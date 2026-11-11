V Evropě ji nikdo neznal, nyní značka BYD prodává víc elektromobilů než Tesla a chystá se na veletrh e-SALON

BYD Sealion 5 DM-i, zdroj: BYD
Není to tak dlouho, co čínského výrobce Build Your Dreams znala pouze hrstka nadšenců. Dnes již firma patří mezi absolutní špičku na trhu s elektromobily a loni v prodejích elektromobilů porazila i Teslu. Nyní značka míří na každoroční veletrh e-SALON, kde plánuje veřejnosti ukázat celkem dvanáct vozů a své nejnovější technologie.
Z výrobce baterií až na automobilovou špičku
Málokdo ví, že BYD začínala úplně jinde než u automobilů. Společnost totiž vznikla už v roce 1995, a to jako výrobce baterií, přičemž dodnes se věnuje i elektronice, energetice a kolejové dopravě. K autům se však značka dostala až v roce 2003 a až v posledních letech zaznamenala obrovský boom. Loni totiž firma zvládla prodat téměř 4,6 milionu elektromobilů a plug-in hybridů.
U nás značka oficiálně působí teprve od minulého roku. Za krátký čas na trhu si už ale dokázala najít velké množství příznivců. Další se pokusí najít i na každoročním pražském veletrhu čisté mobility e-SALON.
12 vozů včetně české premiéry
V pražských Letňanech, kde se bude očekávaný veletrh konat, zabere BYD pro své prezentační účely plochu přes 1000 metrů čtverečních. Pravděpodobně největší pozornost si na sebe vezme plug-in hybridní pickup Shark, který se ukáže v české premiéře. Celkově však značka hodlá vystavit dvanáct vozů. Nebude tak chybět například ani populární rodinné SUV Sealion 5 DM-i a další modely.
Návštěvníci mohou dorazit od 13. až do 15. listopadu a vyzkoušet si budou moci i testovací jízdy. Právě ty dokáží podle Shawna Wanga, šéfa BYD pro Českou a Slovenskou republiku, nejlépe představit vozy potenciálním zájemcům.
Kromě aut se však návštěvníci mohou těšit i na ukázku technologií, včetně například speciálně navržené baterie s důrazem na bezpečnost Blade Battery nebo technologie DM-i.
Rekord přes 500 km/h
Co technologie čínského BYD dokážou, ukázal 1. listopadu hypersport Yangwang U9 Xtreme. Ten totiž v Abú Dhabí dokázal jako vůbec první sériově vyráběný vůz překonat rychlost 500 km/h, když dosáhl na rychlost 503,17 km/h. Vysloužil si tak zápis do Guinnessovy knihy rekordů, který navíc uznala i automobilová organizace FIA. Na e-SALONu však bohužel tento hypersport neuvidíme.
zdroj: Tisková zpráva
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