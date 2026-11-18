Zdroj: Google
Dnes není problém přinést aplikaci na jakoukoliv platformu, ale v některých případech se jedná spíše o zapovězenou věc, jako je třeba Google Peněženka na iOS. I tak se stal asi zázrak a Google uvedl svou aplikaci pro konkurenční platformu. Chybí jí ale jedna funkce.
Google Peněženka pro iOS
Samotná možnost placení si prošla na Android několika změnami, včetně obměn názvu. Apple je na druhou stranu konzistentní. Kolikrát si říkáme, proč vlastně Apple nepřinese Apple Pay a jeho peněženku na Android, když mu v tom nikdo nebrání a navíc by tak mohl přetahovat zákazníky do svého ekosystému. Na druhou stranu mít Google Peněženku se službou Google Pay je prakticky nemožné, tedy ve většině zemí světa, jelikož Apple má tuto možnost dost zamknutou.
I tak se Google rozhodl k odvážnému kroku a představil svou aplikaci Peněženka, tedy Google Wallet pro iOS, respektive pro iPhony. Nabízí možnost mít na konkurenční platformě všechny věrnostní karty, přičemž aplikace spolupracuje s ostatními Google službami. Díky tomu se v aplikaci hned objeví například letenka, pokud je detekována v Gmailu (pokud máte takovou možnost povolenou).
Nechybí možnost přidávání nových karet, jízdenek a podobně, jen tu chybí jedna podstatná funkce. S Google Peněženkou nejde platit v obchodech, ale i tak má částečnou integraci Google Pay. Společnost uvádí, že aktuálně je aplikace a služba pro iOS nachystaná na agentní nakupování a samozřejmě nákupy na internetu.
Pokud by Google chtěl, asi by bylo realizovatelné, aby v EU měla aplikace přístup k i NFC, byť to není jednoduchý proces. Zatím ale nevíme, jestli něco takového plánuje. Google Peněženka je aktuálně pro iOS jen na území USA. Zřejmě se jedná o prvotní fázi a musíme si počkat, co vlastně Google plánuje.
Zdroje: blog.google, engadget.com
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