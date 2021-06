Huawei představilo aktualizované Mate 40 Pro, Mate 40E a Nova 8 Pro

Začátkem tohoto měsíce společnost Huawei zahájila předprodej telefonů Mate 40 Pro 4G, Mate 40E 4G a Nova 8 Pro 4G. Nyní technologický gigant zahájil v Číně volný prodej. Největší zajímavostí je přítomnost systému HarmonyOS 2, a to ve všech modelech.

Modely nejsou ale úplně nové, poprvé byly představeny v loňském roce, ale tentokrát přichází s podporou 5G sítí. Společnost se rozhodla vydat pouze 4G verzi možná kvůli nedostatku čipů, který má na svědomí americký ban. Výrobce tak nemohl nakupovat čipy od amerických společností.

Co se týká specifikací, Huawei Mate 40 Pro 4G je vybaveno procesorem Kirin 9000, operační pamětí s kapacitou 8 GB, a v prodeji jsou dvě varianty – 128 a 256 GB. Mate 40E 4G nabízí procesor Kirin 990E, operační paměť 8 GB, a 128 nebo 256GB úložiště. Mate Nova 8 Pro 4G je pak nejlevnějším modelem z této trojice. Disponuje čipem Kirin 985 a má stejnou konfiguraci RAM jako výše uvedené dva kousky. Kromě chybějícího 5G modemu jsou 4G verze úplně stejné jako jejich 5G protějšky, pokud jde o design a další specifikace.

Zdroj: gizmochina.com

