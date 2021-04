Vivo Nex 5 nabídne foťák ukrytý pod displejem

Zdroj: Vivo

Společnost Vivo spadá mezi nejvýznamnější výrobce mobilních telefonů, přičemž své působení rozšiřuje na další trhy. Nedávno firma dokonce vstoupila na český trh s třemi modely střední třídy. Vivo ale umí nabídnout top modely a dokonce koncepty, které ukazují, jaké technologie se dostanou do smartphonů. Příkladem může být původní Vivo Apex, který se díky velkému zájmu začal prodávat. Zřejmě se bude historie opakovat.

Vivo Nex 5?

Minulý rok společnost představila koncept Vivo Apex 2020, přičemž došlo na použití některých technologií v rámci modelu Vivo NEX 3S 5G. V tomto roce bychom se měli dočkat novinky Vivo Nex 5, která bude pokračováním. Kromě displeje přes celou přední stranu bychom se konečně měli dočkat selfie kamery ukryté pod displejem. Sice se nebude jednat o první mobil s touto technologií, ale ani druhé místo není špatné.

Samotný zobrazovací panel by měl mít úhlopříčku 6,78 palců se zakřivením až do stran. Samotný foťák pod displejem by měl mít rozlišení 32 MPx. Na zadní straně bude dominovat foťák od Samsungu s 50 MPx a velikostí 1/1,2 palců. Na foťácích má Vivo spolupracovat se společností ZEISS.

Co se týče dalších vlastností, máme očekávat certifikaci IP68. Hodně se spekuluje kolem technologie nabíjení. Střízlivější náznaky poukazují na použití 66W nabíjení přes USB C a 40 W bezdrátově. Jiné ale naznačují 120W nabíjení (USB C) a 60W bezdrátové. Kapacita baterie má být 4500 mAh.

Jedná se zatím o první spekulace opírající se o několik zdrojů. K představení by mělo dojít v druhé polovině tohoto roku.

