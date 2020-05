realme X50 Pro – bestie s 5G [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost realme je současným nováčkem na trhu mobilů, byla založena v roce 2018. Od té doby ale vytvořila několik zajímavých modelů. Sice se měla zpočátku soustřeďovat na nižší a střední třídu, ale již má na svém kontě top model X2 Pro (recenze). Ten zaujal výbavou a hlavně cenou. Letos jsme se dočkali novinky realme X50 Pro, kterou bych na první pohled nazval nástupcem zmíněného smartphonu, ale jde spíše o novou linii. Dost podstatným rozdílem je zde podpora sítí páté generace, což se dotýká konstrukce, výkonu a také spotřeby energie.

Vzhledem k tomu, že u nás se teprve chystá aukce kmitočtů na 5G, tak by se mohlo zdát, že tento model je tak trochu zbytečný. Z mého úhlu pohledu se spíše jedná o investici do budoucna. Pokud nechcete kupovat mobil každou chvíli, chcete něco vybavenějšího a nachystaného pro budoucnost, může se jevit realme X50 Pro jako zajímavá investice. Otázkou je, jestli si tato novinka na našem trhu dokáže obhájit vyšší cenu.

realme X50 Pro a jako líbivý tank?

Design mobilů již není tak zajímavý, jako tomu bylo v dobách běžných mobilů. Z přední strany je kolikrát ani nelze rozeznat a všechno kouzlo se přesunulo na zadní stranu. I tak realme X50 Pro nezapadá jen tak mezi ostatní mobily. Přední strana je v případě displeje narušena větším otvorem v horním levém rohu, kde jsou umístěny dvě kamery. Jedna nabízí 32MPx foťák, druhá poskytuje možnost focení širokoúhlých záběrů pro skupinové selfie. Displej je plochý a nenabízí jakékoliv zakřivení, za což jsem rozhodně rád. Nejsem příznivcem zahnutých panelů, ty se mi ostatně vždy hůře ovládají. Co se týče hran, tak je pocítíte při přejetí prstem, ale nejde o nic hrozného. Rámečky jsou miniaturní, byť jde vypozorovat rozdílnou velikost horního a spodního. Firma mohla zapracovat více na symetrii.

Na pravé straně je k dispozici vypínací tlačítko se zlatým zvýrazněním v případě tohoto červeného modelu, kterému společnost říká Rust Red. Na levé straně najdete ovládání hlasitosti. Zadní strana má matnou úpravu, přičemž se barva mění pod různými úhly pohledu. Sice se jedná o sklo a přitahuje otisky prstů, tak nejsou moc vidět. Sestava foťáků vystupuje z těla o nějaký ten milimetr, ale při použití ochranného obalu splyne s povrchem. Kdybych se tak moc nebál o skleněné provedení, velmi rád bych tento kousek nosil jen tak bez obalu. Jednak vypadá opravdu zajímavě, ale také se dobře drží a je příjemný na omak.

Vše důležité se odehrává ve spodní části mobilu, kde najdete šuplíček pro nanoSIM kartu, USB C konektor a také hlasitý reproduktor. Horní strana obsahuje jen mikrofon. Ano, konektor na sluchátka zde už nenajdete. Buď se budete musel spokojit s redukcí, která není v balení, nebo si koupíte USB C sluchátka, případně bezdrátová.

realme X50 Pro není malý mobil a rozhodně není lehký. Hned po prvním uchopení jsem měl dojem, že držím kus pořádného hardwaru. Skutečně jsem si pomyslel, že držím v ruce tank. Skoro bych ten pocit porovnal s první Nokií od HMD Global na našem trhu (Nokia 6). Sice se X50 Pro trochu pronese, ale jde si na tak bytelnou konstrukci a těžší konstrukci zvyknout, jen nesmíte zapomenout, že hlavní složkou je zde sklo.

Většinou vzhled mobilu u mě rozhoduje jako poslední, ale realme X50 Pro patří dle mého názoru k těm líbivějším, zejména v červenějším provedení. Jen zamrzí, že zde není nějaká certifikace odolnosti vůči vodě. Odhadoval bych, že snese nějaké potřísnění, nebo minimálně na to ve společnosti mysleli, jelikož šuplíček na SIM kartu má gumové těsnění.

Stereo a displej, výborná kombinace

Využívám hlavně bezdrátová sluchátka, případně v nouzi USB C, i tak si kladu za podmínku, aby měl mobil stereo. Sledování Youtube videí se sluchátky není pro mě moc pohodlné. Proto realme X50 Pro získává u mě bonusové hodnocení za využití hlasitého reproduktoru společně s tím pro volání. Nejsou zcela vyvážené, spodní je hlasitější, i tak je stereo více než uspokojivé. Navíc je mobil dostatečně hlasitý. Neočekávejte zázračný zvukový výstup. Použitá kombinace dostačuje a sledování videí je pohodlné.

V případě displeje se nabízí 90Hz panel s Full HD+ rozlišením. Díky podpoře HDR10+ je obraz u některých videí famózní a je krása pohledět na takovou kvalitu. Co se týče čitelnosti na denním přímém světle, je vše bez problémů. Ani jednou jsem nemusel zaostřovat na obsah. Co se týče otvoru pro kamery, tak vzhledem k umístění jsem si velmi rychle zvykl a rychle jsem zapomněl, že tu něco takového je.

Displej má zabudovanou čtečku otisků prstů, která je dostatečně rychlá. Firma na ní zapracovala a chlubí se hodnotou 0,27 sekund pro rozpoznání. Z osobní zkušenosti mohu říci, že je rychlá, jen dedikované jsou stále rychlejší. Její přesnost je dostatečná, a když už se stalo, že byl displej špinavý, případně jsem měl nějakou nečistotu na palci, tak se rozpoznání protáhlo, ale vždy došlo k odemknutí.

Kromě čtečky se ještě nabízí rozpoznání tváře. Po prvním nastavení jsem si všiml, že mobil nevyžaduje otevřené oči. Naštěstí v systému je možnost detekovat i tuto vlastnost, jen se divím, že není nastavena v základu. Pokud jde o bezpečnost, pochyboval bych o používání této funkce. Mobil totiž neměl problém odemknout se i v případě, že jsem měl nasazenou roušku. I proto jsem se spíše rozhodl pro používání jen čtečky otisků prstů, která je dobře zpracovaná.

Až moc výkonu?

Ještě před roky se řešil výkon u mobilů ve velké míře. Dnes u těch nejdražších a nejvybavenějších je to spíš zbytečné. Pokud vám jde o čísla z benchmarků, níže se můžete podívat, jak realme X50 Pro dopadl. Z používání mohu jednoduše konstatovat, že se jedná o jeden z nejrychlejších smartphonů, co jsem v poslední době používal, a teď nemyslím jen přímý výkon Snapdragonu 865. Ve spojení s 90Hz displeje a odladěností systému, je používání bezproblémové.

Mobil bude ještě hodně dlouhou dobu nabízet dostatečný výkon pro všelijaké aplikace a hry. Ostatně disponuje nejnovějšími operačními paměťmi LPDDR5 a k tomu všemu je zde úložiště UFS 3.0. Připojte k tomu WiFi 6 a rozhodně si nebudete stěžovat, že je pomalý. Moc rád bych otestoval jeho schopnosti v rámci 5G, kde firma slibuje rychlost přes 3 Gbps, ale v českých podmínkách to zatím není možné.

U testovaného modelu se nabízí rovnou 12 GB RAM a musel jsem se sám sebe zeptat, na co bych něco takového potřeboval. Pokud nejste hráči náročných titulů, asi nikdy nevyužijete takovou dávku prostoru. Na druhou stranu si mobil dokáže udržet velké množství aplikací v paměti, takže přeskakování mezi nimi je bez sebemenšího zaváhání.

Asi jste zaznamenali, že jsem se nikde nezmínil o podpoře paměťových karet. Není zde taková možnost a firma jednoduše počítá s tím, že vám bude dostačovat 256GB prostor u tohoto modelu. Nižší verze nabízí 128 GB, ale není jasné, jestli se dostane do Česka.

Specifikace realme X50 Pro

displej: 6,44 palců, 2400 x 1080 pixelů, Full HD+, 90Hz, 1000 nitů, DCI-P3, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: 12 LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.0

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8, UIS 12 MPx, až 20násobný hybridní zoom 8 MPx, 119° + 3cm makro monochromatický senzor pro bokeh efekt přední – 32 MPx 8 MPx, 105°

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 158,6 x 74,24 x 8,9 mm, 205 gramů

5G, WiFi 6, USB C, Bluetooth 5.1, GPS / AGPS / Glonass / Beidou

baterie: 4200 mAh + 65W nabíjení

Baterie nezklame

Pokud hledáte mobil s nejrychlejším nabíjením na trhu, tak vám realme X50 Pro nesmí uniknout z hledáčku. Zde se nabízí rovnou 65W nabíjení. V balení je k dispozici větší GaN nabíječka, která dokáže poskytnout takovou hodnotu. Co se týče baterie v mobilu, tak jsou zde vlastně dvě, které se nabíjí paralelně. Opotřebení nebude tak drastické, jako kdyby se nabíjela jedna takovou rychlostí.

V praxi si mobil na chvíli „cucne“ energii ze sítě a je připraven na mnoho hodin používání. I přes současnou dobu jsem se snažil realme X50 Pro pořádně zatěžovat i hrami. Současně s pracovním nasazením jsem se standardně dostal přes jeden den používání, jak můžete vidět níže. Co se týče času zapnutého displeje, přes pět hodin není problém. Pakliže bych omezil nebo úplně vypustil hraní, dostal bych se na dva dny používání. Při eliminaci sledování Youtube videí a využitím úsporného režimu, asi bych pokořil i tři dny na jedno nabití.

Osobně jsem očekával trochu horší výsledky, když baterie má 4200 mAh a displej pracuje na 90Hz. Otázkou je, jak na tom bude, až se připojí na 5G. Je všeobecně známo, že pátá generace sítě je náročnější na spotřebu. Asi by se smartphone dostal na jeden den používání.

Realme UI

První mobily od realme používaly nadstavbu Color OS od Oppo, ale nyní jsou již vybaveny vlastní odnoží nazvanou Realme UI. Součástí je vlastní launcher, jenž má na boční straně vlastní rozhraní nabízející aktuální události a další informace. Více bych ocenil, kdyby firma použila Google Discovery (Now). Pokud po něčem takovém toužíte, musíte sáhnout po alternativním launcheru.

Firma si provedla vlastní grafické úpravy, ale nejsou nějak moc odvážné. Nabízí se standardní možnosti jako seznam aplikací, informace na zamykací obrazovce a běžné nastavení mobilu. Není to tak dramatický rozdíl od čistého Androidu. Je zde dost možností v rámci nastavení vlastností systému. Dokonce se myslelo i na absenci notifikační diody. Displej se umí rozzářit po obvodu, když přijde nějaká zpráva.

K dokonalosti chybí několik funkcí, respektive by si mobil zasloužil doladit. Například stereo reproduktory jsou velmi hlasité, ale při zapnutém hlasitém odposlechu telefonního hovoru se používá jen spodní reproduktor, přičemž není dostatečně hlasitý. Toho si všimnete v rušném prostředí. Stačilo by jen doladit nastavení.

Celkově Realme UI řadím k těm povedenějším bez značným změn v rámci systému. Firma dodala své vlastní funkce a možnosti navíc, ale umístila je vhodně do nastavení mobilu.

64MPx v hlavní roli

Počet megapixelů a senzorů nerozhoduje o tom, jestli daný model bude patřit mezi fotomobily. realme X50 Pro láká na celkem šest foťáků a například 64MPx senzor, ale na špičku to ještě nemá. Neříkám, že dělá špatné fotky nebo video, jen tomu ještě něco chybí. Na tuto kategorii se bude muset společnost ještě zaměřit.

Na zadní straně je hlavní 64MPx senzor, který umí pořídit dobrou fotku, zejména s dostatečným světlem. Nabízí se také širokoúhlý snímač s nižším rozlišením a trochu horšími vlastnostmi, jen by to chtělo více vyváženosti. Stačí porovnat snímky níže. Hned si všimnete, že barvy nejsou stejné. Přitom jsem je pořídil ve stejný čas.

V automatickém režimu jde pozorovat, že systém dost ladí fotografie a aplikuje nejrůznější efekty. HDR je na můj vkus někdy až moc agresivní. Celkem si umí poradit s dynamickým rozsahem.

V základu 64MPx senzor pořizuje ve výsledku 16MPx snímky. Jestliže vás zajímá, jaký je rozdíl mezi snímkem s redukcí a v plném rozlišení, podívejte se na fotografie níže. Zkuste odhadnout, která je pořízena v plném rozlišení a která prošla redukcí.

První snímek byl pořízen v plném 64MPx rozlišení. Druhý prošel redukcí pixelů, spojením dat a výsledek je značně světlejší a nabízí více detailů. Rozhodně se vylepšil dynamický rozsah. Toto porovnání mě utvrdilo, že fotit přímo v 64MPx rozlišení je u tohoto modelu poněkud zbytečné a vystačím si s automatickým režimem. To ale nemohu říci o makro snímcích.

Jsem rád, že mobil nedisponuje dedikovaným snímačem na makro snímky s nízkým rozlišením. K takovému focení se používá širokoúhlý 8MPx snímač. Pakliže mobil necháte v automatickém módu a začnete se přibližovat k objektu, tak mobil sám přepne na širokoúhlý senzor, takže ve výsledku obraz poskočí a znovu musíte vycentrovat objekt. Navíc obraz má jiné vlastnosti. Výsledek se mi moc nelíbil, takže jsem musel přejít do režimu pro profesionály a manuálně nastavit ostrost, abych docílil kýženého výsledku. Celkově je tento proces trochu pracnější a automatický režim není natolik uspokojivý.

realme X50 Pro se chlubí 20násobným přiblížením. Tato honba za maximálním číslem mě nikdy neoslovila. Ostatně se jedná o digitální zoom, takže výsledek není nikdy tak kvalitní. Využil jsem tedy přednastavené možnosti, kde se dostane na hybridní 5násobný zoom. Ten je dostatečný, byť jde vidět snížení kvality.

Noční focení

Jako každý jiný mobil v současnosti, i tento se chlubí nočními fotkami a speciálním režimem. Ze zkušenosti mohu říci, že je vhodné používat primární senzor, jelikož širokoúhlý jednoduše nestačí ani v jednom případě.

Horní série fotek je pořízena v základním režimu, spodní pak v nočním. U širokoúhlé jde vidět značný posun barev do červena, přičemž u té spodní lze pozorovat značné softwarové zpracování. Rozdíly nejsou nějak moc dramatické.

Také jsem porovnal schopnosti realme X50 Pro a Pixelu 3 XL (recenze), což je model jen s jedním 12MPx senzorem. Osobně mohu říci, že se mi softwarová kouzla od Googlu líbí více na fotografii vpravo.

Další ukázkové snímky z realme X50 Pro

Videa

Pro natáčení videí se vždy hodí optická stabilizace obrazu, bohužel u realme X50 Pro nic takového není. Firma nabízí UIS, což je forma elektronické stabilizace obrazu. Dokonce jsem zapnout u Full HD rozlišení maximální stabilizaci, což je vidět, jen je obraz opožděn, pakliže hýbete s kamerou. Smartphone se jednoduše snaží stabilizovat vše. U natáčení 4K videí naopak stabilizace chybí, což je celkem pochopitelné. Pro příležitostné natáčení se nabízí dostatečné možnosti a rozhodně nebudete zklamáni.

Zhodnocení realme X50 Pro

Jestliže hledáte nejvybavenější a nejrychlejší smartphone na současném trhu, rozhodně nesmí realme X50 Pro chybět ve výběru. Nabízí se nejnovější procesor, LPDDR5 paměti, rychlé úložiště, WiFi 6, Bluetooth 5.1, 5G, a dokonce 65W nabíjení, které doslova hypnotizuje. K tomu všemu má mobil povedený 90Hz displej a třešničkou na dortu jsou stereo reproduktory. Absence odolnosti vůči vodě by se dala odpustit, ale to by musel být smartphone o něco levnější.

S cenou přesahující dvacet tisíc korun to nebude mít tato novinka na českém trhu jednoduché. Je nutné brát v potaz fakt, že za tuto cenu se nabízí nejvybavenější varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Dost podstatnou část ceny zde tvoří použitý proces Snapdragon 865 a také podpora 5G sítí, což stále není běžná technologie. Odhaduji, že pokud by firma zůstala u LTE, cena by značně klesla. V tomto ohledu je realme X50 Pro investice do budoucna, pakliže neplánujete po dlouhou dobu kupovat další mobil. Je připraven na 5G dobu.

Celkově zpracování patří k těm lepším a nemám co vytknout. Dokonce i barva a provedení zadní strany na mě zanechalo dojem. Systém s nadstavbou realme UI je výborně odladěný. Par drobností by se našlo, ale nejde o nic podstatného. Dost podstatnou kapitolou jsou i fotografické schopnosti. Pro běžné pořizování snímků bohatě dostačuje, jen se asi nebude nikdy řadit mezi fotomobily. Kromě 64MPx senzoru se naštěstí nabízí širokoúhlý foťák, s kterým se dají pořídit líbivé snímky.

Možná bych realme X50 Pro zařadil mezi herní mašinky, byť tato kategorie mobilů začíná být obsazována netradičními kousky, které vybočují i designem. Pokud hledáte mobil s extrémním výkonem a nejrychlejším nabíjením na trhu s dostatečnou výdrží na jedno nabití, může se jednat o vhodný model. Jak jsem již zmínil, podpora 5G je zde bonusem, který jednou v budoucnu v našich končinách využijete.

Plusy

stereo

kvalitní displej

dobrá výdrž na jedno nabití a rychlé nabíjení

Mínusy

vyšší cena

absence odolnosti vůči vodě

těžší



realme X50 Pro – bestie s 5G [recenze]

