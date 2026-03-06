BYD přepisuje rychlonabíjení, megawattový výkon je přítomností

Zdroj: Top Gear
Jedna z největších překážek u elektromobilů je pro většinu řidičů dojezd či strach z čekání u nabíjecí stanice. Zatímco koncern spí, čínský BYD se rozhodl tento argument pohřbít. V čínských ulicích už staví nabíječky s více než megawattovým výkonem.
400 kilometrů dojezdu za pět minut
Čínský automobilový gigant Build Your Dreams spustil instalaci sítě megawattových rychlonabíječek po celé Číně. Nejedná se přitom o žádný pilotní projekt, ale o reálnou službu, kterou už mohou běžní řidiči používat. Nové nabíjecí stanice mají dosahovat špičkového výkonu až 1360 kW, což umožní vozům BYD přidat až 2 kilometry dojezdu za každou vteřinu nabíjení.
Za pět minut vám pak v „baterce“ přibyde dojezd až 400 kilometrů. Obří nabíjecí výkon mimo nadšení přináší ale také spoustu otázek ohledně bezpečnosti a celkového zvládání takového nabíjecí výkonu. Například k zachování přijatelných teplot při přenosu takového množství energie slouží nové kapalinové chlazení, které prochází nabíjecím kabelem i samotnou „pistolí“.
Nové stojany jsou na první pohled nezaměnitelné nejenom díky své výrazné azurové barvě, ale také unikátnímu tvaru písmene T. Z nich chce značka údajně udělat svůj symbol. V první fázi plánuje BYD v Číně vybudovat celkem 4000 těchto stanic, spolu s partnery pak v dohledné době hodlají přinést dalších 15 tisíc.
Množství nabíjecích stanic i velikost takového nabíjecího výkonu jsou pro Evropu zatím sci-fi. Většina vozů na trhu nevyužije ani zlomek výkonu uvedeného výše. Třeba takový domácí miláček Elroq zvládá nabíjet maximálním výkonem 175 kW. BYD však nyní plánuje přinést své rychlonabíječky i na náš kontinent.
