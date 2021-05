Suunto 9 Peak přichází s tenkým tělem a SpO2 senzorem

Suunto uvedlo na trh nové prémiové chytré hodinky Suunto 9 Peak, které jsou dosud nejtenčím a nejlehčím zařízením. Pokud sledujete trh, v posledních letech jste mohli zaregistrovat, že roste zájem o menší a lehčí fitness hodinky. Například Garmin vytvořil kompaktní verze svých nejprodávanějších běžeckých hodinek. Hodinky Suunto 9 Peak v tomto trendu pokračují a jsou o 37 % tenčí a o 36 % lehčí než předchůdce 9 Baro.

Jelikož byly použity prémiové materiály, váha se nám zastavila na pouhých 51,8 gramech. Výrobce totiž použil více kovu a méně plastu. Suunto 9 Peak jsou prémiové hodinky, takže za ně také zaplatíte pořádný balík peněz. V prodeji bude varianta z titanu nebo nerezové oceli. Titanový model je dodáván v modré a bílé barvě za 900 dolarů a 1 200 dolarů, cca 19 000 Kč a 25 000 Kč bez DPH. Naopak verze z nerezové oceli bude v prodeji barvách All Black nebo Moss Gray za cenu 16 000 Kč bez DPH a 20 000 Kč bez DPH. Předobjednat si jej budete moci od 26. května.

Dominancí původního modelu Suunto 9 byla výdrž baterie. A i v tomto případě budou hodinky lákat na dlouhou výdrž, kterou se výrobci dokonce povedlo ještě prodloužit. Suunto 9 Peak nabízí stejné funkce, jako původní verze, ovšem s tím rozdílem, že zde máme senzor SpO2, senzor okolního světla (automaticky upravuje jas displeje) a rychlejší nabíjení (plné dobití už za hodinu).

K dispozici jsou také nové ciferníky, které zobrazují týdenní metriky tréninku a pomáhají vám vytvářet nové tréninky a tréninkové plány.

