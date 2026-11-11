Levnější o 11 tisíc. Na Samsungy padly extrémní slevy, platí jen dva dny

Extrémní slevy, ale pouze 48 hodin. Mobil Pohotovost na 11. a 12. listopadu připravila speciální nabídky Single’s Day. Galaxy S26 máte šanci ulovit už za rekordních 17 990 Kč. Výrazně zlevnil také Galaxy S26 Ultra, chytré hodinky Samsungu a se slevou 11 tisíc teď seženete nejnovější skládačku Galaxy Z Fold8.
Samsungy se slevou až 11 tisíc
Hlavním lákadlem je Samsung Galaxy S26, který vychází na 18 990 Kč (původně 26 790 Kč). S výkupním bonusem se dostanete dokonce na 17 990 Kč. Pořádná sleva padla také na 512GB variantu Galaxy S26. Tu pořídíte za 23 990 Kč (původně 31 690 Kč), s výkupním bonusem pak už za 22 990 Kč.
Výrazně zlevnil také špičkový Galaxy S26 Ultra, u kterého navíc získáte vyšší výkupní bonus 1 500 Kč. S ním vychází už na 26 990 Kč, bez bonusu pak na 28 490 Kč (původně 37 790 Kč). A v rekordní slevě pak můžete ulovit ohebný Galaxy Z Fold8, který pořídíte jen za 37 990 Kč (původně 48 990 Kč).
Galaxy Watch Ultra 2 za výrazně nižší cenu
Velkým tahákem jsou i nejnovější Galaxy Watch Ultra 2 v šedé variantě. Ty zlevnily o 5 500 Kč. Pokud dáváte přednost menším hodinkám, za pozornost stojí také béžové Galaxy Watch 9 se 40mm pouzdrem:
- Galaxy Watch Ultra 2 za 12 990 Kč (původně 18 490 Kč)
- Galaxy Watch 9 za 6 990 Kč (původně 9 990 Kč)
Slevy platí pouze 11. a 12. listopadu speciálně u Mobil Pohotovosti, kde k telefonu navíc získáte prodlouženou tříletou záruku zdarma a také několik dalších dárků. Kromě uvedených modelů se nabídka vztahuje i na spoustu dalších telefonů, včetně oblíbené řady Galaxy A.
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