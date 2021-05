Redmi AirDots 3 Pro přichází s nízkou cenou a ANC

Spolu s řadou Redmi Note 10 5G společnost Xiaomi, pod svou dceřinkou Redmi, představila také svá bezdrátová sluchátka Redmi AirDots 3 Pro. A už teď můžeme prozradit, že jde opět o cenově dostupná sluchátka.

Sluchátka mají nejnovější Bluetooth 5.2, podporují připojení dvou zařízení a poskytují nízkou latenci až 69 ms. Máme tu také aktivní potlačení šumu s aktivním potlačením hluku až o 35 dB, a to díky mikrofonům.

Redmi AirDots 3 Pro disponují také certifikací IPX4, která zaručuje odolnost proti vodě. Baterie s kapacitou 470 mAh slibuje výdrž alespoň šest hodin a 28 hodin celkové výdrže i s pouzdrem, které mimochodem podporuje bezdrátové nabíjení. Výrobce implementoval také podporu pro rychlé nabíjení, které nabízí 3 hodiny přehrávání po 10 minutách nabíjení.

Sluchátka nabízí také dotykové ovládací prvky pro regulaci přehrávání, podporu pro hlasové asistenty (Siri / Google Assistant). V prodeji budou dvě varianty Ice crystal Ash a Obsidian Black za cenu 1 200 Kč bez DPH. První prodeje startují 11. června.

Zdroj: fonearena.com

