou soukromá. Něco podobného se nyní odehraje i u sdílených některých souborů na Google Disku. [pokračování článku]

Windows 11 nabídnou přímou podporu Android aplikací

Pokud jde o operační systém, tak je zpravidla pro uživatele tak dobrý, kolik je pro něj aplikací. Windows s tímto nikdy neměl problém, aspoň co se týče běžné verze pro počítače a notebooky, případně tablety a jiná podobná zařízení. Dnes jsme se dočkali oznámení Windows 11, byť Microsoft před lety sliboval, že Windows 10 je „poslední“. Jednou z podstatných novinek je přímá podpora Android aplikací. [pokračování článku]

Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak vystoupí na pražském SWCSummitu

Ve dnech 5. a 6. října se v Praze uskuteční již několikátý ročník Startup World Cup & Summitu. Hlavní osobností jedné z největších startupových akcí v Evropě tentokrát bude legenda počítačového inženýrství Steve Wozniak, který stál před 45 lety po boku Steva Jobse u zrodu značky Apple a svým průlomovým stolním počítačem navždy změnil vývoj IT průmyslu. Návštěvníci akce ho nejen uvidí naživo, ale dokonce budou mít možnost položit mu vlastní dotaz. Vstupenky je možné pořídit už teď na webu swcsummit.com. Kapacita SWCSummitu ale nejspíš bude kvůli pandemii omezená jen na několik stovek lidí, proto doporučujeme nákup neodkládat. [pokračování článku]

Google se snaží vylepšit integraci svých služeb, pobízí vývojáře

Společnost Google oznámila, že program Play Media Experience spouští pro globální trh a umožňuje tak vývojářům vylepšit integraci vlastních aplikací službami Google. Tento program vývojářům dává možnost vylepšit integraci Google služeb do svých aplikací pro platformy, jako jsou WearOS, tablety, Android TV a další. Samotný Google uvádí, „že je nadšený z toho, že pomáhá vývojářům rozšiřovat jejich služby nad rámec mobilních zařízení pro jakoukoliv platformu, které uživatelé využívají“. [pokračování článku]

Instagram chystá zveřejňování skrze webové rozhraní

Instagram pracuje na možnosti zveřejňování příspěvků přes webové rozhraní již nějakou dobu. Pravděpodobně je funkce dostatečně připravená pro veřejné beta testování. Někteří uživatelé nyní hlásí, že právě ve webovém prohlížeči jim přibylo tlačítko Plus v horním pravém menu. Uživatelé hlásí, že se jim nabízí i filtry a další nástroje pro úpravu fotek. Nechybí funkce jako vypínání komentářů nebo označování polohy. Také lze přidávat popisky k fotkám. [pokračování článku]

Hodinky TicWatch E3 přichází na český trh

Nedávno představené chytré hodinky TicWatch E3 od společnosti Mobvoi sice bylo možné objednat na oficiálních stránkách společnosti, ale nyní přichází oficiálně na český trh. Doporučená maloobchodní cena je 5 490 Kč. [pokračování článku]

FiiO M11 Plus je nadupaný hudební přehrávač s Androidem

Přední výrobce audio příslušenství, společnost FiiO oficiálně představuje vylepšenou verzi svého hudebního přehrávače běžícím pod operačním systémem Android. Aktuální novinka nese označení M11 Plus a všechny neduhy posledního zástupce M11 Pro lze tímto počinem brát za vyřešené. Kompletní proměnou prošla jak vnitřní skladba, tak nebylo zapomenuto ani na vnější zpracování zařízení. [pokračování článku]

Otestujte si zařízení, jestli podporuje Windows 11

Microsoft představil nový Windows 11, který přináší několik novinek a dokonce bude podporovat aplikace pro Android. Konkrétně budou dostupné díky obchodu Amazon. Je tak jasné, že ne všechny aplikace budou k dispozici, i tak jich bude dostatek. Zatím bude Windows 11 k dispozici v rámci beta testování, ale již nyní si můžete otestovat svůj počítač, tablet nebo notebook, jestli budete moci aktualizovat na tuto verzi. [pokračování článku]

