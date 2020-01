Originální chytré hodinky Haylou LS01 a další gadgety v akci! [sponzorovaný článek]

Chytré hodinky Xiaomi Haylou LS01 v akci

Chytré hodinky Haylou LS01 disponují čtvercovým barevným displejem, jehož velikost činí 1,3 palců. Xiaomi v tomto případě použilo zobrazovací technologii LCD s rozlišením 240 x 240 pixelů. Celková konstrukce hodinek činí 0,9 x 35,7 x 11,6 mm a váží 34 gramů. Hodinky Haylou LS01 jsou pak dodávány společně s 26,3 mm širokým silikonovým páskem, který lze jednoduše vyměnit za jiné pásky – ty si můžete pochopitelně dokoupit.

Haylou LS01 disponuje baterií o kapacitě 210 mAh, přičemž na jedno nabití hodinky zvládnou pracovat 14 dní. Nutno ale podotknout, že právě výdrž baterie se bude lišit v závislosti na používání. Chytré hodinky od Xiaomi jsou kompatibilní se zařízeními s operačním systémem Android a iOS. Mezi podporované verze patří Android 4.4, iOS 8 nebo novější.

Skvělou informací je, že se i v této cenové kategorii nachází certifikace IP68 zaručující vodotěsnost až do hloubky 1,5 metru po dobu maximálně 30 minut. Hodinky jsou kromě toho schopny fungovat při teplotách v rozmezí -20 °C do 45 °C. Jak bylo již v úvodu článku zmíněno, hodinky jsou také vybaveny monitorem srdeční frekvence. Haylou LS01 kromě toho podporuje také sledování aktivit, počítadlo kroků, sledování spánku a devět různých sportovních režimů.

Hodinky Xiaomi LS01 stojí za běžných okolností 900 Kč při koupi z čínského skladu, nyní jsou však exkluzivně k dispozici za zlevněnou cenu. Konečná cena tedy činí 652 Kč. A to už stojí za zvážení. Pokud máte zájem, k zakoupení je Xiaomi LS01 dostupný ZDE.

Kompletní specifikace Xiaomi Haylou LS01

Displej: 1,3 palcový LCD displej s rozlišením 240 x 240 pixelů.

Baterie: 210 mAh.

Připojení: Bluetooth 4.2.

Kompatibilní operační systém: Android 4.4, iOS 8 nebo vyšší.

Funkce: Sledování spánku, sledování aktivity.

Senzory: Monitor srdeční frekvence, sledování spánku.

Hmotnost: 34 gramů.

Rozměry: 40,9 x 35,7 x 11,6 mm.

Barvy: černá, stříbrná.

Bezdrátová sluchátka F9 toho umí více než dost

Sluchátka F9 se můžou pochlubit exkluzivním designem, který spojuje praktičnost a zároveň pohodlí uživatele. Tato sluchátka váží pouze 4 gramy, takže nebudou zatěžovat vaše uši. To ale neznamená, že by vám při sebemenším pohybu měla vypadnout z uší. Tomu také napomáhá právě absence kabelů, díky které můžete se sluchátky v klidu sportovat, beze strachu z vypadnutí.

Sluchátka, vzhledem kvůli jejich bezdrátovému provedení, budete muset nabíjet ve speciální nabíječce, která se připojuje na USB kabel. Připojují se pomocí Bluetooth verze 5.0. Díky tomu si je můžete užít až na vzdálenost 10 metrů od zařízení. Výrobce také slibuje dlouhou životnost. Vzhledem k ceně sluchátek, nabídnou kvalitní zvuk s hlubokými basy. Na jedno nabití by měla sluchátka vydržet až 4 hodiny poslouchání hudby. Sluchátka nabízejí také vestavěný mikrofon, uživatel s nimi tedy může pohodlně telefonovat.

Originální sluchátka F9 na českých e-shopech v současné chvíli neseženete. U internetového obchodu TomTop jsou však po dobu prvního týdne jen za 346 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost nízké ceny je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Gimbal iSteady Pro 2 nyní za pakatel

Kvalitní značka hohem, která se stabilizátory a příslušenstvím pro kamery a mobilní zařízení zabývá již od roku 2007, přišla s novým modelem gimbalu. Ten můžete osadit kompletní škálou kamer od společnosti GoPro. Vlastníci mobilních zařízení si však mohou gimbal od hohem pořídit také. iSteady Pro 2 osadíte prakticky jakýmkoliv dnešním chytrým telefonem.

Stabilizátor je zkonstruován s maximální ergonomií, díky čemuž padne skvěle do ruky. Nejnovější řada střídavých motorků zvýšila stabilitu celého zařízení. To vám zaručí perfektní stabilizaci obrazu při natáčení. Přispívá tomu také nízká váha samotného gimbalu. Ta činí krásných 351g, takže dlouhé natáčení není žádným problémem.

Co se ovládacích prvků týče, pomocí čtyř směrného joysticku můžete ovládat celé rameno iSteady Pro 2. To umožňuje manipulaci v rozmezí celých 360 stupňů. Panorámata nejsou tedy žádnou velkou neznámou. Poté zde naleznete tlačítko pro ovládání palcem. To slouží pro pořizování fotek a natáčení. Naleznete zde pak další tlačítko pro různé módy. To obsluhujete vaším ukazováčkem.

K iSteady Pro 2 je určena taky skvělá aplikace. Ta je velmi užitečná. Díky ní se vám dostane funkce jako automatické sledování obličeje. Pokud si tedy stabilizátor připevníte na trojnožku a někam postavíte, telefon se bude natáčet směrem, kterým vy se pohybujete.

Výrobce slibuje též skvělou výdrž. Plné nabití 3600mAh akumulátoru vám umožní používat iSteady Pro 2 až celých 12 hodin. Samozřejmostí je též podpora nabíjení za chodu. Což je veliká výhoda. Nový gimbal si můžete zakoupit ZDE, a to za krásných 1 646 Kč!

Kompaktní tiskárna za hubičku

Tiskárna Anet ET4 překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 50 x 45 x 40 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému Anet ET4 sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

Originální Anet ET4 na českých e-shopech neseženete. U internetového obchodu TomTop je však po dobu prvního týdne jen za 3 840 Kč (původní cena 12 311 Kč). Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Tiskárna se k vám tak dostane do jednoho týdne a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.



Domů » Články » Originální chytré hodinky Haylou LS01 a další gadgety v akci! [sponzorovaný článek]

reklama reklama