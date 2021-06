Samsung nabírá bývalé zaměstnance Applu, kteří pracovali na M1 čipu

JihokorejskĂ˝ technologickĂ˝ gigant Samsung ukonÄŤil vlastnĂ­ konstrukÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­ pro vĂ˝voj CPU, protoĹľe Mongoose jádra nedosahovala dobrĂ˝ch vĂ˝sledkĹŻ ve srovnánĂ­ se základnĂ­mi ARM procesory. TeÄŹ se ale vÄ›ci mÄ›nĂ­.Â

PoslednĂ­ zpráva uvádĂ­, Ĺľe spoleÄŤnost Samsung se obracĂ­ na bĂ˝valĂ© inĹľenĂ˝ry procesorĹŻ z Applu a AMD, z nichĹľ jeden sehrál vĂ˝raznou roli ve vĂ˝voji ÄŤipsetĹŻ Apple Silicon. KonkrĂ©tnÄ› tento inĹľenĂ˝r poĹľaduje, aby mÄ›l plnou kontrolu nad svĂ˝m vlastnĂ­m tĂ˝mem a aby si vybral, kterĂ© zamÄ›stnance do svĂ©ho tĂ˝mu pĹ™ivede.Â

Samsung podle všeho nenĂ­ spokojen s vĂ˝konem novĂ© Ĺ™ady Cortex-X a hledá nÄ›co rychlejšího. Samsung jiĹľ spolupracuje se spoleÄŤnostĂ­ Google na návrhu vlastnĂ­ho ÄŤipu a s AMD na uvedenĂ­ GPU RDNA pro Exynos.Â

Qualcomm brzy pĹ™edstavĂ­ vlastnĂ­ CPU, na kterĂ©m pracoval s tĂ˝mem Nuvia, kterĂ˝ se skládal z bĂ˝valĂ˝ch zamÄ›stnancĹŻ Applu, kteří taktĂ©Ĺľ pracovali na M1 a A14 procesorech. Zdá se tedy, Ĺľe zaÄŤĂ­ná hon na zamÄ›stnance Applu, kteří pracovali na ÄŤipech M1. NenĂ­ jasnĂ©, kdy Samsung a Qualcomm oznámĂ­ svĂ© vlastnĂ­ designy. ZatĂ­mco Nuvia tĂ˝m uĹľ má mĂ­t tĂ©měř hotovo, Samsung teprve sestavuje vĂ˝vojovĂ˝ tĂ˝m.Â

Zdroj: gsmarena.com

