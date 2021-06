Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnes si musíte stále dávat pozor, na co klikáte, co spouštíte a co hlavně instalujete do svého zařízení. Bohužel útočníci se snaží využít každé příležitosti, což se projevilo u nedávných změn podmínek služby WhatsApp. Díky tomu se uživatelé začali dívat po alternativách, což se snažili a zřejmě ještě snaží využít hackeři.

WhatsApp bere zpátečku kolem nových podmínek, ani neomezí účty

Signal, Telegram a Viber

Díky změnám v podmínkách služby WhatsApp začali uživatelé vyhledávat na Googlu alternativy jako Signal, Telegram a Viber. Právě toho využili útočnici a vytvořili zavádějící reklamy skrze samotný Google. Ten více méně obelstili, aby mohli propagovat své stránky, přičemž cílili na klíčová slova jako Signal, Telegram a Viber.

Nepozorný návštěvník Google Vyhledávání pak jednoduše kliknul na první odkaz, který mu zpřístupnil podvodnou stránku. Cílem útočníků bylo co největší rozšíření malwaru Redline Stealer k odcizování soukromých informací. Samozřejmě se snažilo o infikování co největšího počtu zařízení pro případné další manipulace.

Následně ale záleží na uživateli, jestli povolí instalaci aplikace z neznámých zdrojů. Neznalý uživatel nedávajíc pozor to pravděpodobně povolí. Tato strategie útočníků je ale poněkud zvláštní, jelikož platí za samotnou reklamu, ale pravděpodobně nejde o jejich peníze. Ty mohou pocházet z kradených platebních karet.

Nashromážděná data jsou pak prodávána dále a mohou se stát výchozím bodem pro cílení podvodných kampaní a podobně. Měli byste si tedy dát pozor i na samotné vyhledávání, zejména na první pohled nevinné reklamy.

Zdroje: techradar.com, esentire.com



Domů » Články » Falešné reklamy cílí na uživatele aplikací Signal, Telegram a Viber

reklama reklama