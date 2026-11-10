Waze a Garmin zvyšují bezpečnost cyklistů: Uvidíte je dříve, než se objeví v dohledu

Zdroj: Google
Dnes můžeme používat mnoho aplikací pro navigování, přičemž mnohé z nich se snaží nabízet co nejaktuálnější informace o trase. Řidiči asi nejvíce oceňují i upozornění na kolony nebo zácpy. Waze ale posouvá data v reálném čase na novou úroveň.
Waze a Garmin
Správný cyklista by měl mít dostatečně vybavené kolo, tedy s ohledem na viditelnost. Může se jednat o světla a odrazky, ale mnohdy toto ani moc nestačí, hlavně když jede auto vyšší rychlostí. Proto vývojáři Waze a Garmin přišli s celkem zajímavou vychytávkou.
Přímo v navigaci Waze se může zobrazit na mapě cyklista, tedy se značným předstihem, možná dřív, než je přímo vidět. Aby toto fungovalo, musí mít cyklista cyklopočítači Garmin Edge nebo chytrých hodinkách Garmin se zapnutou funkcí Garmin LiveTrack. Díky tomu se přenáší data do systému Waze, jak je vidět níže.
Myslelo se i na bezpečnost, takže nejde sledovat jakéhokoliv cyklistu kdekoliv. Funkce je postavena na blízkosti obou účastníků silničního provozu. Když je funkce Garmin LiveTrack vypnutá, nic se nepřenáší. Data ani nejsou spárována s uživatelem, takže nejde získat cokoliv navíc.
Dá se předpokládat, že se jedná o pilotní projekt a postupně dojde k rozšíření i do Google Map, případně i jiné cyklopočítače se zapojí do této novinky. Aktuálně je funkce dostupná ve Waze pro Android a iOS po celém světě.
Zdroj: Tisková zpráva
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