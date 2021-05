USB-C bude mít nový standard, který bude 2x rychlejší

Zdroj: Dotekománie.cz

USB-C je naprosto fantastický konektor. Řadu let jsme čekali na port, který by dokázal nabídnout lepší servis, než poskytuje Lightning od Applu. Univerzálnost je v posledních letech klíč a do budoucna tomu nebude zkrátka jinak. USB-C je schopný napájet vše, od sluchátek, přes telefony až po notebooky. Ale i přes rostoucí všudypřítomnost portu existují určité limity.

Až 240 W

Například napájení USB-C bylo omezeno na 100 W. I když jde o naprosto dostačující hodnotu pro většinu zařízení, některé výkonné notebooky byly a jsou stále nuceny používat tradiční napájecí konektory, které zvládnou vyšší příkon.

To by ale mohlo být brzy minulostí. Objevila se nejnovější revize specifikace kabelu a konektoru USB-C – revize 2.1. Ta umožní přenášet až neuvěřitelných 240 W. To je dost pro většinu notebooků na trhu. Například 15palcový MacBook Pro posunul standard na hranici 96 W. 17palcový notebook Razer s Nvidia RTX 3080 je dodáván s nabíječkou 230 W.

Příchod nové revize by znamenal, že na trhu budou brzy nové kabely USB-C označené jako „Extended Power Range“, které nahradí starý špičkový „Standard Power Range“. Tyto kabely by měly být teoreticky také bezpečnější. Zatím nelze očekávat, že by se nějaký výrobce pokusil využít nové možnosti u smartphonů, ale kdo ví, třeba se nějaký firma najde.

