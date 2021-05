Končí neomezený prostor v Google Fotkách, nové funkce přichází

Zdroj: Dotekomanie.cz

V listopadu minulého roku Google oznámil, že končí neomezený prostor ve službě Google Fotky. Do této chvíle ještě můžete nahrávat obsah zdarma, ale týká se to jen fotek a videí do určitého rozlišení. Plná kvalita stále ukusuje z prostoru, který máte zdarma nebo placený. Blíží se ale datum, kdy si již budete muset dávat pozor, co vlastně budete zálohovat.

Google Fotky s novým editorem a funkcemi pro platící

Neomezený prostor jen pro vyvolené

Právě od 1. června 2021 budou všechny fotky a videa ukusovat z vašeho prostoru. Neplatící uživatelé mají k dispozici 15 GB, platící podle zakoupeného měsíčního plánu. Je zde ale jedna výjimka. Vše, co jste zálohovali před 1. červnem nebude započítáváno do prostoru a všechen obsah zůstává zdarma. Až po tomto termínu začne započítání každé nahrané položky. Stále budete moci zvolit, jestli chcete zálohovat originální kvalitu, nebo si necháte obsah zmenšit na nižší rozlišení.

S těmito změnami přichází i funkce, které mají napomoci ve správě vašeho prostoru. Například aplikace vám nastíní, jak dlouho vydržíte s aktuálním datovým plánem. Můžete se tak dozvědět, že při zachování aktuální frekvence nahrávání vydržíte přibližně ještě dva roky. Je to ale jen odhad založený na vaší aktivitě.

Google zapracoval i na nové funkci, která vám umožní uvolnit, respektive smazat nepotřebný obsah. Přímo ve správě prostoru se nabídne funkce, která vám zobrazí obsah ke smazání. V tuto chvíli tak budete mít možnost si nechat zobrazit a smazat všechny rozmazané snímky, snímky obrazovek nebo příliš velká videa.

Nejedná se ale o jediné změny. Aplikace umožňuje si zvolit dva typy zálohování. Volba Původní kvalita zůstává, ale verze Vysoká kvalita se přejmenovává na „Storage saver“ (české označení ještě není známo). Zde zůstává původní nastavení, takže fotky budou mít maximálně 16 MPx a videa Full HD rozlišení. Také dojde k redukci kvality.

Původně mělo dojít i ke zrušení neomezeného prostoru zdarma i pro majitele smartphonů Pixel, ale nakonec došlo k rozhodnutí, že se jich tyto změny nedotknou.

