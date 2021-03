vivo Y70 – nový hráč na trhu, který může zamíchat karty [recenze]

vivo Y70; Zdroj: Dotekománie

vivo. Pro většinu českých smrtelníků naprosto neznámý výrobce smartphonů, pro fanoušky mobilních technologií dobře známý čínský gigant, který stojí za nejedním prvenstvím, co se týká vývoje nových technologiích. Je tomu něco přes měsíc, co tento výrobce oficiálně vstoupil také na český trh a přinesl s sebou trojici smartphonů střední třídy. Jelikož jsem se také osobně účastnil oficiální videokonference vivo, hrozně jsem se těšil, až budu mít možnost otestovat alespoň jeden ze smartphonů tohoto výrobce.

Nakonec nám do redakce přistál nejvyšší model, který u nás momentálně můžete zakoupit, vivo Y70. Na první pohled šedá myška, při bližším pohledu však nabízí krásný AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů, slušné fotoaparáty či elegantní design. Zdali tato novinka na našem trhu obstojí a dokáže zatopit zaběhlým výrobcům jako Xiaomi, Samsung či progresivnímu a stájovému realme, se vám pokusím nastínit v této recenzi.

Obsah balení

Hned při otevření krabičky vivo Y70 mile překvapí. V balení totiž kromě samotného telefonu naleznete také 33W nabíjecí adaptér, USB-A / USB-C kabel, manuály, jehlu pro SIM a také drátová pecková sluchátka a silikonové pouzdro.

Plastová konstrukce s imitací kovu a skla

Než vivo Y70 uchopíte do ruky, na první pohled byste si řekli, že zde výrobce použil kovový rámeček a skleněná záda, použití plastu je patrné až při osobním kontaktu, jelikož chybí takový ten chladivý a prémiový dojem. Na druhou stranu musím říct, že design telefonu se velmi povedl a mně osobně se velice zamlouvá i přes plastové materiály. Ke mně se dostala modrá varianta s matnými zády, která téměř netrpí na zanechávání otisků prstů, ty se občas uchytí pouze na lesklém rámu. Když už jsme u těch zad, zde se nachází také lehce vystupující modul fotoaparátu a stříbrné logo výrobce. Modrá varianta na světle hází zlatavé odlesky, boky zad jsou pak díky mírnému zaoblení narůžovělé.

Jak jsem zmínil výše, plastová jsou nejen záda, ale také i samotný rám. V dané cenovce to však nevidím jako velký problém, na záda rámeček plynule navazuje, nikde nic neřeže a celkově je konstrukce velice bytelná a pevná. Na pravém boku si našla místo kolébka hlasitosti společně s vypínacím tlačítkem, jejichž umístění je akurátní a s jejich dosahem nebudete mít problém ani s menší rukou. Levý bok je pak zcela prázdný, horní stranu okupuje slot pro SIM karty a microSD kartu. Ten však není hybridní, můžete si tak užít používání dualSIM zároveň s paměťovou kartou. Na spodní straně nakonec nesmí chybět 3,5mm jack pro sluchátka, nabíjecí port USB-C a také jediný hlasitý reproduktor, jehož kvalita je spíše průměrná.

Smartphone jako takový na mě také působil poměrně kompaktním dojmem, alespoň na dnešní poměry. Celkové rozměry smartphonu jsou 161 x 74,08 x 7,83 mm, váha se pak vyšplhala na 171 gramů. Zařízení tedy v ruce působí lehkým dojmem a díky zaobleným hranám zad a pohodlnému držení se také zdá lehčí a kompaktnější, než ve skutečnosti je, s ovládáním jednou rukou tak mít nebudete.

AMOLED displej s optickou čtečkou otisků prstů

AMOLED displeje už dávno nejsou výsadou pouze drahých zařízení, toho je důkazem například právě vivo Y70, kdy za cenu 5 a půl tisíce korun dostanete velice slušný AMOLED panel, sice jen s 60 Hz, avšak s integrovanou čtečkou otisků prstů. Samotný panel má úhlopříčku 6,44 palců, což dohromady s FullHD+ rozlišením tvoří ideální kombinaci. Osobně jsem za 60Hz FullHD+ AMOLED panel mnohem raději než za 90Hz IPS panel. Dost ale teorie, nyní k praxi.

Upřímně, za danou cenovku jsem extrémně kvalitní panel nečekal, při zapnutí zařízení jsem byl ale velmi mile překvapený. Barvy jsou krásně syté, pozorovací úhly jsou skvělé, jas by mohl být o něco vyšší, pokud však nejste přímo na ostrém slunci, s čitelností mít problém nebudete.

Displej po obvodu obepínají tak akorát tlusté rámečky, které jej příliš nenarušují a plně korespondují s celkovým designem. Kdo by pak čekal průstřel pro selfie kamerku, ten je na omylu. vivo Y70 namísto toho obsahuje kapkovitý výřez, jehož velikost je přijatelná a narušuje displej mnohem méně, než například výřez u Moto G30, kterou jsem testoval zároveň s vivo Y70.

Čtečka otisků prstů

Čtečka otisků prstů je dnes standard prakticky ve všech cenových kategoriích, většinou ji však výrobci umisťují na záda zařízení, nebo do zamykacího tlačítka. vivo Y7 na to jde lehce jinak, a tak zde najdeme optickou čtečku otisků prstů v displeji. I když se neřadí mezi rychlostní špičku, její spolehlivost hodnotím velmi kladně, téměř vždy můj prst rozpoznala na první pokus. S problémy se setkáte opravdu velmi zřídka. Mně osobně také velmi sedělo její umístění ve spodní části displeje, toto je však velmi subjektivní a každému sedí něco jiného.

Hardware a výkon

Ve vivo Y70 tepe osmijádrový Snapdragon 665, což je na danou třídu stále dostačující procesor. Alespoň tedy teď, v budoucnu by mohl být nižší výkon znát více. Pokud však nejste náruživí hráči a telefon používáte zejména pro běžnou méně náročnou práci, výkon vám bude naprosto dostačovat. Hry telefon také překouše, při hraní 3D titulů však počítejte s nastavením nejnižších detailů a ani tak nebude herní zážitek 100%.

Slabší procesor může lehce zamrzet, naopak ale velmi potěší nadstandardní operační paměť o velikosti 8 GB. Přepínání mezi aplikacemi je tak hladké a paměť v sobě dokáže udržet až nečekaně hodně informací. Stejně jako velká operační paměť potěší i 128GB úložiště v základu, což také není úplně standard. Pro ty uživatele, kterým nestačí ani oněch 128 GB, je pak stále podpora microSD karet.

Android 11 s Funtouch OS 11

Po vybalení z krabice je v zařízení nainstalován Android 10, což mě poměrně nemile překvapilo, jelikož vivo uvádělo, že Y70 zde nalezneme již Android 11. Mé zklamání však velice brzy opadlo, jelikož po kontrole aktualizací byla hned dostupná aktualizace na Android 11.

Co se týká samotné nadstavby Funtouch OS 11, ta je poměrně masivní, vzhledem a rozložením ikon se však blíží čistému Androidu. Optimalizace je opravdu skvělá a nebude vás brzdit ani pomalejší hardware, během testování jsem žádné pády aplikací či zamrznutí systému nezaznamenal.

Příjemným překvapením pro mě byly také rozsáhlé možnosti personalizace a úprav systému. V nastavení se nachází sekce Dynamické efekty, které díky AMOLED displeji dokáží opravdu hodně. Můžete si nastavit například barevný rámeček okolo displeje při oznámení, ikonu čtečky otisků prstů i její animace, animace nabíjení atp. Nesmím zapomenout také na přítomnost funkce always-on, ta mě však lehce zklamala. Nemůžete si ji totiž nijak upravit, útěchou je alespoň to, že ji výrobce do systému zakomponoval.

Slušný hlavní fotoaparát, „šíro“ se bohužel nekoná

Ano, vivo Y70 nemá ultraširokoúhlý fotoaparát. Pokud si jste tohoto faktu vědomi, zřejmě vás to nepřekvapí, já jsem si však přesné specifikace a složení fotoaparátů nepamatoval. Když jsem se tedy ve fotoaplikaci snažil přepnout na ultraširokoúhlý fotoaparát, byl jsem trochu zaskočený.

Na zařízení se nachází celkově čtveřice fotoaparátu, z nichž jsou 3 na zadní straně. Jako hlavní slouží 48MPx senzor, doplňuje jej pak dvojice 2MPx snímačů pro makrosnímky a efekt rozmazaného pozadí, tedy dnes již standardní kombinace, avšak bez ultraširokoúhlého objektivu. Pro pořizování selfie snímků je tu pak 16MPx kamerka, která kvalitou nenadchne, ale ani příliš neurazí.

Hlavní fotoaparát

Když už zde nemáme ultraširokoúhlý objektiv, alespoň jsem doufal, že vivo pořádně vyladí hlavní fotoaparát a bude fotit na svou třídu nadprůměrně. Má vysoká očekávání se bohužel ale nevyplnila. Tedy ne, že by snímky nevypadaly dobře. Snímky mají přirozené barvy, nejsou nijak přeostřené a dynamický rozsah je také slušný. Upřímně, čekal jsem ale lehce lepší výsledky. Co se týká papírových specifikací, hlavní fotoaparát disponuje světelností f/1,8, ohniskem 25 mm a automatickým ostřením.

Noční režim

Pro focení za zhoršených světelných podmínek zde pak nechybí noční režim. Ten fotografiím výrazně pomůže a na svou třídu produkuje velice pěkné fotky. Množství detailů samozřejmě ubývá, problém činí také protisvětlo, jinak jsou snímky ale vydařené. Pokud tedy budete fotit v noci, nebo obecně při méně světla, noční režim doporučuji aktivovat, fotkám totiž výrazně pomůže.

Výdrž a nabíjení

Jelikož telefon působí poměrně lehkým dojmem, na první pohled se zdá, že se v těle nenachází příliš velká baterie. To však není úplně tak pravda, její kapacita se vyšplhala na 4100 mAh, výdrž na jedno nabití je tedy velmi slušná. Jeden náročný den vivo Y70 přežije bez jakýchkoliv problémů, při střídmějším používání pak není problém dostat se ani na den a půl, se dvěma plnohodnotnými dny spíše nepočítejte. Nabíjet můžete výkonem až 33 wattů, z 0 na 100 % tak touto rychlostí telefon dobijete zhruba za jednu hodinu. Přítomnost takto výkonné nabíječky přímo v balení také potěší.

Verdikt nad vivo Y70

Před osobním testováním vivo Y70 jsem měl ze smartphonu poměrně vysoká očekávání, která se v některých ohledech vyplnila, v jiným jsem byl naopak lehce zklamaný. Jako první musím určitě vyzdvihnout krásný AMOLED displej, který se mi moc líbil i přes to, že jas by mohl být o něco vyšší. Až překvapivě moc se mi líbilo také zpracování ve světle modré barvě s matnou úpravou. Osobně bych volil jen a pouze tuto variantu, černá lesklá bude lapač otisků prstů. Naopak co mě zamrzelo, byla absence utraširokoúhlého objektivu, hlavní fotoaparát je pak na svou třídu slušný.

Pokud mám tedy hodnotit smartphone jako celek, vivo zde odvedlo kus dobré práce, každému se však Y70 zamlouvat nemusí, přece jen se jedná o nového hráče na našem trhu. Mezi konkurenci jistě patří například nově představené Xiaomi Redmi Note 10, které však nabízí poloviční paměť RAM, ale výkonnější procesor, nové realme 8, nebo i lehce starší realme 7, které již ve stejné paměťové konfiguraci seženete za stejnou cenovku, nabízí také vyšší či 90Hz displej, ale jen IPS.

Pokud se vivo jako výrobce nebojíte, hledáte dostupný telefon s krásným AMOLED displejem, slušnými fotoaparáty a nepotřebujete příliš vysoký výkon, vivo Y70 vřele doporučuji. Sám bych si jej kvůli displeji a prostředí pravděpodobně zakoupil, kdybych vybíral smartphone za 5-6 tisíc korun.

Klady

AMOLED displej se čtečkou otisků prstů

bytelné zpracování

krásný design

v ruce nepůsobí těžkým dojmem

přehledné prostředí systému s možnostmi úprav

dualSIM +microSD slot

Zápory

absence ultraširokoúhlého objektivu

průměrný hlavní fotoaparát (kvůli mým vysokým očekáváním)



