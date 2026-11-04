Vivo představuje klipová sluchátka Buds Clip

• 4. 11. 2026#Audio #Příslušenství
Vivo představuje klipová sluchátka Buds Clip

Vivo Buds Clip | Zdroj: Vivo

Značka Vivo nastupuje do rozjetého vlaku s bezdrátovými sluchátky, která nabízejí klipové uchycení. Novinka logicky nese název Buds Clip a po zářijovém oznámení na domácí půdě rozšiřuje svoji přítomnost do zbytku světa včetně Evropy. Čínský producent nasadil prodejní cenu typickou pro prémiová zařízení, což se naštěstí také plně odráží v poměrně slušné výbavě.

Minimum kompromisů

Model je výsledkem studování přes 2 000 modelů lidského ucha, takže o pohodlném nošení ani nemusí být žádné pochyby. Navíc jejich symetrický design nevyžaduje rozlišování levého a pravého sluchátka. Za zvukovou stránkou stojí 12mm měnič, který mimo jiné podporuje kodek LDAC a certifikaci Hi-Res Audio Wireless.

Vivo Buds Clip 4

Vivo Buds Clip | Zdroj: Vivo

Na jedno nabití vydrží 10 hodin poslechu a při kombinaci s pouzdrem atakují hranici 42 hodin. Za pouhých 10 minut nabíjení prodloužíte výdrž o další 3 hodiny. Každé sluchátko o hmotnosti 5,2 gramu splňuje požadavky certifikace IP55. Pod kvalitními hovory se podepisují dva mikrofony po obou stranách, senzor kostního vedení a umělá inteligence.

Komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 5.4 a přináší připojení až ke třem zařízením najednou. Doprovodná aplikace dokonce umožňuje upravit zvukový profil přes 10pásmový ekvalizér. Do zbytku výbavy ještě patří prostorový poslech, překlad v reálném čase a podpora standardu Qi u dodávané krabičky.

Výrobce vydal tři barevné možnosti (bílou, černou, fialovou) za cenu 179,90 euro (tj. cca 4 373 Kč). Přírůstek na český trh dorazí již v nejbližších týdnech.

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Vivo Buds Clip | Zdroj: Vivo

Zdroje: vivo.com, gizmochina.com, fonearena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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