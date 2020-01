Galaxy S20+ na prvních fotkách [aktualizováno]

Aktualizováno 12. 1.

Poměrně nedávno se objevila informace, že nová série ponese označení Galaxy S20. Základní model ponese toto označení, tedy bez písmene E, jako tomu bylo minule. Galaxy S11 získá označení Galaxy S20+. Nyní se objevily fotografie, na kterých se má nacházet tato novinka.

Jak se ukazuje, i tato verze bude disponovat variantou s 5G konektivitou. Potvrzuje se zadní uspořádání kamer, přičemž v tomto případě máme očekávat zcela nový 12MPx snímač. Verze Galaxy S20 Ultra by měla nabídnout 108MPx senzor.

Aktualizováno 26. 12.

Po měsíci zde máme další střípek z informací kolem nadcházejících top modelů od Sasungu. Sice se zatím mluvilo o názvu Galaxy S11, ale @UniverseIce přichází s novinkou, že se nová série bude jmenovat Galaxy S20. Číslo dvacet má korespondovat s rok uvedením. Pravděpodobně tak Samsung přejde u top modelů na jednodušší značení, kdy z názvu jednoduše poznáte, kdy byla novinka představena. Můžeme tak očekávat ještě modely Galaxy S20e a Galaxy S20 Plus.

Aktualizováno 22. 11.

Zatím jsme měli jen náznaky specifikací nadcházejícího top modelu od Samsungu, ale nyní se objevují neoficiální rendery, které vznikly na základě uniklých schémat. I v tomto případě platí, že nemusí být úplně přesné. Vzhledem k přesnosti úniků od @onleaks se dá soudit, že se díváme na více méně finální podobu.

Jak je vidět, Samsung zvolil poněkud netradiční vzhled zadního modelu s foťáky. Rozhodně se nejedná o designový skvost, ale něco podobného nabídne i chystaná novinka Galaxy A71. Nyní si musíme počkat na další informace kolem výbavy, ale jedno je nyní jasné. Samsung použije druhou generaci 108MPx senzoru na zadní straně. Jaké vlastnosti budou mít další foťáky, zatím nevíme.

Aktualizováno 21. 11.

Galaxy S11 pravděpodobně získá možnost nahrávání 8K videa, o čemž jsme vás informovali před několika dny. Nyní se ukazuje, že i v další oblasti půjde do extrému. Zatímco někteří výrobci implementují 90Hz technologii v oblasti displeje, Samsung půjde u Galaxy S11 na 120Hz. Naznačuje to beta verze nadstavby OneUI 2.0.

K dispozici budou tři nastavení. Smartphone bude možné nechat na 60 nebo 120 Hz, ale kromě toho zde bude automatický mód pro přepínání, kdy systém rozhodne, jaká obnovovací frekvence bude nejvhodnější.

Aktualizováno 17. 11.

XDA Developers postupně prozkoumávají aplikaci na focení od Samsungu, kde se objevují náznaky novinek, které by se měly prvně představit v nadcházejícím top modelu Galaxy S11. Jednou z nich bude Director’s View, což pravděpodobně nabídne možnost zobrazení videa ze všech dostupných senzorů na jedné obrazovce.

Další novinka bude Night Hyperlapse, která by měla nabídnout zrychlené video, akorát určené pro noční scénu. Dále bychom se měli dočkat vertikálních panoramat, případně možnosti vytvořit si vlastní filtr. Ten se bude hodit, pokud si budete chtít pohrávat s barvami pro natáčení videí. Kromě toho bude k dispozici možnost natáčet videa v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu v poměrech 4:3 i 16:9. Také jsme spekulovali, že půjde fotit 108MPx snímky, což se nyní více méně potvrzuje díky zdrojovému kódu.

Aktualizováno 11. 11.

Zatím se objevovaly střípky informací a spekulací od různých zdrojů, ale tentokrát něco potvrzuje i samotný Samsung prostřednictvím nové nadstavby One UI 2.0, která je v rámci beta testování. Ve zdrojovém kódu se potvrzuje, že Galaxy S11 nabídne 108MPx senzor, ale primárně budou pořizovány snímky s rozlišením 27 a 12 MPx.

Také se ukazuje, že poměr stran bude 20:9 a asi všechny tři velikosti budou mít díru v displeji. V tuto chvíli jsou k dispozici jen neoficiální rendery, které jsou založeny na uniklých informacích. Jejich přesnost zatím nemusí být kompletní.

Původní článek 9. 11.

Jihokorejská společnost se pomalu a jistě musí chystat na přípravu nového vlajkového modelu Samsung Galaxy S11. Nyní se o tomto připravovaném kousku objevily poměrně zajímavé informace. Pojďme se společně podívat na to, co by nás eventuálně mohlo v případě Galaxy S11 čekat.

Galaxy S11 a 108 MPx

Zahraniční server GSMArena informoval o tom, že Samsung Galaxy S11 bude vybaven 108megapixelovým ISOCELL Bright HMX fotoaparátem. Mělo by se jednat o druhou generaci, na které spolupracuje se společnosti Xiaomi, která zatím jako jediná nabízí v tuto chvíli dva mobily se 108MPx senzory první generace. Údajně se máme dočkat 5násobného zoomu.

108Mpx senzor ISOCELL slibuje 27Mpx fotografie, jelikož zde dochází ke sjednocení 4 pixelů do jednoho pixelu. Očekáváme, že bude možnost tvořit přímo 108MPx snímky. Kromě toho se dozvídáme, že máme očekávat tři verze Galaxy S11.

Evan Blass uvádí, že verze s 6,4 a 6,7 palci budou k dispozici na trhu také v 5G variantě. Bude zde ještě 6,9palcový model, ale ten bude jen s 5G, LTE varianta největší verze nebude. Evan také uvádí, že všechny tyto novinky nabídnou zakřivený displej, takže zde nebude následovník Galaxy S10e (recenze). V této kategorii tedy Samsung končí s plochými displeji.

Samotné mobily Galaxy S11 by měly být vybaveny novými procesory Exynosem 9830 a Snapdragonem 865. Předpokládá se, že se novinky představí v polovině února, prodej bude následovat krátce na to.

